Agora City, Giao Dịch Sôi Động Khẳng Định Sức Hút Của “Đô Thị Trung Tâm Hành Chính"

Sáng ngày 09/06 vừa qua, tại sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, chủ đầu tư Thủ Thừa Invest tri ân khách hàng bằng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Không khí giao dịch sôi động đã khẳng định tiềm năng và sức hút của Đô thị trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An – Agora City.

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng đến tham dự và tìm hiểu dự án Agora City

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Việt Khoa, Tổng Giám đốc Thủ Thừa Invest, chia sẻ: “Dự án Agora City là một đột phá, đánh dấu cột mốc vàng son trong hành trình phát triển của Thủ Thừa Invest. Với khát vọng tạo ra một không gian sống chất lượng chuẩn Âu, trở thành khu đô thị chuẩn mực và là nơi an cư lý tưởng cho người dân địa phương, Thủ Thừa Invest đã dành trọn tâm huyết, trí lực và tài lực để phát triển nên khu đô thị Agora City.”

Agora City tọa lạc trên mặt tiền đường 818 (lộ giới 40m) – tuyến đường huyết mạch, có quy mô lớn nhất tại Thủ Thừa (Long An), nơi sẽ trở thành tuyến phố thương mại sầm uất với dãy shophouse mặt tiền cùng với trung tâm thương mại Agora Mall quy mô 5.000m2. Dự án có diện tích gần 50ha gồm 2.011 sản phẩm với đầy đủ các loại hình: Dinh thự, biệt thự, nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, căn hộ cao cấp.

Với mục tiêu phát triển một khu đô thị đẳng cấp chuẩn Âu, chủ đầu tư đã dành hơn 54% diện tích để đầu tư phát triển mảng xanh, mặt nước và các công trình tiện ích như: trung tâm thương mại Agora Mall, phố đi bộ Hoà Bình, lâu đài rượu vang, bến du thuyền,….

Đến nay, Agora City đã hoàn thiện các hạ tầng tiện ích quan trọng như: cổng chào “Mùa vàng Agora” đạt kỷ lục Việt Nam, đại lộ Hòa Bình, công viên Vườn Tượng, và cụm nhà mẫu rộng hơn 2.000m2 đã khai trương và sẵn sàng đón khách tham quan từ giữa tháng 5 vừa qua.

Diện mạo Đô thị Trung tâm Hành chính Thủ Thừa, Long An – Agora City

Đặc biệt, “trái tim" dự án là khu trung tâm hành chính mới huyện Thủ Thừa, có quy mô lên đến 5ha. Đây là nơi làm việc của 29 cơ quan ban ngành, nơi giải quyết các thủ tục hành chính cho toàn bộ người dân trên địa bàn huyện. Hiện công trình đang được đẩy mạnh thi công, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2024, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm hút dân cho toàn bộ khu đô thị.

Chị Lê Thị Nhạn (Thủ Thừa, Long An), vừa giao dịch thành công sản phẩm tại Agora City chia sẻ: “Là một người đã sống ở Thủ Thừa nhiều năm, tôi phải nói rằng Agora City thực sự là một dự án đáng chú ý. Trước đây, khu vực này chưa từng có một khu đô thị nào có quy mô lớn và được quy hoạch bài bản như Agora City. Quyết định an cư ở đây là một lựa chọn tuyệt vời cho tương lai của gia đình tôi. Không chỉ tận hưởng không gian sống hiện đại, con cái tôi còn được lớn lên trong một cộng đồng văn minh và có trình độ dân trí cao. Đặc biệt, việc khu trung tâm hành chính của huyện nằm ngay trong dự án mang lại cho chúng tôi cảm giác an toàn và vô cùng tiện lợi.”

Không khí giao dịch sôi động tại sự kiện

Để tri ân sự đồng hành và tin tưởng của khách hàng, Thủ Thừa Invest đã mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn với những phần quà giá trị. Như được tiếp thêm động lực từ các chính sách ưu đãi này, nhiều khách hàng đã nhanh chóng quyết định đầu tư và trở thành cư dân tương lai tại dự án đô thị trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An – Agora City.

Với nhiều lợi thế vượt trội về quy hoạch, vị trí, tiện ích, pháp lý và tiến độ xây dựng, cùng chính sách đột phá, Agora City đã trở thành lựa chọn lý tưởng, mang đến cơ hội an cư mơ ước và đầu tư sinh lời bền vững.