7 Dự Án Được TP.HCM Xem Xét Pháp Lý Trong Tháng 2/2023

Theo đó, các dự án sẽ được xem xét trong tháng 2/2023 gồm:

1. The Water Bay

Dự án The Water Bay của CĐT Novaland có quy mô 30,2ha với hơn 5.000 căn hộ, phức hợp tọa lạc tại số 26 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, TP. Thủ Đức. Dự án triển khai từ năm 2017 và hiện đã ngưng xây dựng do vướng mắc không thực hiện đấu giá theo quy định, tính tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất. Tính đến hiện tại, dự án này đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 với hơn 506 căn hộ tái định cư, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật toàn khu cũng đã đi vào hoàn tất, đang tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Theo khẳng định từ CĐT thì The Water Bay đã đủ điều kiện bán hàng nên xin đề xuất hướng giải quyết là được giao tiếp tục triển khai phần dự án đã hoàn thành thi công và với những phần dự án chưa triển khai thi công thì sẽ bàn giao lại để cơ quan ban ngành tiến hành đấu giá.

Dự án The Water Bay trên khu vực đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, TP. Thủ Đức

Dự án chung cư Cô Giang với tên thương mại được giao dịch trên thị trường là The Grand Manhattan. Dự án tọa lạc tại khu vực phường Cô Giang, quận 1 thuộc chủ đầu tư Novaland. Grand Manhattan có quy mô hơn 1,4ha với hơn 1.400 căn hộ thuộc loại hình BĐS hạng sang. Dự án này đã được UBND TP.HCM trao quyết định chấp thuận đầu tư vào năm 2017 và có quyết định giao đất từ năm 2019. Tuy nhiên do chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất nên đến nay dự án vẫn đang trong giai đoạn chờ hoàn thiện.

3. The Metropole Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức)

The Metropole Thủ Thiêm còn có tên gọi khác là khu phức hợp Sóng Việt, thuộc lô đất 1-17 KĐT mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Đây là dự án cao cấp, hạng sang do CĐT Sơn Kim Land triển khai xây dựng với quy mô khoảng 7,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.300 tỷ đồng. Dự án này được UBND TP.HCM cấp phép cho Công ty Quốc Lộc Phát thực hiện vào năm 2017 rồi sau về tay Công ty CP Bất động sản Sơn Kim. Dự án này vướng mắc vấn đề không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tính và thu tiền sử dụng đất và việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất không đúng quy định, nên đang trong diện phải xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Hiện tại dự án vẫn đang ngưng triển khai để chờ kết quả thanh tra.

4. Chung Cư De La Sol Quận 4

Dự án chung cư Cửu Long hay còn gọi với tên thương mại là căn hộ cao cấp De La Sol tọa lạc trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4. Dự án có tổng diện tích 14.000m2, được TP.HCM chấp thuận đầu tư vào năm 2017. Theo quy hoạch, dự án De La Sol sẽ cung cấp khoảng 870 căn hộ, trong đó 261 căn phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân trên địa bàn quận 4. Tuy nhiên, tháng 8/2017, Công ty Sài Gòn Cửu Long, chủ đầu tư chính của dự án chuyển nhượng lại khu đất cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Việt Hưng Phú và hiện tại, dự án này được CĐT CapitaLand mua lại và phát triển thành dự án chung cư cao cấp De La Sol. Hiện dự án còn vướng mắc pháp lý về giấy phép xây dựng.

Khu đô thị Celadon City còn có tên gọi khác là Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, tọa lạc tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Đây là dự án đô thị quy mô lớn lên đến 82 ha tại khu Tây TP.HCM của CĐT Gamuda Land. Khu đất này được UBND TP.HCM giao cho Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng làm chủ đầu tư, sau doanh nghiệp đuợc chuyển đổi mục đích sử dụng và chính thức được CĐT Gamuda Land mua lại để phát triển thành khu đô thị sinh thái. Từ năm 2017, dự án phải ngưng triển khai xây dựng khi dính hàng loạt sai phạm như điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ giao đất sang thuê đất đối với toàn bộ diện tích, cho thuê đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích đất giao thông, cây xanh, mặt nước chưa phù hợp quy định…

Dự án Shizen Home tại khu vực phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM

Dự án Shizen Home là tên thương mại mới nhất mà chủ đầu tư Gotec Land đổi tên cho dự án Asiana Riverside, mặt tiền đường Bến Nghé quận 7 đã được công bố vào cuối tháng 3/2022. Dự án có mô hơn 10.000 m2 gồm 2 block cao 21 tầng, tổng số căn là 550 căn, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018. Tính đến hiện tại, dự án này đã hoàn thành phần móng, hầm và tầng 1, đang triển khai xây các tầng tiếp theo nên theo CĐT Gotec Land thì đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại. Tuy nhiên cho đến nay, dù nhiều lần nộp hồ sơ nhưng dự án vẫn chưa được cấp phép mở bán dù hoàn thành nghĩa vụ pháp luật.

7. Khu Nhà Ở Thiên Lý,

Khu nhà ở Thiên Lý tọa lạc tại Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM với qui mô 17,4 ha bao gồm khu nhà ở liên kế biệt thự vườn, biệt thự liên lập, trung tâm thương mại, nhà trẻ mẫu giáo và khu chung cư 15 tầng. Dự án có quyết định giao đất từ tháng 6/2007, quy hoạch chi tiết 1/500 hồi tháng 8/2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xong.

Các dự án dự kiến sẽ được TP.HCM ưu tiên xem xét giải quyết vấn đề vướng mắc pháp lý trong tháng 2/2023 đều thuộc phân khúc BĐS nhà ở và khu phức hợp. Hiện tại, 6/7 dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của TP.HCM, một dự án còn lại đang phải đề trình để xin ý kiến từ trung ương. Hầu hết các vướng mắc phổ biến tại những dự án trên đều có liên quan đến nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất và các vấn đề về thủ tục pháp lý và giấy phép xây dựng. Theo lãnh đạo TP.HCM, thành phố sẽ làm hết khả năng để ải quyết vướng mắc pháp lý của các dự án trên tinh thần là dự án nào thuộc thẩm quyền thành phố thì sẽ được tập trung giải quyết trước. Dự án nào vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ trung ương và sớm khắc phục nhanh nhất có thể.

Hiện tại, TP.HCM có khoảng 116 dự án gặp vướng pháp lý, trong đó có 38 dự án ưu tiên đưa vào diện tập trung xử lý dứt điểm.

Phương Uyên

