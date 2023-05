Akari City chuẩn bị cất nóc giai đoạn 1

Tiến độ đảm bảo, chuẩn bị cất nóc

Khi nguồn cung bất động sản TP.HCM khan hiếm bởi nhiều yếu tố khách quan, những sản phẩm căn hộ chung cư nội thành có mức giá trung bình 32 – 35 triệu/m2, có đầy đủ pháp lý, quy hoạch tầm khu đô thị đa tiện ích như Akari City được xem là hàng hiếm và thu hút đông đảo người có nhu cầu ở thực. Mở bán vào cuối năm 2019, tính đến nay Akari đã được tiêu thụ được gần 95% trên tổng số 1,800 căn hộ biệt lập dòng Flora thuộc giai đoạn 1. Nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, chủ đầu tư là liên doanh Nam Long, Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phối hợp chặt chẽ cùng tổng thầu Cotecccons để dự án về đích đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất.

Trong giai đoạn diễn biến khó lường của dịch Covid-19, khi các dự án hoạt động cầm chừng thì 6 tòa tháp công trình Akari vẫn sáng đèn thi công theo đúng kế hoạch. Tiếp tục duy trì tiến độ ổn định như hiện nay, giai đoạn 1 dự kiến sẽ cất nóc vào quý 3 sắp tới. Sau đó, dự án bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện bên trong căn hộ và tiện ích nội khu để đảm bảo bàn giao đúng cam kết với khách hàng.



Ảnh tiến độ thực tế Akari chụp vào cuối tháng 6/2020

Lựa chọn giá trị cho cuộc sống tiện nghi, riêng tư

Kết nối trực tiếp mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, cư dân Akari tương lai dễ dàng di chuyển đến trung tâm quận 1, quận 5, Chợ Lớn, bến xe miền Tây; hay thừa hưởng hàng loạt tiện ích trung tâm quận Bình Tân như Aeon Mall, MM Mega Market, Hùng Vương Plaza, BigC; các bệnh viện, công viên… Bên cạnh đó, bản thân Akari City được thiết kế quy hoạch theo ý tưởng “thành phố an cư đa tiện ích” với đa dạng các tiện ích thương mại, dịch vụ, phục vụ tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, giáo dục của cư dân ngay tại dự án cũng như phục vụ cho người dân sinh sống ở khu vực. Mọi khu vực tiện ích chức năng đều được quy hoạch hết sức hài hòa trong tổng thể quy mô 8,5ha của dự án. Cụ thể, Akari City dành hơn 26.000m2 diện tích để dành cho tổ hợp tiện ích dịch vụ thương mại & văn phòng. Trung tâm dự án là đại lộ thương mại có lộ giới lên đến 42m, được xem là tuyến đường “xương sống” tích hợp hệ thống shophouse, trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà văn phòng, quảng trường ánh sáng, phố ẩm thực, phố đi bộ, phố giáo dục, hệ thống cây xanh…



Phối cảnh dự kiến của đại lộ thương mại lộ giới 42m

Bước qua cánh cổng an ninh biệt lập của từng cụm chung cư "condominium” cư dân được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi riêng tư của chốn an cư đúng nghĩa từ tiện ích nội khu “condominium” biệt lập chỉ dành riêng cho chủ nhân căn hộ. Các dịch vụ cao cấp hạng A được chú trọng, an ninh thắt chặt, bảo vệ 24/24, hệ thống PCCC, camera quan sát,…cùng các tiện ích công cộng như khu vui chơi trẻ em, hồ bơi tràn bờ, phòng gym, spa, thư viện, club house, vườn Nhật…

Akari City cung cấp đa dạng phiên bản căn hộ phù hợp với từng nhu cầu riêng của gia đình. Phiên bản Flora studio 56m2 vừa túi tiền dành cho các bạn trẻ độc thân hoặc các gia đình trẻ. Phiên bản Flora nâng cấp từ 75m2 đến 100m2 dành cho gia đình có trẻ em cần một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn. Đặc biệt, phiên bản giới hạn Dual Key có thiết kế độc đáo với diện tích 121m2. Đây là hai không gian có cửa ra vào riêng biệt bao gồm một căn hộ tiêu chuẩn lớn (một phòng khách, một phòng bếp, một ban công, một lô gia, 2 phòng ngủ, 2 WC) và một không gian tự do có thể bố trí một căn hộ studio. Hai không gian được kết nối với nhau bằng một cửa thông kép. Thiết kế này đáp ứng nhu cầu gia đình 3 thế hệ sống chung nhưng vẫn đảm bảo riêng tư hoặc đầu tư kinh doanh homestay, co-living space để có thêm thu nhập.



Thiết kế độc đáo, đa năng của căn hộ Flora phiên bản giới hạn Dual Key

So với các dự án trong khu vực, Akari City có giá cạnh tranh chỉ từ 32 triệu/m2. Chỉ với mức chi phí phù hợp nhưng bạn có thể tận hưởng cuộc được nâng tầm hơn, chất lượng hơn so với các sản phẩm khác cùng giá, cùng phân khúc thị trường. Chủ đầu tư dự kiến sẽ tung nốt những sản phẩm còn lại của giai đoạn 1, trong đó loại hình sản phẩm mới lạ đang được trông đợi chính là mẫu căn hộ sân vườn nằm trên tầng 3 các block và các sản phẩm thương mại tầng trệt dọc trục đại lộ thương mại lộ giới 42m.