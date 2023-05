7 điều nhất định phải biết khi mua nhà lần đầu

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để mua nhà

Thời điểm mua nhà rất quan trọng. Lời khuyên của các chuyên gia bất động sản dành cho người mua nhà là không nên mua vào giai đoạn sốt đất. Lý do là bởi khi thị trường đang nóng sốt, người mua rất dễ bị mua hớ do bên bán thường tăng giá một cách bất hợp lý, tạo nên những mức giá “trên trời”. Trong khi đó, người mua lại có tâm lý cố mua bằng được vì sợ vuột mất cơ hội. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp bị hớ tiền tỷ khi mua nhà đều xảy ra trong giai đoạn sốt đất. Vì vậy, để giảm thiểu tối đa rủi ro, người mua nên tránh mua vào giai đoạn này.

Nếu không kiêng kỵ, bạn có thể cân nhắc mua nhà vào tháng 3 hoặc tháng 7 âm lịch – thời điểm nhiều người tránh làm những việc lớn vì e ngại sẽ gặp điều không may. Cái lợi khi mua nhà vào thời điểm này là việc thương lượng giá cả sẽ dễ dàng hơn và bạn có thể mua được nhà với mức giá hời hơn.

2. Không nên vội vàng



Bạn nên so sánh, đánh giá ngôi nhà định mua với nhiều ngôi nhà tương tự trong khu vực

Bạn nên nhớ rằng bạn có rất nhiều cơ hội để sở hữu một ngôi nhà ưng ý, nếu không mua được ngôi nhà này thì vẫn còn những ngôi nhà khác tốt hơn. Sai lầm của nhiều người mua nhà là khi tìm được một ngôi nhà vừa ý thì vội vàng mua ngay bằng mọi giá. Điều này sẽ khiến bạn dễ bị mắc bẫy và mua hớ. Trong trường hợp còn phân vân có nên mua căn nhà này hay không, bạn nên tìm thêm những ngôi nhà tương tự trong cùng khu vực rồi đưa ra so sánh kỹ lưỡng trước khi quyết định. Bạn cũng cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý, hàng xóm, môi trường sống xung quanh ngôi nhà, đến thăm nhà một vài lần vào nhiều thời điểm khác nhau để biết được tình trạng ngập úng và tắc đường tại khu vực đó.

3. Chú ý đến khoảng thời gian ngôi nhà được rao bán

Không có nhiều người mua quan tâm đến khoảng thời gian rao bán ngôi nhà trên thị trường. Tuy nhiên, đây lại là một thông tin hữu ích giúp bạn đánh giá được mức giá của căn nhà đó là cao hay thấp. Thông thường, những căn nhà có giá bán cao sẽ được rao bán trong khoảng thời gian lâu hơn. Do đó, bạn nên tham khảo các đại lý, các sàn môi giới để biết được căn nhà bạn muốn mua đã được rao bán chưa và thời gian rao bán có lâu hơn so với thời gian trung bình để bán một căn nhà tương tự?

4. Nên nhớ giá trị của nhà sẽ bị hao mòn, còn đất thì không

Nhìn chung, giá trị của một ngôi nhà đẹp sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng giá trị của đất thì ngược lại. Điều này có nghĩa là giá trị của căn nhà sẽ bị hao mòn, còn đất thì không. Do đó, một ngôi nhà mới, to, đẹp nhưng nằm tại khu vực không tốt cũng sẽ có giá trị thấp hơn so với một ngôi nhà cũ nhưng nằm ở vị trí đẹp.

Chính vì vậy, trước khi mua nhà, bạn nên đưa ra những đánh giá chi tiết về khu vực nơi có ngôi nhà bạn định mua. Cụ thể, bạn nên xem xét đến tiềm năng phát triển của khu vực đó, chẳng hạn như có thêm đường, các công trình công cộng như siêu thị, chợ, trường học, công viên hay không…



Ngoài việc đánh giá chất lượng ngôi nhà, bạn cũng cần đánh giá về tiềm năng phát triển

của cả khu vực

5. Đánh giá hiện trạng ngôi nhà

Khi kiểm tra căn nhà, bạn nên thuê một chuyên gia hoặc nhờ người có kinh nghiệm hoặc bạn bè đã từng mua nhà, đã từng đầu tư bất động sản đi cùng để nhận được những lời khuyên có giá trị.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét kỹ hiện trạng của ngôi nhà, xác định có chi tiết nào cần sửa chữa hay không, nếu sửa thì chi phí khoảng bao nhiêu và ai sẽ là người trả chi phí đó. Bạn nên thương lượng cụ thể vấn đề này với chủ nhà.

6. Nên thuê chuyên gia hoặc công ty định giá

Bạn nên tham khảo ý kiến từ những chuyên gia hoặc môi giới quen biết, tin cậy và có kinh nghiệm, hiểu rõ về khu vực mà bạn định mua nhà. Đặc biệt với các bất động sản có giá trị lớn lên đến hàng chục tỷ đồng, bạn nên dành thời gian và tiền bạc để thuê chuyên gia hoặc sử dụng dịch vụ của công ty định giá bởi họ sẽ đưa ra một mức giá chính xác hơn. Việc sử dụng những công cụ định giá nhà đất online có thể hỗ trợ một phần nào đó nhưng không thể chính xác hoàn toàn. Bởi đối với bất động sản, có những yếu tố được đánh giá là tốt ở khu vực này nhưng chưa hẳn đã tốt ở khu vực khác.

7. Tìm hiểu thông tin trên một số trang chuyên về bất động sản uy tín



Người mua nhà nên tham khảo thông tin trên các trang bất động sản uy tín

Trước khi lựa chọn và đến xem trực tiếp ngôi nhà hoặc hỏi môi giới, chuyên gia, bạn có thể tham khảo các thông tin trên internet. Bạn có thể vào Batdongsan.com.vn để tìm kiếm các thông tin quan trọng như giá bán, xem căn nhà bạn muốn mua có đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn – kênh thông tin chiếm đến 90% lượng tin đăng rao bán trên thị trường. Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm, bộ lọc để so sánh với một số căn trong cùng khu vực, lựa chọn một vài căn trong số đó để đi xem trực tiếp. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể tham khảo nhiều thông tin hữu ích khác như phong thủy, kiến trúc, các lưu ý khi mua nhà đất hoặc căn hộ…

