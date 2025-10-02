An Huy Mỹ Việt: Đô Thị Kiểu Mẫu Góp Phần Định Hình Diện Mạo Cho Tây Ninh Sau Sáp Nhập

Trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh mới, với 96 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã, 14 phường) sau sáp nhập, xã Đức Lập nổi bật như một "tọa độ vàng" của bất động sản vùng ven. Đón cơ hội, khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Lập, Tây Ninh (trước là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mang đến cơ hội an cư lý tưởng với không gian sống xanh và dự án đầu tiên tái hiện 7 công trình di sản Việt Nam, tạo nên một biểu tượng mới cho phong cách sống bền vững và đậm chất văn hóa, góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại địa phương.

Vị trí chiến lược giáp TP.HCM, kết nối hoàn hảo qua các tuyến cao tốc trọng điểm như Bến Lức – Long Thành và TP.HCM – Mộc Bài, sự bùng nổ hạ tầng với hàng loạt công trình trọng điểm như: đường vành đai 3, vành đai 4, tuyến ĐT 823D, N2, ĐT 824… đang từng bước tái định hình bản đồ phát triển đô thị và bất động sản khu vực.

Những tuyến đường này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây Ninh đến trung tâm TP.HCM xuống còn dưới 60 phút. mà còn tạo cầu nối chiến lược liên kết vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, đưa Tây Ninh mới từ một tỉnh cửa ngõ trở thành cực phát triển mới đầy tiềm năng. Trong bối cảnh dòng vốn FDI đạt 11,72 tỷ USD (H1/2025) và xu hướng dịch chuyển dân cư về các đô thị vệ tinh, xã Đức Lập nhanh chóng nổi lên như một tọa độ chiến lược nhờ vị trí cửa ngõ, quỹ đất rộng, và tiềm năng tăng giá đất 10-15% trong nữa cuối 2025, khẳng định vai trò là điểm đến chiến lược của tỉnh Tây Ninh mới.

Dự án An Huy Mỹ Việt được kì vọng là đô thị kiểu mẫu góp phần định hình diện mạo mới cho Tây Ninh sau sáp nhập

Đón "cú hích" hạ tầng và xu hướng tất yếu ấy, An Huy Group đã sớm đặt dấu ấn bằng dự án An Huy Mỹ Việt – khu đô thị kiểu mẫu được phê duyệt đồ án quy hoạch hơn 115 hecta ngay tại trung tâm xã Đức Lập – Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ). Không chỉ đơn thuần mang đến lời giải cho nhu cầu an cư đang ngày càng tăng, An Huy Mỹ Việt còn được định vị là một dự án "Thiên nhiên giao hòa, tinh hoa hội tụ", với chuẩn mực sống mới: hiện đại, năng động nhưng vẫn gắn liền với truyền thống và bản sắc Việt.

Dự án không chỉ đón đầu tiềm năng tăng trưởng dài hạn, mà còn được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu quan trọng trong hành trình định hình diện mạo đô thị mới cho Tây Ninh mới. Với tầm nhìn đó, An Huy Mỹ Việt được định vị không chỉ như một khu đô thị nhà ở, mà còn là nơi gửi gắm khát vọng kiến tạo một cộng đồng sống hiện đại, văn minh và bền vững. Để hiểu rõ hơn về chiến lược này và giá trị dự án An Huy Mỹ Việt hướng tới, PV đã có cuộc trò chuyện cùng đại diện chủ đầu tư, nhà phát triển dự án An Huy Group.

PV: Vì sao An Huy Group chọn Đức Lập (Tây Ninh) làm “tọa độ chiến lược” để phát triển dự án An Huy Mỹ Việt?

Đức Lập – Tây Ninh (trước thuộc huyện Đức Hòa, Long An) nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM với toàn vùng Tây Nam Bộ, hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng, công nghiệp và quỹ đất. Quan trọng hơn, đây còn là nơi chúng tôi nhìn thấy cơ hội định hình diện mạo đô thị mới cho Tây Ninh, hình thành một cực phát triển có thể chia sẻ áp lực dân cư với TP.HCM.

