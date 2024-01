An Cuong Interior Design Award 2023: Vinh Danh Các Tác Phẩm Thiết Kế Nội Thất Xuất Sắc

Ngày 2 /12 vừa qua, Công ty CP Gỗ An Cường (Gỗ An Cường) đã tổ chức chung kết cuộc thi An Cuong Interior Design Award 2023 (IDA 2023) tại Trung Tâm Hội Nghị Gem Center, TP.HCM. Đây là giải thưởng về thiết kế nội thất của Gỗ An Cường nhằm mục đích kết nối, phát triển và vinh danh những Kiến trúc sư, Nhà thiết kế nội thất tài năng trẻ ở Việt Nam.

Đến tham dự Gala chung kết và trao giải IDA 2023 có sự hiện diện của Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ Tịch Gỗ An Cường, Ông Trần Khánh Trung – Chủ Tịch Công ty Thiết Kế Nội Thất TTT, Chủ Nhiệm CLB Kiến Trúc Xanh Việt Nam và đại diện các đơn vị đồng hành là: Malloca, AConcept, Ái Linh, Hettich, Schneider, BCI Central, Vicostone, ASUS, Cspace; đại diện các đơn vị truyền thông báo chí cùng quý thầy, cô hiện là Trưởng và Phó Khoa Kiến Trúc, Nội Thất và Mỹ Thuật Công Nghiệp tại các Trường Đại Học và Cao Đẳng tại TP.HCM.

Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ Tịch Gỗ An Cường chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi tại Gala chung kết và trao giải An Cuong Interior Design Award 2023. Ảnh: An Cường

Ra đời vào năm 2021 với chủ đề đầu tiên “Kể câu chuyện của bạn qua không gian nội thất”, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình từ các bạn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước. Đến nay, An Cuong Interior Design Award đã trải qua ba mùa thi với những chủ đề đa dạng khác nhau, qua đó đã tạo nên một sân chơi lớn giúp các thí sinh để thỏa sức sáng tạo cũng như thử thách chính mình trong nhiều không gian ứng dụng thực tế khác nhau.

Chủ đề “Redefining Home" của năm nay sẽ một lần nữa giúp chúng ta có nhiều cách nhìn cũng như định nghĩa khác nhau về “Ngôi nhà – Tổ ấm” một không gian độc đáo không chỉ về ý tưởng thiết kế, gía trị thẩm mỹ mà sau đó còn là những câu chuyện bên trong về gia chủ của từng căn hộ. Sau hơn 7 tháng phát động cuộc thi, IDA 2023 đã nhận được rất nhiều ý tưởng thiết kế vô cùng sáng tạo và thú vị trong cách các bạn định nghĩa về “Ngôi nhà”. Với gần 300 thí sinh tham dự thông qua bài thi dưới hình thức cá nhân và nhóm đã cho thấy sự quan tâm của thí sinh cũng như sức lan tỏa của cuộc thi năm nay.

Bước vào Gala chung kết, 10 tác phẩm dự thi có số điểm cao nhất đã có màn tranh tài gay cấn, cùng với sự góp ý của Hội đồng Ban giám khảo đã mang lại một ngày thi thật sự bùng nổ và đầy kịch tính.

Thành viên Hội đồng Ban giám khảo đang theo dõi phần thuyết trình của các đội thi. Ảnh: An Cường

Mang trong mình nhiều tâm huyết với An Cuong Interior Design Award, Ông Ngụy Thanh Vĩ – Giám đốc Đối Ngoại An Cường Group kiêm Trưởng BTC cuộc thi chia sẻ: “Càng ngày sự lan tỏa của cuộc thi càng nhân rộng ra. Đây là cái rất hay để sinh viên Việt Nam và các nhà thiết kế trẻ thi thố tài năng của mình, sau cuộc thi này các bạn có thể tham gia nhiều cuộc thi mang tầm vóc quốc tế lớn hơn. Đứng trên cương vị Ban Tổ Chức, chúng tôi khá bất ngờ với sự đầu tư chỉn chu của các bạn thí sinh năm nay, chắc hẳn sẽ khiến Hội đồng của chúng ta sẽ phải cân nhắc để ra quyết định cuối cùng.

Phần thuyết trình bài thi của các đội vào vòng chung kết. Ảnh: An Cường

Được ngành thiết kế nội thất đánh giá cao qua từng năm tổ chức, BTC cuộc thi An Cuong Interior Design Awardđãkhông ngừng cải tiến, đầu tư về công tác tổ chức lẫn giải thưởng cuộc thi. Theo đó, IDA 2023 có tổng chi phí tổ chức và giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng, trong đó Giải nhất nhận được 100 triệu đồng tiền mặt từ Gỗ An Cường và hơn 50 triệu đồng được quy đổi thành phiếu mua hàng đến từ các đơn vị đồng tài trợ như Malloca, AConcept, Hettich, Ái Linh, Vicostone, Asus cùng nhiều phần quà giá trị khác…

*Kết quả chung cuộc An Cường Interior Design Award 2023:

GIẢI NHẤT : CẢ NHÀ VỀ (Nguyễn Đình Thảo Nguyên – Võ Đình Anh Minh – Nguyễn Thị Hải Ly)



GIẢI NHÌ: DƯỚI HIÊN NHÀ (Nguyễn Kiên Tố – Lê Trung Kiên)



GIẢI BA: LƯU (Lê Xuân Vĩnh Khang – Trần Hoa Xuân Thơ – Ngô Thế Hưng)



GIẢI ẤN TƯỢNG : THƠ (Đặng Hương Giang)

GIẢI TEAM WORK – HẠ HIÊN (Nguyễn Đức Duy – Trần Thị Mơ – Đoàn Phi Long – Vũ Thị Phương Linh)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

–AN OFFICE MAN’S HOME (Trần Khoa Thành – Đặng Lê Như Ngọc– Nguyễn Minh Ngọc)

–HẠ HIÊN (Nguyễn Đức Duy – Trần Thị Mơ – Đoàn Phi Long – Vũ Thị Phương Linh)

-THƠ (Đặng Hương Giang)

–ĐƠN GIẢN LÀ NHÀ (Nguyễn Việt Hùng – Nguyễn Văn Dũng – Trần Văn Thành – Trần Huy Nhất)

–NHƯ NHỮNG ĐOÁ SEN (Hoàng Quốc Trung)

–JANG KEU’S HOUSE (Nguyễn Đặng Quỳnh Giao)

–DÒNG CHẢY APARTMENT (Nguyễn Phan Thành Vinh – Tất Thị Kim Yến)

Trao Giải nhất cho tác phẩm “Cả Nhà Về”. Ảnh: An Cường

Phương Uyên