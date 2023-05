The Antonia – Một không gian sống khỏe “Staycation” và giúp tái tạo năng lượng “Recreation” Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng trên khuôn viên đất rộng gần 5.900m2, The Antonia gồm 2 khối nhà cao 24 tầng với 366 căn hộ. Dự án được đội ngũ các kiến trúc sư quy hoạch kiến trúc, thiết kế cảnh quan, nội thất đến từ Đức, Italia, Malaysia và Việt Nam thực hiện. Phát huy vị trí đắc địa mặt tiền đường thương mại, đồng thời cộng hưởng các giá trị của “bán đảo xanh” khu Nam Viên, The Antonia tựa như khu vườn bí mật “secret garden” với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tiện ích độc đáo, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng “Staycation, Recreation” ấn tượng dành cho 366 chủ nhân. Hiện nhà mẫu của dự án đã sẵn sàng mở cửa đón khách. Hai căn nhà mẫu do công ty Artsy Expressions thực hiện, giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm thực để tham khảo về ứng dụng các phong cách thiết kế nội thất Cosmopolitan Chic và Urban Rhapsody.