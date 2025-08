An Gia (AGG) Hợp Tác Hơn 30 Đại Lý Phân Phối Dự Án The Gió Riverside

Mới đây, Tập đoàn BĐS An Gia (Mã chứng khoán: AGG) đã tổ chức sự kiện CEO Day, trao chứng nhận hợp tác cho các đối tác phân phối dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM, phục vụ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2026.

Tại sự kiện, hơn 30 đại lý phân phối gồm: An Gia Homes, Cali Homes, BĐS Đồng Nai, Pitaland, Aureal, Proper Homes, Châu Đại Dương, NamAn Realty, Sài Gòn Group, Ant Homes, Tín Hưng Investment, Gi Realty, T&A Corp, EMG, Era Việt Nam, MapleLand, AlphaLand, Phú Hoàng Land, Southern Homes, Central Real, Ruby Group, Esy House, SGroup, Đất Xanh Service, DKRS, Đông Phú Land, Bam Land, Hưng Hưng Thịnh, Vạn Xuân Service… đã chính thức trở thành đối tác phân phối dự án The Gió Riverside, quy mô khoảng 3.000 căn hộ.

Bằng sự hợp tác này, các bên cam kết sẽ phối hợp và phát huy tối đa năng lực nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, quyết tâm chinh phục các chỉ tiêu kinh doanh của dự án The Gió Riverside.

Đại diện An Gia cùng các đối tác phân phối The Gió Riverside

Phát biểu tại sự kiện, đại diện An Gia đánh giá cao uy tín, năng lực cũng như bày tỏ sự tin tưởng hợp tác của các đối tác cùng đội ngũ tham gia phân phối dự án The Gió Riverside. Đây đều là những đơn vị phân phối đã khẳng định được tên tuổi trong mảng dịch vụ phân phối bất động sản với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, đầu tư.

Đại diện công ty kỳ vọng, với sự đồng hành của các đối tác phân phối, dự án The Gió Riverside sẽ đáp ứng tốt nhu cầu về nhà ở của thị trường giai đoạn mới, đem sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng, các gia đình trẻ tại TP.HCM và khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Dương.

“Kế hoạch mở rộng kênh đại lý phân phối với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của dự án The Gió Riverside. Mặt khác, đây cũng là cơ sở cho việc hợp tác lâu dài, bền vững, chuẩn bị cho chiến lược tăng trưởng đột phá, bài bản của An Gia nhằm đón đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản thời gian tới”, đại diện An Gia nhận định.

Cùng với việc mở rộng hợp tác, An Gia cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc đại lý, các chương trình đào tạo và tham quan thực tế dự án, giúp đội ngũ kinh doanh có cái nhìn cụ thể hơn về định hướng và chiến lược phát triển sản phẩm của công ty. Từ đó, khẳng định các giá trị mang đến cho khách hàng, cư dân và góp phần xây dựng uy tín thương hiệu An Gia trên thị trường.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM

Bên cạnh sự đồng hành của các đối tác phân phối dự án, năm 2024, An Gia cũng ký kết hợp tác với ngân hàng VPBank. Theo đó, VPBank tài trợ 1.000 tỷ đồng xây dựng dự án The Gió Riverside trong thời hạn 4 năm. Đồng thời, cung cấp gói tài trợ tín dụng, tạo điều kiện để khách hàng sở hữu các sản phẩm dự án và tối ưu hóa lợi ích đầu tư.

Là dự án trọng điểm năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside có diện tích khoảng 2,9 ha, được chủ đầu tư khởi công xây dựng từ tháng 6/2024 sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Dự án tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành đai 3, ga Bến xe Suối Tiên (tuyến Metro số 1)…

Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như Aeon Mall Biên Hòa, Trung tâm Hành chính Đồng Nai, Làng Đại học Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, KCN Biên Hòa, KCN Amata, Ga Dĩ An – Bình Dương…

Theo quy hoạch, dự án The Gió Riverside có 2 khối công trình chung cư cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 297.000 m2, mật độ xây dựng chung cư 30,73%. Dự án cũng có công trình trường học với diện tích sàn xây dựng hơn 14.484 m2, mật độ xây dựng 9,43%. Công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng công trình giáo dục trong khu dân cư.

Ngoài ra, The Gió Riverside cũng được trang bị các công trình phụ trợ, hạ tầng, tiện ích như khuôn viên cây xanh tập trung, đường giao thông, sân bãi nội bộ… đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phối cảnh hồ bơi vô cực trên tầng 40 tại The Gió Riverside

Đại diện An Gia nhận định, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, dự án The Gió Riverside vẫn nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư và các gia đình trẻ nhờ đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý. Dự án có quy mô khoảng 3.000 sản phẩm, tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Đây là phân khúc luôn có tỷ lệ hấp thụ tốt trên thị trường bất động sản nhờ mức giá dễ sở hữu và chất lượng đảm bảo.

“Công ty đánh giá dự án The Gió Riverside sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị với sự nâng cấp về chất lượng tiện ích dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ở thực của người dân tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai”, đại diện An Gia nhận định.

Cùng với kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, trong 2-3 năm tới, chủ đầu tư An Gia dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm tại TP.HCM là The Lá Village và Westgate 2. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý tại TP.HCM, Bình Dương – những khu vực tập trung phân khúc sản phẩm là thế mạnh của An Gia và kiên định với lộ trình phát triển bền vững.

