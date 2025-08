60% Giỏ Hàng Căn Hộ TP.HCM Thuộc Phân Khúc Cao Cấp, Tại Sao?

Câu chuyện lệch pha cung cầu vẫn thường xuyên được nhắc đến trong những năm qua, nhưng tại sao nhiều chủ đầu tư tại TP.HCM vẫn tiếp tục làm căn hộ cao cấp, hạng sang chứ không phải căn hộ bình dân?

Với thị trường TP.HCM, theo nghiên cứu của Savills, căn hộ hạng sang và cao cấp cũng áp đảo nguồn cung khi chiếm tới 60% giỏ hàng từ đầu năm tới nay.

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn cho thấy, các dự án mới trong nửa cuối năm nay có mặt bằng giá rất cao. Chẳng hạn, dự án Eaton Park (Thủ Đức) giá bán từ 120 triệu đồng/m2, King Crown Infinity giá bán từ 99 triệu/m2; The Opus One giá bán dự kiến từ 82 triệu/m2 hay The Global City giá bán dự kiến từ 7.500 USD/m2… Một số dự án khác có giá thấp hơn nhưng cũng không dưới 45 triệu/m2 như: MT Eastmark City từ 45 triệu/m2; Khải Hoàn Prime dự kiến từ 48 triệu/m2 hay Fiato Uptown dự kiến khoảng 55 triệu/m2.