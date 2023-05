5 yếu tố giúp bất động sản Bình Dương bùng nổ trong năm 2021

5 yếu tố khiến bất động sản Bình Dương bùng nổ

Năm 2020, bất động sản Bình Dương trở thành hiện tượng của cả Việt Nam với nguồn cung dẫn đầu cả nước. Giới chuyên gia địa ốc đánh giá thị trường hội tụ đủ 5 yếu tố để phát triển vững chắc.



Thuận An và Dĩ An có nhiều lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh của “thành phố Thủ Đức”

Thứ nhất, trong tháng 10, Quốc hội đã ra nghị quyết tán thành thành lập “thành phố Thủ Đức” trên cơ sở sát nhập 3 quận: Thủ Đức, Quận 2, Quận 9. “Thành phố Thủ Đức” được hình thành sẽ biến Thuận An và Dĩ An của Bình Dương trở thành những thành phố vệ tinh, tạo thành một đòn bẩy khổng lồ thu hút nguồn vốn đổ vào hạ tầng đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản.



1,38 tỷ USD vốn FDI đổ bộ vào Bình Dương 8 tháng đầu năm 2020

Thứ hai, năm 2020, Bình Dương trở thành điểm đến số một thu hút dòng vốn FDI đang dịch chuyển về Việt Nam trong thương chiến Mỹ – Trung. Theo UBND tỉnh Bình Dương: tổng 8 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút được 1,38 tỷ USD (đạt 81,3% kế hoạch năm 2020). Đáng chú ý, các dự án được thu hút chủ yếu chọn Thuận An và Dĩ An làm điểm đến. Từ đó làm tiền đề giúp thị trường bất động sản tại 2 khu vực này nóng chưa từng có.

Thứ ba, để nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI, Bình Dương sẽ chi gần 10.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm 2020 – 2021. Trong đó, thành phố Thuận An là địa bàn được đầu tư trọng điểm với nguồn vốn 6.000 tỷ.

Cụ thể, đầu năm 2021, tỉnh sẽ cải tạo và mở rộng QL13, đoạn qua Thuận An. Công trình kéo dài từ cổng chào Vĩnh Phú đến điểm giao đường Lê Hồng Phong, có quy mô 8 làn xe, lộ giới 64m; dự kiến hoàn thành trước năm 2023. Ngoài QL13, hơn 4.000 tỷ đồng sẽ dành để mở rộng, xây dựng đường ĐT 743A, ĐT 743B với lộ giới 54m. Đường ĐT 743C và ĐT 746 sẽ được tăng lộ giới lên 42m. Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Vành đai 3 mở rộng lộ giới 50 – 70m. Trước năm 2025, 45km đường sắt, 11km Metro chạy qua Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến cũng sẽ được hoàn thành.

Thứ tư, trong năm 2020, thị trường bất động sản TP. HCM khan hiếm nguồn hàng mới do ách tắc về pháp lý. Mặt khác, mặt bằng giá bất động sản tại TP. HCM đang được đẩy lên quá cao tới 200 – 300 triệu VND/m2 với căn hộ Quận 1, Quận 2; 40 – 45 triệu VND/m2 với căn hộ tại Nhà Bè, Bình Chánh, Quận 12. Trước tình trạng đó, các nhà đầu tư đã đổ dồn về Bình Dương, mà đặc biệt là Thuận An, Dĩ An – nơi giáp TP. HCM mà giá nhà đất còn rất rẻ, tiềm năng đầu tư còn lớn.

Thứ năm, là “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam, Bình Dương hiện có hơn 50.000 chuyên gia sinh sống và làm việc trong 48 KCN với tổng diện tích lên đến hơn 10.000ha. Để mở rộng quy mô, Bình Dương cũng đang quy hoạch phát triển thêm 34 KCN với tổng diện tích 14.790ha. Dự tính khi hoàn thành, lượng chuyên gia làm việc tại Bình Dương có thể tăng lên 100.000 người.

Để đáp ứng được yêu cầu về nhà ở của 100.000 chuyên gia, Bình Dương (trong đó trọng tâm là Thuận An, Dĩ An) cần phải phát triển được trên dưới 60.000 căn hộ cao cấp với tiện ích đồng bộ. Hiện tại, nguồn cung căn hộ cao cấp cho các chuyên gia tại Bình Dương đang thiếu trầm trọng, chỉ đáp ứng được khoảng 6% nhu cầu của các chuyên gia.

Sức nóng tập trung tại TP. Thuận An

5 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” tạo thành một lực cộng hưởng giúp thị trường bất động sản Bình Dương trở thành hiện tượng trong năm nay.

Năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương nóng chưa từng có khi chứng kiến làn sóng đổ bộ của hàng loạt “đại gia” địa ốc với các siêu dự án có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD như: Tập đoàn Phát Đạt hợp tác cùng Tập đoàn Danh Khôi giới thiệu dự án Astral City; Tập đoàn Vingroup với tổ hợp Vincom; Tập đoàn Hưng Thịnh với dự án New Galaxy; Lyn Property với Anderson Park… Thống kê sơ bộ, Bình Dương sẽ đón nguồn cung 20.000 căn hộ trong nửa cuối năm 2020, trong đó Thuận An dẫn đầu với 15.000 căn hộ, chiếm 75% tổng nguồn cung.



Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City sở hữu 40 tầng cao nhất Bình Dương

Dẫn đầu về quy mô và sức nóng của thị trường bất động sản Thuận An là dự án Astral City. Dự án gồm 8 toà tháp cao tầng cao nhất Bình Dương, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường gần 5.000 căn hộ được trang bị nội thất quốc tế cao cấp, đáp ứng nhu cầu đầu tư và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài. Astral City sở hữu hệ thống tiện ích nội khu ấn tượng với: TTTM 4 tầng, suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên chủ đề trung tâm, 6 hồ bơi quy mô, hàng chục tiện ích trên tầng 20 và tầng mái. Bao quanh dự án là chuỗi tiện ích quy mô như: Bệnh viện Becamex, sân golf Sông Bé, Aeon Mall, Lotte Mart,… Đặc biệt, Astral City là dự án căn hộ đầu tiên tại Bình Dương được tư vấn & quản lý vận hành bởi CBRE – thương hiệu quản lý, vận hành bất động sản hàng đầu thế giới.

Astral City đang thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường với hai lợi thế nổi bật: Vị trí mặt tiền QL13 hết sức đắc địa và thiết kế – tiện ích cao cấp. Theo đó, QL13 là một trong những trục huyết mạch kết nối TP. HCM được quy hoạch các tiện ích quốc tế, KCN lớn, khách sạn 5 sao,… Đại diện DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối dự án cho biết: “Astral City được ra mắt không chỉ góp phần giải bài toán đang bị bỏ ngỏ về nguồn cung căn hộ cao cấp tại Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung, mà còn xác lập chuẩn sống dành riêng cho giới chuyên gia đầu ngành với yêu cầu khắt khe về chất lượng sống và sự riêng tư”.

Vy Oanh