Sau Tết Nguyên đán, trong khi nhiều người vẫn giữ tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” thì cũng có không ít người sớm khởi động để tìm kiếm cơ hội mua và đầu tư nhà đất.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, sau Tết Nguyên đán năm 2019, lượt tìm kiếm nhà đất tăng mạnh so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, lượt tìm kiếm bất động sản của người dùng trong tháng 2/2019 tăng 19% so với tháng 1/2019 và cao hơn 60% so với cùng kỳ năm 2018. Con số này cho thấy nhu cầu mua bán nhà đất sau Tết là không hề nhỏ.

Việc đăng tin rao bán được xem là cách nhanh gọn và tiết kiệm nhất để tiếp cận được một lượng khách hàng khổng lồ. Vậy đăng tin bán bất động sản sau Tết thế nào để hiệu quả nhất? Dưới đây là 6 bí quyết đăng tin bán bất động sản hiệu quả sau Tết mà Batdongsan.com.vn đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu hành vi của người dùng.

1. Chọn khung giờ “vàng” để đăng tin

Không riêng thời điểm sau Tết, trong một ngày, có 3 khung giờ mà bạn nên lựa chọn để đăng tin nhằm tiếp cận tối đa lượng khách hàng là 7-9h, 11h30-12h30 và 20h-22h. Lượt xem tin đăng trong những khoảng thời gian này thường cao hơn vì đây là thời gian mọi người đọc tin tức, nghỉ ngơi và cùng bàn luận với người thân, bạn bè.



Đăng tin rao bán bất động sản được xem là cách nhanh gọn và tiết kiệm nhất để tiếp cận

một lượng khách hàng khổng lồ

2. Nội dung tin đảm bảo 3 tiêu chí

Hiệu quả đăng tin phụ thuộc rất nhiều vào nội dung tin đăng. Một tin đăng bán bất động sản tốt cần được viết trên tinh thần “Bán lợi ích, không bán đặc điểm”, đồng thời cần đáp ứng 3 tiêu chí: Ngắn gọn, chính xác và chuyên nghiệp. Tin đăng chuyên nghiệp không những tạo được sự tin tưởng với khách hàng mà còn thể hiện được uy tín của người bán.

Nội dung tin đăng cần có đủ các thông tin cơ bản như vị trí, diện tích, tiện ích, hướng đất, giá bán, tình trạng pháp lý, thông tin liên hệ, tiến độ thanh toán… Đặc biệt, thực tế thị trường năm 2019 chứng kiến sự khủng hoảng niềm tin của khách hàng khi hàng loạt dự án ma bị phanh phui hay sự việc “vỡ trận” cam kết lợi nhuận condotel nên tính pháp lý cần được nhấn mạnh trong nội dung tin đăng.

Bên cạnh đó, nội dung cũng cần chứa một số thông tin bổ sung như: Ưu điểm của sản phẩm, so sánh với những sản phẩm khác…

3. Nhấn mạnh đến lợi ích của người mua dịp đầu năm

Tâm lý người Việt đều mong muốn được “hái lộc” hay mua được hàng với giá hời vào đầu năm để cả năm được may mắn. Do đó, để người xem quyết định có nên mua sản phẩm hay không, bạn cần thể hiện rõ những cái lợi mà họ nhận được nếu xuống tiền mua. Những gói khuyến mại, lì xì đầu năm như giảm giá hoặc quà tặng sau Tết sẽ tăng thêm sự hào hứng cho khách hàng.

Thông tin lì xì đầu năm chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có tác dụng đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

4. Chau chuốt về từ ngữ

Muốn tạo được hiệu ứng tốt, từ ngữ, câu văn trong tin đăng cần được chau chuốt, đặc biệt không sai chính tả. Việc chèn những từ khóa thu hút như “rẻ nhất”, “khuyến mãi đầu xuân”, “lì xì đầu năm”, “hạ giá”… vào nội dung tin cũng là cách hiệu quả để gây ấn tượng với người xem. Ngoài ra, những từ khóa về vị trí, giúp dễ hình dung địa điểm cụ thể cũng rất cần thiết để người xem đưa ra quyết định. Tuy nhiên, những từ ngữ mang tính chất “thổi phồng” chỉ nên sử dụng với tần suất vừa phải, tránh để người đọc có cảm giác mình bị lừa đảo, dắt mũi. Đặc biệt, tiêu đề tin đăng cần ngắn gọn và để lại ấn tượng.

5. Hình ảnh rõ nét

Một tin đăng có hình ảnh thực, rõ nét và bắt mắt sẽ tăng được sự tin tưởng đối với người xem. Hình ảnh sản phẩm nên được chụp ở nhiều góc và thời điểm khác nhau. Ngoài hình ảnh, video quay sản phẩm cũng là thông tin cần có.

Thời điểm sau Tết, hình thức tin đăng và màu sắc nên được thiết kế phù hợp, hấp dẫn, thể hiện được không khí vui tươi, may mắn trong dịp đầu năm.

6. Chọn website bất động sản uy tín

Tin đăng chất lượng, hình thức bắt mắt sẽ không thể tiếp cận nhiều khách hàng và mang lại hiệu quả tốt nhất nếu bạn không đăng ở những website uy tín. Một số tiêu chí để xác định được website uy tín là (1) website đó được nhiều người biết đến và sử dụng; (2) cung cấp thông tin thị trường khách quan, chính xác và được cập nhật liên tục; (3) đa dạng số lượng nhà đất, hình ảnh rõ rét, thông tin mô tả đầy đủ; (4) liên tục cập nhật công nghệ mới, có nhiều tính năng hỗ trợ, đáp ứng mọi nhu cầu của người tìm kiếm BĐS; (5) dịch vụ chăm sóc và tư vấn chuyên nghiệp…

Để hỗ trợ tối đa cho việc đăng tin và thuận tiện cho việc tìm kiếm, sau khi nghiên cứu thói quen tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam, Batdongsan.com.vn đã chính thức công bố thay mới giao diện trang chủ từ ngày 9/1/2020.

Tính năng mới của Batdongsan.com.vn giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm nâng cao và có thể tìm kiếm trên bản đồ, tìm theo quận huyện hoặc theo dự án mình quan tâm. Sở hữu kho dữ liệu khổng lồ, Batdongsan.com.vn sẽ tự động đề xuất các “Tin rao dành cho bạn” cho những lần tìm kiếm sau. Các tiện ích hỗ trợ như tính lãi suất, dự tính chi phí làm nhà, xem tuổi xây nhà… cũng được bố trí ngay tại trang chủ. Bên cạnh đó, những thông tin bao quát về thị trường bất động sản, phong thủy, kiến trúc cùng các kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích khi mua nhà… cũng liên tục được cập nhật giúp người dùng có thêm nhiều kiến thức, tự tin hơn khi đưa ra các quyết định liên quan đến giao dịch bất động sản.

