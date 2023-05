Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, Akari City có mật độ xây dựng 38%, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng hơn 4.600 căn hộ và chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã bàn giao từ cuối năm 2021 với gần 2.000 gia đình đã về an cư, giai đoạn 2 đã được mở bán vào tháng 3/2022, thông tin về giai đoạn 3 của dự án vẫn còn là những ẩn số.

Akari City Giai Đoạn 1 Gồm Những Toà Nào?

Giai đoạn 1 của Akari City gồm 6 khối cao tầng Akari 1, Akari 2, Akari 3, Akari 4, Akari 5, Akari 6 được xây dựng theo tiêu chuẩn condominium biệt lập của dòng Flora trên diện tích đất 2,8 ha. Tức là, toàn bộ 6 khối chung cư Akari giai đoạn 1 được xây dựng thành vòng khép kín, hoàn toàn biệt lập cho phép cư dân tận hưởng tiện ích riêng. Các block căn hộ giai đoạn 1 được thiết kế gồm 1 tầng hầm, 22 tầng cao với số lượng khoảng 1.800 căn hộ. Chủ đầu tư cũng dự kiến đưa ra thị trường các sản phẩm thương mại tầng trệt dọc trục đại lộ thương mại lộ giới 42m trong thời gian tới. Ở giai đoạn 1, Conteccons đóng vai trò là Tổng thầu D&B, thiết kế và thi công các hạng mục kết cấu, hoàn thiện và MEP cho dự án.

Mặt bằng Akari City giai đoạn 1 gồm 6 block cao tầng.

Tiến Độ Dự Án Akari City Giai Đoạn 1

Akari City giai đoạn 1 được Tổng thầu Conteccon khởi công xây dựng ngày 10/09/2019. Quá trình thi công xuyên suốt trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 buộc chủ đầu tư là Liên doanh Nam long, Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin phối hợp chặt chẽ cùng tổng thầu Conteccons tuân thủ các phương án an toàn, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo dự án về đúng tiến độ với chất lượng đã cam kết.

Sau 11 tháng khởi công xây dựng, Akari City giai đoạn 1 đã chính thức cất nóc vào ngày 06/08/2020, thi công vượt tiến độ dự kiến với chất lượng xây dựng và an toàn được kiểm soát nghiêm ngặt. Như vậy, Akari giai đoạn 1 đã cán mốc hoàn thành trong quý 3/2021 nhưng do TP.HCM áp dụng lệnh giãn cách xã hội hoàn toàn suốt quý 3/2021 nên phải sang quý 4/2021, các căn hộ Akari City mới chính thức được bàn giao cho khách hàng. Địa điểm nhận bàn giao căn hộ là số 77 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Akari City giai đoạn 1 đã được bàn giao cho cư dân.

Ở thời điểm mở bán, các căn hộ Akari City giai đoạn 1 có giá từ 32 triệu đồng/m2, mức giá khá vừa sức mua trong khu vực nội thành. Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn , ở thời điểm mở bán, giá căn hộ Akari City thấp nhất từ 1,6 tỷ đồng cho căn diện tích 56m2. Tương tự, các căn 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ cũng ghi nhận thanh khoản tốt bởi người mua vẫn đánh giá đây là dự án bất động sản chất lượng với thiết kế, tiện ích nổi bật tại khu Tây Sài Gòn. Tiến độ thanh toán cũng được đánh giá “dễ thở” khi khách hàng chỉ cần đóng 50% giá trị hợp đồng trong thời gian xây dựng cho đến khi nhận nhà với nhiều đợt thanh toán chia nhỏ. Điều này giúp tạo điều kiện cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà nhưng tài chính chưa đủ mạnh, cần thời gian để sắp xếp và cân đối nguồn lực tài chính. Bên cạnh đó, dự án Akari City cũng được ngân hàng cấp gói vay lãi suất cố định 7,9%/năm trong 12 tháng đầu tiên, 8,6%/năm trong 24 tháng đầu tiên với hạn mức vay 70% giá trị căn hộ, thời gian vay trong 20 năm.

Theo thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất, khoảng giá phổ biến của Akari City Nam Long trong 3 tháng gần nhất là 39-52 triệu đồng/m2, phổ biến nhất là mức 44 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn 56m2 2 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh hiện đang được rao bán với giá từ 2,45 tỷ đồng; căn 75m2 2 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh có giá từ 3 tỷ đồng và căn 79m2 2 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh có giá từ 3,35 tỷ đồng. Như vậy, mức giá bán Akari City giai đoạn 1 đã tăng lên đáng kể so với thời điểm mở bán.

Khánh An