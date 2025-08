An Gia (AGG) Chính Thức Ra Mắt 3.000 Căn Hộ The Gió Riverside

Sáng 11/3, Tập đoàn BĐS An Gia (Mã: AGG) tổ chức sự kiện “Ngày của Gió”, đánh dấu cột mốc ra mắt dự án The Gió Riverside và bước tiến chiến lược quan trọng của chủ đầu tư tại khu Đông TP.HCM.

Sự kiện được tổ chức tại trung tâm hội nghị lớn nhất TP.HCM, thu hút hơn 30 đại lý phân phối, sàn liên kết bất động sản cùng hơn 2.500 chuyên viên tư vấn dự án.

Sự kiện “Ngày của Gió” tổ chức ngày 11/3

“Làn Gió” Mới Tại Đông Sài Gòn

Theo đại diện An Gia, sự góp mặt của hàng nghìn khách mời, chuyên viên kinh doanh BĐS tại “Ngày của Gió” cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện ra mắt The Gió Riverside cùng sự quan tâm đặc biệt từ thị trường đến dự án “chào sân” của An Gia tại khu Đông.

Với diện tích khoảng 2,9 ha, The Gió Riverside có quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng, cung cấp cho thị trường 3.000 căn hộ. Dự án sở hữu vị trí ven sông hiếm có, liền kề ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc. Nhờ đó, cư dân không chỉ được thụ hưởng không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên cùng tầm nhìn sông nước thoáng đãng mà còn được trải nghiệm đầy đủ các tiện ích, dịch vụ cao cấp mà dự án mang lại.

Phối cảnh hồ bơi Sunset Infinity Pool trên tầng 40 The Gió Riverside

Nổi bật là chuỗi tiện ích cao cấp theo mô hình “Live – Work – Learn – Play”, nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí của các gia đình trẻ. Trong đó, cặp “tuyệt tác hồ bơi” trên tầng 40 gồm Sunrise Infinity Pool và Sunset Infinity Pool được đánh giá là cặp hồ bơi trên cao độc đáo nhất TP.HCM. Tại đây, cư dân The Gió Riverside không chỉ có cơ hội khám phá tọa độ check-in “triệu view” trên độ cao 140m mà còn thỏa sức phóng tầm nhìn panorama “ôm trọn” sông Đồng Nai hay ngắm nghía bức tranh toàn thành phố.

Phối cảnh khu vui chơi nước trẻ em trên tầng 40 The Gió Riverside

“The Gió Riverside là dự án trọng điểm, được An Gia đặt nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo một dự án cao cấp tại vị trí ven sông đầy tiềm năng, cùng các tiện ích dịch vụ hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung bất động sản ven sông, The Gió Riverside hứa hẹn kiến tạo nên một “làn gió” mới, một phong cách sống mới dành cho những người trẻ tại khu Đông TP.HCM”, đại diện An Gia nhận định.

Hạ Tầng Tỷ Đô Và Tâm Điểm Kết Nối 3 Thành Phố

Nằm ngay tâm điểm kết nối giữa trục xuyên tâm Xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside sở hữu vị trí chiến lược, liền kề nút giao Tân Vạn.

Đây là nút giao lớn nhất Vành đai 3, tiếp giáp TP.HCM, Dĩ An và Biên Hòa cùng 6 tuyến giao thông lớn tại khu Đông gồm: Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, tuyến Vành Đai 3, đường ĐT 743A (đoạn 3), đường ĐT 743A (đoạn 4) và đường Nguyễn Xiển.

Đồ họa nút giao Tận Vạn và đường Vành Đai 3

Trong đó, Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) đóng vai trò là trục xuyên tâm quan trọng nhất của TP.HCM, nối liền khu Đông với trung tâm thành phố và mở rộng hướng đi khu Tây thông qua đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn đường Vành Đai 3 là tuyến giao thông liên vùng chiến lược, kết nối trực tiếp TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương, tạo thành vòng cung hoàn chỉnh giúp tăng cường giao thương và phát triển kinh tế cho khu Đông.

Nhờ lợi thế này, cư dân The Gió Riverside có thể nhanh chóng kết nối đến trung tâm TP.HCM thông qua trục Xa lộ Hà Nội; kết nối đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thông qua đường Vành Đai 3; kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; kết nối đến các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một thông qua tuyến ĐT 743A hoặc cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn. Đồng thời, nhanh chóng kết nối đến TP Biên Hòa thông qua cầu Đồng Nai chỉ trong ít phút di chuyển.

Theo An Gia, với mạng lưới giao thông đồng bộ, The Gió Riverside không chỉ sở hữu lợi thế kết nối linh hoạt, thuận tiện mà còn hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu vực, mở ra tiềm năng khai thác thương mại và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Đột Phá Chính Sách, Đáp Ứng Nhu Cầu Ở Thực

Đồng hành cùng người trẻ hiện thực hóa nhu cầu an cư, mới đây, An Gia ban hành chính sách đột phá “Lộc lãi song hành – Booking 0 đồng kép”. Chính sách áp dụng cho các khách hàng đăng ký sản phẩm qua hệ thống hơn 30 đại lý phân phối, các sàn liên kết đang hợp tác cùng An Gia triển khai tư vấn dự án.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại Đông Sài Gòn

Cụ thể, khách hàng đăng ký sản phẩm và giao dịch thành công tại sự kiện ra mắt dự án The Gió Riverside sẽ nhận ưu đãi 50 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Đồng nghĩa, chi phí giảm trực tiếp vào giá bán, người mua nhà có điều kiện sở hữu căn hộ với mức tài chính thấp hơn so với mặt bằng chung.

Trường hợp, khách hàng thay đổi nhu cầu, công ty sẽ hoàn lại phí đăng ký sản phẩm cùng ưu đãi lãi suất 6%/năm. Đây là điểm sáng của chính sách “Booking 0 đồng kép”, tạo cơ hội cho người trẻ thử sức với bất động sản mà không chịu rủi ro.

Chính sách “Booking 0 đồng kép” giúp đảm bảo tính an toàn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà và là công cụ hiệu quả giúp người trẻ vượt qua rào cản sở hữu nhà.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 12/03/2025 06:22

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/an-gia-chinh-thuc-ra-mat-3000-can-ho-the-gio-riverside-20201224000028937.html