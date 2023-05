An Gia được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm ở mức điểm Đầu tư

FiinRatings – tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu Việt Nam vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ở Mức điểm Đầu tư với triển vọng Ổn định. Kết quả này đánh giá An Gia ở mức khá cao so với trung bình ngành về kinh nghiệm và năng lực của công ty trong lĩnh vực phát triển bất động sản phân khúc trung cấp.

Khu phức hợp Westgate tại Bình Chánh. Phối cảnh

Theo quan sát của FiinRatings, An Gia đã xây dựng được vị thế và thương hiệu nhất định tại thị trường TP HCM. Với xuất phát điểm là một công ty tư vấn và môi giới BĐS, An Gia đã chứng minh được năng lực, kinh nghiệm bán hàng và phát triển sản phẩm tốt, tỷ lệ hấp thụ các dự án cao (khoảng 65 – 99% sản phẩm đã bán đối với 3 dự án The Sóng, The Standard và Westgate). An Gia hiện có quỹ đất khoảng 80 ha tại TP HCM và các thành phố vệ tinh, đủ để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng trong 4 – 5 năm tới.

Phân khúc mục tiêu mà An Gia hướng tới là sản phẩm trung cấp tiệm cận cao cấp đã được chứng minh có tính thanh khoản tốt hơn so với các phân khúc khác trong điều kiện thị trường diễn biến không thuận lợi. Điều này giúp công ty có thể vượt qua những khó khăn từ tính pháp lý dự án hay tính chu kỳ của thị trường.

FiinRatings cũng đánh giá mức nợ vay tại An Gia được duy trì để tài trợ cho hoạt động mở rộng các dự án mới và sẽ được hỗ trợ từ dòng tiền của các dự án đang triển khai. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của An Gia dự kiến sẽ ở mức 0,8 – 1,2 lần trong 2 năm tới do nhu cầu về vốn cho các hoạt động đầu tư mở rộng quỹ đất. Tỷ lệ nợ vay/EBITDA giai đoạn 2022 – 2023 dự kiến giảm về mức trung bình ngành nhờ dòng tiền mang lại từ 3 dự án trọng điểm. Các dự án này hiện đã qua giai đoạn đầu tư ban đầu, có tỷ lệ hấp thụ tốt cùng tiến độ xây dựng hợp lý. Do đó, dòng tiền trong 3 năm tới của An Gia đủ để đáp ứng các nhu cầu đầu tư và trả nợ của doanh nghiệp.

Khu biệt lập The Standard được An Gia bàn giao từ tháng 3/2022

Lấy việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, trong những năm qua, An Gia không ngừng thực hiện các thương vụ M&A, ưu tiên các dự án có quỹ đất sạch, nguồn gốc minh bạch, pháp lý tương đối hoàn thiện để có thể đẩy nhanh tốc độ triển khai, đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tốt trong 4 – 5 năm tới. Trong giai đoạn 2022 – 2024, công ty dự kiến đưa ra thị trường khoảng 11.400 sản phẩm với doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD.

Riêng năm 2022, An Gia sẽ bàn giao sản phẩm tại dự án The Standard (Bình Dương) và The Sóng (TP Vũng Tàu), ra mắt dự án mới – The Gió (Bình Dương) với khoảng hơn 3.000 căn hộ. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ tiếp tục triển khai một loạt các dự án ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An… Hiện tại An Gia với tổng tài sản đạt 12.000 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho đạt 6.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 – 2026 An Gia dự kiến triển khai số dự án tang gấp 2 lần, số sản phẩm gấp hơn 8 lần, quy mô diện tích sàn thương mại gấp 9 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó.