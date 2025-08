An Gia (AGG) Hoàn Tất Thủ Tục Cấp CNQSDĐ Dự Án The Gió Riverside

Đại diện Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) cho biết, dự án The Gió Riverside đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện chủ đầu tư đang tập trung triển khai và mở rộng phân phối dự án.

Đảm Bảo Yếu Tố Pháp Lý Cao Nhất

Là dự án trọng điểm triển khai trong năm 2025 của An Gia, khu dân cư Ngãi Thắng (tên thương mại The Gió Riverside) có quy mô 2 tòa tháp, cao 40 tầng. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Chứng nhận quyền sử dụng đất dự án The Gió Riverside

Theo An Gia, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án The Gió Riverside không chỉ khẳng định yếu tố pháp lý cao nhất của dự án cũng như uy tín và năng lực của công ty mà còn là cơ sở, đảm bảo trọn vẹn tính sở hữu hợp pháp của chủ nhân các căn hộ trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh người mua nhà ngày càng kỹ lưỡng, không chỉ quan tâm đến vị trí hay tiện ích mà còn đặt yếu tố pháp lý lên hàng đầu.

“Người mua căn hộ The Gió Riverside sẽ an tâm khi tài sản của mình được đảm bảo trên nền tảng pháp lý minh bạch, vững vàng, giúp đáp ứng tốt cả nhu cầu an cư lẫn mục đích đầu tư và gia tăng giá trị sản phẩm trong dài hạn. Đồng thời, góp phần xây dựng chuẩn mực trong các dự án của thương hiệu An Gia”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Trên thực tế, An Gia đã có kinh nghiệm khoảng hơn một thập kỷ theo đuổi phân khúc nhà ở trung – cận cao cấp tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Bằng việc tập trung mở rộng quỹ đất, công ty tích cực tìm kiếm cơ hội, thực hiện M&A, ưu tiên các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Quan điểm của An Gia là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua. Đồng thời, kiên định với mục tiêu phát triển dự án bất động sản trên nền tảng pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm”, đại diện An Gia nói.

Bảo Chứng Chất Lượng Từ Tổng Thầu Ricons

Ngoài yếu tố pháp lý, The Gió Riverside còn được bảo chứng chất lượng bởi Ricons, một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án khu đô thị, nhà ở quy mô lớn trên toàn quốc.

Đại diện An Gia và Ricons ký kết hợp tác xây dựng The Gió Riverside

Đại diện An Gia cho biết, Ricons đã có nhiều năm đồng hành cùng An Gia trong vai trò là tổng thầu, triển khai thi công nhiều dự án như Westgate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương)… Công ty kỳ vọng, với năng lực và uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và hạ tầng, tổng thầu Ricons sẽ xây dựng dự án The Gió Riverside với chất lượng vượt trội, hoàn thành đúng tiến độ, mang lại sự an tâm cho khách hàng. Đồng thời, góp phần đưa The Gió Riverside trở thành dự án điểm nhấn tại khu Đông TP.HCM.

Hiện dự án đã hoàn thành hạng mục thi công tường vây và đang tập trung cho việc thi công hạng mục cọc khoan nhồi, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2025. Giai đoạn tới, Ricons và các nhà thầu phụ sẽ tiến hành thi công kết cấu hầm như đổ dầm sàn bê tông cốt thép tầng trệt, dầm sàn cột của hầm, thi công kết cấu móng bê tông cốt thép và các bể ngầm…

“Công ty sẽ tập trung nguồn lực tối ưu với hơn 100 nhà thầu phụ và khoảng 2.000 – 3.000 nhân sự để hoàn thành dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hướng tới tiêu chí phát triển bền vững”, đại diện Ricons cho biết.

Phối cảnh hồ bơi vô cực trên tầng 40 The Gió Riverside

Cũng theo Ricons, để kiểm soát và nâng cao chất lượng thi công The Gió Riverside, công ty sử dụng hệ thống đánh giá chất lượng RICONQUAS trên nền tảng của tiêu chuẩn CONQUAS (Singapore) kết hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam, đặc biệt trong công tác hoàn thiện và cơ điện. Đồng thời, áp dụng mô hình hóa thông tin BIM (Building Information Modeling). Đây là công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cho phép tạo dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số cho cả vòng đời công trình, từ giai đoạn thiết kế, xây dựng đến vận hành, bảo trì… giúp tối ưu hóa quá trình thi công, giảm thiểu rủi ro và sai sót.

Một số công nghệ phổ biến khác nhằm đảm bảo tiêu chuẩn thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như công nghệ thi công hầm Semi Topdown, thi công hồ bơi Double Slab… cũng được Ricons sử dụng trong thi công, xây dựng dự án.

Tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, dự án The Gió Riverside sở hữu lợi thế kết nối nhờ liền kề trục xa lộ Hà Nội và các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, nút giao Tân Vạn, Vành Đai 3, tuyến Metro số 1…

Chủ đầu tư nhận định, với lợi thế pháp lý, vị trí, dự án The Gió Riverside khi ra mắt sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương.

Truy cập https://www.thegio.vn/ để tìm hiểu thông tin dự án.

———————–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 08:00 31/03/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/an-gia-hoan-tat-thu-tuc-cap-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-du-an-the-gio-riverside-66636.html

————————–