Với khu đô thị An Huy Mỹ Việt, chúng tôi tiên phong đón xu thế dịch chuyển nhu đầu tư, nhu cầu môi trường sống chất lượng, đồng thời mong muốn khởi tạo một chuẩn mực phát triển mới, góp phần cùng địa phương xây dựng diện mạo Đức Lập thành đô thị vệ tinh kiểu mẫu – nơi hội tụ hạ tầng hiện đại, dịch vụ đầy đủ, đời sống văn minh và bản sắc văn hóa được gìn giữ. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ là nền tảng để Tây Ninh vươn lên mạnh mẽ, vừa giảm tải cho TP.HCM, vừa mở ra cơ hội an cư – lập nghiệp bền vững cho hàng chục nghìn gia đình tại địa phương.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp An Huy Mỹ Việt rút ngắn kết nối và gia tăng giá trị bất động sản bền vững

PV: Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư chạy theo dự án bất động sản thông thường, vì sao An Huy Group lại mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu như An Huy Mỹ Việt?

Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều dự án chỉ dừng lại ở việc “xây để bán”, chúng tôi muốn đi xa hơn. Với An Huy Mỹ Việt, mục tiêu không phải chỉ tạo ra những căn nhà đơn lẻ, mà là kiến tạo một môi trường sống chuẩn mực – nơi cư dân được hưởng hạ tầng đồng bộ, tiện ích toàn diện nơi không gian văn hóa di sản được "đánh thức", lưu giữ và truyền đời. Mô hình đô thị kiểu mẫu giúp chúng tôi đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững, chứ không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Khi cư dân tìm thấy niềm tự hào và sự gắn bó tại nơi mình sinh sống, đó mới là giá trị đích thực và là cách để dự án giữ sức hút bền vững trên thị trường.

PV: An Huy Group kỳ vọng dự án An Huy Mỹ Việt sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị mới cho Tây Ninh như thế nào?

Chúng tôi không xem An Huy Mỹ Việt chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản thông thường. Điều quan trọng hơn là kiến tạo một khu đô thị có khả năng lan tỏa, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. Với việc dự án được UBND Huyện Đức Hòa, Long An (nay là xã Đức Lập, Tây Ninh) phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cho dự án hơn 115 hecta (năm 2020), và tổng vốn đầu tư của An Huy Group lên đến 4,500tỷ đồng, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư trước mắt mà còn đặt nền móng cho một không gian đô thị văn minh, hiện đại đầy đủ hệ thống giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, cùng định hướng phát triển gắn liền văn hóa và bản sắc Việt.

Xa hơn, chúng tôi mong muốn An Huy Mỹ Việt trở thành hình mẫu để Tây Ninh mới thu hút thêm dòng vốn đầu tư, gia tăng giá trị bất động sản và từng bước khẳng định vị thế trong bản đồ phát triển vùng ven TP.HCM.

PV: Những yếu tố cụ thể nào tạo nên sự khác biệt của An Huy Mỹ Việt so với các dự án vùng ven hiện nay?

Nếu để nói về điểm khác biệt lớn nhất là nằm ở cách chúng tôi quy hoạch tổng thể và đầu tư hạ tầng ngay từ đầu. An Huy Mỹ Việt là dự án hiếm hoi tại địa phương có hệ thống đường nội khu đồng bộ rộng từ 16m – 36m, hệ thống điện âm, nước thủy cục, mật độ xây dựng chỉ 45% cùng với 25.000m2 cây xanh, hồ điều hòa tự nhiên 15,5ha, mà còn tích hợp đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, khu vui chơi giải trí….

Đặc biệt, là dự án đầu tiên tại Đức Lập – Tây Ninh có Công viên Di sản hình chữ S rộng 6ha – một bản đồ văn hóa Việt Nam thu nhỏ tái hiện sống động các biểu tượng dân tộc như: Chùa Một Cột, Đền Ngọc Sơn, Cổng Nghi Môn Huế, Tháp bà Ponagar, Nhà rông Tây Nguyên, chợ Bến Thành và tượng đài Long An,… nơi lưu giữ không gian văn hóa – lịch sử độc đáo, tạo bản sắc riêng mà ít dự án nào có được. Đây chính là nền tảng để cư dân vừa an cư, vừa tận hưởng, đồng thời giúp dự án giữ giá trị lâu dài.

