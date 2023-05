5F Apollo - Khu Compound Thông Minh, Khép Kín, Giá Rẻ Chuẩn 5F

Hệ thống 5F vừa ra mắt khu compound thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị bền vững của đông đảo khách hàng.

Khu compound thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo tọa lạc ngay tâm điểm khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương 4.196ha.

Hưởng Lợi Từ Vùng Động Lực Phát Triển

5F Apollo sở hữu vị trí chiến lược hiếm có: trung tâm Bến Cát, liền kề thành phố mới Bình Dương và một loạt khu công nghiệp lớn như Mỹ Phước 1-3, VSIP 2, VSIP 2 mở rộng, Đồng An 2, Tân Bình… Theo quy hoạch, 5F Apollo có quy mô 19,33ha với các sản phẩm nhà phố vườn, shophouse, đất nền tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Thành – ĐT 741. Đây cũng là đầu mối của nhiều tuyến giao thông liên vùng huyết mạch như quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng, Vành đai 4, đường tạo lực Tân Uyên – Bến Cát – Bàu Bàng, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường sắt TPHCM – Lộc Ninh…

Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều tuyến giao thông kết nối với thành phố mới Bình Dương được quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ như Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh… Đặc biệt, 5F Apollo nằm ngay trong khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương 4.196ha, khu vực được xem là “trái tim” của Vùng đô thị thông minh, sáng tạo Bình Dương. Khu vực này chính là động lực lan tỏa sự phát triển của Bình Dương trong thời gian vừa qua và nhiều năm tới, mang đến tiềm năng to lớn cho bất động sản.

Bên cạnh hệ thống giao thông hiện đại, khu vực này còn đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa, xây dựng vô cùng nhanh chóng với sự góp mặt của nhiều tập đoàn quốc tế như Tokyu, GoucoLand, Mapletree, AEON, S.P Setia, CapitaLand, VSIP, Central Retail thông qua các dự án đa dạng như khu đô thị, nhà ở, trung tâm giao thương quốc tế, khu thương mại – dịch vụ cao cấp…

Với mức giá cạnh tranh nhưng 5F Apollo mang đến không gian sống đẳng cấp.

Theo các chuyên gia, từ nay đến năm 2030, khi các dự án giao thông được đưa vào khai thác và các dự án phát triển đô thị xây dựng hoàn chỉnh, khu vực dự án 5F Apollo tọa lạc sẽ trở thành một đại đô thị cao cấp, hiện đại đúng nghĩa “trái tim” của Vùng đô thị thông minh, sáng tạo Bình Dương, nơi tập trung các doanh nhân trong và ngoài nước kết nối giao thương. Tất cả các dịch vụ cao cấp phục vụ cuộc sống cũng sẽ phát triển mạnh mẽ tại đây. Điều này tương tự khu Nam TPHCM từ một vùng đất hoang sơ đã thay đổi chóng mặt, trở thành đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam.

Nâng Tầm Chuẩn Sống, Đột Phá Lợi Nhuận

Bên cạnh việc hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực, khu compound thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo còn tích hợp một loạt tiện ích như clubhouse đẳng cấp với khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi vô cực Infinity Apollo, khu thể thao đa năng ngoài trời với thiết bị hiện đại, sân bóng đá, khu tập gym, spa Apollo Sports; câu lạc bộ giải trí Apollo Center; vườn cảnh quan và công viên trung tâm đa năng Apollo Park; trường Mầm non Sunflower Apollo; khu vui chơi trẻ em trong nhà VietHouse Apollo; hồ cảnh quan Apollo Lakeview; siêu thị tiện lợi Apollo Mart; phòng khám y tế; nhà hàng Apollo Restaurant và quán cà phê sân vườn Apollo Coffee… Hệ thống wifi cũng được phủ kín toàn khu mang đến sự tiện nghi cho các cư dân. Đặc biệt, Apollo được bảo đảm an ninh đa lớp nghiêm ngặt gồm bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống camera giám sát 24/7 và hệ thống an ninh của từng ngôi nhà.

Tất cả biến 5F Apollo thành một không gian sống kiểu mẫu hoàn chỉnh và hấp dẫn đối với mọi đối tượng cư dân. Theo Hệ thống 5F, trong vòng 18 tháng mật độ xây dựng của 5F Apollo sẽ đạt ít nhất là 30% và 48 tháng đạt ít nhất 50%. Các tiện ích cũng sẽ sớm đưa vào vận hành phục vụ cư dân đến sinh sống, từ đó gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu.

Khu thể thao ngoài trời đẳng cấp tại 5F Apollo.

Hiện giá bất động sản Bình Dương đứng ở mức khá cao nhưng 5F Apollo giới thiệu ra thị trường chỉ 1,580 tỷ đồng/căn nhà xây dựng 1 trệt 1 lầu (bàn giao hoàn thiện) và 980 triệu đồng/nền. Mức giá này ngay cả những gia đình làm công ăn lương bình thường cũng dễ dàng tiếp cận nếu so với khu vực thành phố mới Bình Dương liền kề lên đến 7-10 tỷ đồng/căn nhà phố giao thô; 4-5 tỷ đồng/nền đất.

Chưa hết, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ vay ngân hàng 70% với lãi suất ưu đãi và chiết khấu thanh toán cao. Đặc biệt, Hệ thống 5F còn tung ra chương trình khuyến mãi tổng giá trị lên đến 19,8 tỷ đồng bao gồm 1 xe Mercedes GLC200, 2 xe Toyota Camry 2.0Q, 10 xe Honda SH 150iABS, 3 lô đất, 15 xe Honda Air Blade 160…

Theo giới kinh doanh, bất động sản đã ở điểm đáy và đang có cơ hội đi lên khi nền kinh tế Việt Nam khởi sắc sau dịch Covid 19, Chính phủ đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn, mặt bằng lãi suất bắt đầu giảm, các gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà và đầu tư công bắt đầu giải ngân nhanh chóng… Như vậy, đây là thời điểm tốt nhất để có thể sở hữu được bất động sản với mức giá hợp lý và nhận nhiều ưu đãi. Đặc biệt, các sản phẩm liền kề khu công nghiệp và hạ tầng phát triển tốt sẽ là “mỏ vàng” khi thị trường bất động sản hồi phục hoàn toàn.