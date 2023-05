Giải pháp an táng và tang lễ tiết kiệm giữa mùa Covid

Hiểu đúng về việc an táng

Trước đây, người dân có xu hướng chi tiêu rất nhiều cho tang lễ, có những lễ tang mà đoàn xe đưa đón 20 đến 30 chiếc, chi phí vài trăm triệu đồng đến tiền tỷ… Tuy nhiên, nơi chôn cất lại là một mảnh đất nông nghiệp ở ngoại ô hoặc tại một nghĩa trang tự phát hình thành từ nhiều năm, đã có lệnh di dời giải toả.

Việc chôn cất trên đất nông nghiệp là trái quy định pháp luật. Ảnh minh họa

Hiện nay, việc chôn cất trên đất nông nghiệp đã được chấn chỉnh, và mọi người có hiểu biết hơn về thủ tục an táng theo đúng quy định của pháp luật; hoặc là hoả táng, lưu giữ tro cốt; hoặc là an táng tại một nghĩa trang được quy hoạch với quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Các nghĩa trang tự phát cũng sẽ sớm được giải toả, di dời để thực hiện dự án theo quy hoạch

Các chi phí cần trù bị

"Tang sự luôn diễn ra bất ngờ, nên hầu hết mọi người đều không có thời gian suy xét các chi phí dành cho tang lễ hay lựa chọn nơi an táng tốt nhất cho thân nhân của mình" – ông Yong Hoon Lee, Giám đốc kinh doanh Son Viet Property JSC. (SVP) chia sẻ.

Vì lẽ đó, mọi người dần nhận ra, việc tìm hiểu các chi phí liên quan đến tang lễ, nơi an táng là cần thiết. Khi có thời gian xem xét thì mọi quyết định sẽ tốt hơn, có thể so sánh các mức phí dịch vụ của các đơn vị mai táng, cũng như so sánh lựa chọn nghĩa trang nào là phù hợp với nhu cầu, và có mức chi phí hợp lý nhất.

Tại Sala Garden, các mộ phần với thiết kế tinh tế được quý thân nhân tin chọn

Ðể có một nơi an nghỉ ở nội thành, ví dụ Quận 9, mọi người sẽ cần chuẩn bị từ 300 triệu – bao gồm đất chôn và chi phí xây dựng mộ phần, ngoài ra chi phí một tang lễ tiêu chuẩn cũng sẽ dao động 50 đến 100 triệu đồng. Nếu chọn một nghĩa trang ở ngoại tỉnh, ví dụ Long An, thì chi phí đất và thi công mộ phần sẽ từ 250 triệu.

Nếu hoả táng, và có ý định gửi vào chùa thì ngoài chi phí tang lễ, chi phí lưu giữ hũ tro cốt của các chùa cũng là điều cần quan tâm, ví dụ một ngôi chùa tại Quận 2 sẽ có phí lưu giữ bảo quản tro cốt từ 36 triệu đến 84 triệu tuỳ vị trí.

Son Viet Property JSC. (SVP) – Tiên phong cung cấp giải pháp tang lễ và an táng tiết kiệm

Hồ tịnh tâm tại Hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden

Son Viet Property JSC. (SVP) là đơn vị tiên phong trong việc tiếp thị và phân phối mô hình hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden, xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai.

"Chúng tôi thấu hiểu điều kiện kinh tế của khách hàng mục tiêu của mình trong giai đoạn này, và đã mang đến giải pháp tang lễ và an táng tiết kiệm nhất, đồng thời vẫn đảm bảo người đã khuất được an nghỉ trang trọng tại nghĩa trang hiện đại bậc nhất Việt Nam", ông Yong Hoon Lee, Giám đốc kinh doanh Son Viet Property JSC. (SVP) cho biết.

Đền Trình và Nhà tang lễ tại Hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden

Sala Garden có vị trí phong thuỷ tốt vì được bao quanh bởi gần 60 ngôi chùa, thiền viện, giáo xứ lớn có lịch sử lâu đời. Ðây được xem là dự án tâm huyết với những công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Hoa viên Sala Garden được kiến tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xanh với mục tiêu mang đến một không gian an yên gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và trường tồn với thời gian.