Công viên Di sản hình chữ S rộng 6ha là điểm nhấn đặc biệt của dự án An Huy Mỹ Việt

PV: Công viên Di sản được coi là “linh hồn” của dự án. Ý tưởng này bắt nguồn từ đâu?

Khi làm bất động sản, chúng tôi luôn nghĩ xa hơn những công trình bê tông. Con người cần chỗ ở, nhưng quan trọng hơn là cần “một nơi để thuộc về”. Công viên Di sản ra đời từ mong muốn đó: vừa là không gian sinh thái, vừa là nơi tái hiện giá trị văn hóa – lịch sử trải dài từ Bắc tới Nam. Chúng tôi kỳ vọng, mỗi thế hệ cư dân là "người giữ gìn di sản" khi dạo bước trong công viên này đều cảm thấy sự kết nối, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ truyền thống. Đó là sự giao thoa giữa hiện đại và bản sắc, tạo nên linh hồn của An Huy Mỹ Việt.

PV: Pháp lý luôn là yếu tố then chốt quyết định niềm tin. An Huy Mỹ Việt khẳng định ưu thế này như thế nào?

An Huy Group đã trải qua 22 năm đầu tư và phát triển dự án bất động sản, chúng tôi hiểu rằng niềm tin bắt đầu từ sự minh bạch. Vì vậy, pháp lý luôn là ưu tiên số một, chúng tôi đã đưa ra thị trường hơn 3.000 sản phẩm từ các dự án khu đô thị Bắc Ninh và khu đô thị Bắc Giang. Với An Huy Mỹ Việt pháp lý hoàn chỉnh, được UBND tỉnh Tây Ninh – Sở Xây Dựng thông báo dự án đủ điều kiện chuyển nhượng sản phẩm cho cá nhân – khách hàng có thể giao dịch, công chứng ngay. Điều đó không chỉ đảm bảo tính thanh khoản, mà còn khẳng định cam kết của An Huy Group: không bán niềm tin mơ hồ, chỉ mang đến giá trị thật. Minh bạch pháp lý không phải lợi thế nhất thời, mà là nền tảng để dự án giữ giá trị lâu dài và tạo sức hút bền vững.

PV: An Huy Group định vị vai trò của mình như thế nào trong hành trình cùng Đức Lập phát triển thành đô thị vệ tinh kiểu mẫu và góp phần đưa Tây Ninh mới vươn lên mạnh mẽ?

Với dự án khu đô thị An Huy Mỹ Việt, chúng tôi xem đây là bước khởi đầu để khẳng định vai trò tiên phong của An Huy Group tại Đức Lập. Vai trò đó thể hiện trước hết ở việc dám đi trước, đón đầu xu hướng dịch chuyển ra vùng ven bằng một dự án quy mô, bài bản, gắn với mô hình đô thị hiện đại kiểu mẫu. Kế đến, chúng tôi xác định đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc hoàn thiện hạ tầng, tạo môi trường sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, để mỗi cư dân vừa an cư vừa tự hào về nơi mình thuộc về.

Xa hơn, An Huy Group muốn đóng vai trò tiên phong lan tỏa, góp phần đưa Tây Ninh trở thành cực phát triển mới, vừa chia sẻ áp lực với TP.HCM, vừa mở ra cơ hội an cư – lập nghiệp bền vững cho hàng chục nghìn gia đình trẻ. Thành công bền vững của dự án cũng chính là thước đo cho thành công của địa phương, khi cộng đồng lớn lên cùng sự phát triển chung.

PV: Trong chiến lược phát triển bền vững, An Huy Group quan niệm thế nào về trách nhiệm xã hội bên cạnh yếu tố kinh doanh?

Với slogan"An nhiên cuộc sống – Giá trị thăng hoa", chúng không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn cam kết mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Tại dự án An Huy Mỹ Việt, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và tiện ích, chúng tôi chú trọng tới môi trường sống chất lượng, hài hòa với thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Mỗi công trình, mỗi tiện ích đều được thiết kế để cư dân có thể sống khỏe, môi trường an lành và tự hào về nơi mình thuộc về. Đồng thời, An Huy Group tích cực hỗ trợ phát triển hạ tầng địa phương và các chương trình cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng. Đối với chúng tôi, giá trị thực không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông ./.

