6 ưu điểm của căn hộ Flora Panorama giá chỉ từ 2,8 tỷ đồng

Tọa lạc ở vị trí đẹp nhất Mizuki Park, đồng thời được nâng cấp toàn diện về thiết kế và vật liệu hoàn thiện, khu căn hộ Flora Panorama là một điểm sáng nổi bật tại khu Nam TPHCM.

Dự án cao cấp nhất dòng căn hộ Flora

Flora Panorama được tập đoàn Nam Long và hai đối tác Hankyu Hanshin Properties Corp. và Nishi Nippon Railroad (Nhật) đầu tư với rất nhiều tâm huyết. Là dự án cao cấp nhất của dòng căn hộ Flora, dự án Flora Panorama được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, mỗi căn hộ đều có logia/ban công riêng rộng lớn kết nối với bên ngoài và cửa sổ kính “full-high” cho các căn hộ view sông, giúp mở rộng không gian sống, tăng cường đón gió và ánh sáng đồng thời chủ nhân có thể dễ dàng phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thiên nhiên bên ngoài. Đặc biệt, Flora Panorama được sử dụng vật liệu hoàn thiện theo chuẩn Flora+ đảm bảo an toàn, thân thiện môi trường và chủ đầu tư bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản với các thiết bị cao cấp, mang đến một không gian sống sang trọng cho các chủ nhân.

Vị trí đẹp nhất khu đô thị tích hợp Mizuki Park

Flora Panorama sở hữu vị trí đẹp nhất tại Mizuki Park với view 360 độ vĩnh viễn ra sông và view toàn cảnh khu đô thị quy hoạch bài bản, đồng thời nằm liền kề khu biệt thự compound hạng sang ven sông The Mizuki, bến thuyền và quảng trường 3.800m2, dải công viên ven sông lên đến 3.100m2… Điều này không chỉ mang đến cho Flora Panorama tầm quan sát thoáng đãng ra mọi hướng xung quanh, bầu không khí tươi mát có lợi cho sức khỏe mỗi ngày mà còn thuận tiện trong các sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí hay tham gia các hoạt động thể thao. Đáng chú ý, an ninh của khu căn hộ Flora Panorama được đảm bảo cao nhất với 4 lớp bảo vệ chuyên nghiệp giúp các chủ nhân thảnh thơi tận hưởng cuộc sống riêng tư.

Một trong 2 câu lạc bộ cộng đồng với rất nhiều dịch vụ sang chảnh mang đến những trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân. Ảnh phối cảnh minh họa

Ba vòng tiện ích hoàn hảo

Tọa lạc trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park, Flora Panorama sở hữu đến ba vòng tiện ích cao cấp và đa dạng hiếm có tại Nam Sài Gòn. Đầu tiên là các tiện ích chung của Mizuki Park gồm 40.000m2 trường học; 15.000m2 thương mại – dịch vụ; đường xe đạp và đường dạo bộ; 103.000m2 công viên cây xanh; quảng trường ; các công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, thiền, bờ sông và thể thao; bến thuyền kết hợp quảng trường ven sông; trung tâm thể thao; khu y tế; khu vui chơi giải trí… Kế đến là các tiện ích không kém phần phong phú dành cho cư dân Flora Panorama gồm 2 câu lạc bộ cộng đồng hạng sang, hồ bơi, phòng tập gym – yoga, sân chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, khu BBQ, phòng tiệc gia đình…

Ra bên ngoài, chỉ mất 5 phút từ Flora Panorama sẽ tiếp cận hệ thống tiện ích đẳng cấp của khu Nam như Crescent Mall, SC Vivo City, Lotte Mart; trung tâm hội chợ – triển lãm SECC; sân golf Phú Mỹ Hưng; các trường đại học RMIT, Tôn Đức Thắng, Văn Hiến, Kinh tế, Công nghệ Sài Gòn, Tài chính – Kế toán cũng như các trường quốc tế Canada, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… Ba vòng tiện ích phong phú này đủ sức thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của cư dân Flora Panorama.

Đô thị đáng sống

Với mật độ xây dựng chỉ 29%, phần lớn diện tích của khu đô thị Mizuki Park dành cho mảng xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích. Đặc biệt, dự án sở hữu hệ thống kênh đào quy mô 17.000m2 len lỏi khắp nơi, bao quanh là rạch Lào rộng 20m và rạch Ngang 60m còn giữ được trọn vẹn thiên nhiên nguyên sơ. Như vậy, ngoài các công viên nội khu, công viên ven sông rộng lớn, các cư dân Flora Panorama còn được hòa mình vào môi trường sống xanh rộng lớn của khu đô thị Mizuki Park. Đây là yếu tố mà các dự án cùng phân khúc khó sánh kịp và giúp cho Flora Panorama trở thành “hàng hiếm” trên thị trường.

Phối cảnh minh họa Khu đô thị tích hợp Mizuki Park quy mô 26ha với môi trường sống “chuẩn xanh” bậc nhất tại khu Nam.

Hạ tầng hiện đại và hoàn chỉnh

Khu Nam đang có tốc độ phát triển đô thị rất nhanh với nhiều công trình giao thông hiện đại được triển khai đồng loạt. Điển hình như dự án xây dựng hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4, Vành đai 2, Vành đai 3, mở rộng quốc lộ 50, đường trên cao Bắc – Nam, metro Bến Thành – Bến xe miền Tây mới và metro Bến Thành – Hiệp Phước… Đây đều là những công trình nâng tầm đô thị khu Nam một cách hoàn chỉnh, qua đó giúp nhanh chóng đưa Nhà Bè, Bình Chánh trở thành quận trong thời gian tới. Cũng nhờ đó, Flora Panorama nói riêng, Mizuki Park nói chung sẽ được hưởng lợi lớn khi trở thành trung tâm của cả vùng đô thị mới.

Giá bán cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn

Flora Panorama đang chào thị trường với mức giá chỉ từ 2,8 tỷ đồng/căn, khách hàng được hỗ trợ gói vay lên đến 70% giá trị hợp đồng không tính lãi suất trong 12 tháng, đồng thời ân hạn nợ gốc 12 tháng. Chưa hết, khách hàng chỉ phải thanh toán 50% cho đến khi nhận nhà dự kiến trong quý 3/2023 nên dễ dàng thu xếp tài chính mua căn hộ.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá căn hộ hạng B tại TPHCM đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, căn hộ hạng C lên đến 60 triệu đồng/m2. Như vậy, để sở hữu một căn hộ hạng C khoảng 50m2, khách hàng phải bỏ ra ít nhất khoảng 3 tỷ đồng. Rõ ràng, mức giá của Flora Panorama rất cạnh tranh không chỉ so với mặt bằng chung của thị trường mà còn vượt trội ở quy mô lẫn chất lượng đầu tư mà khách hàng được thụ hưởng.

