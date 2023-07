An Ninh Đa Lớp Tích Hợp Công Nghệ Thông Minh Tại Thu Thiem Zeit River

Chú trọng khai thác sức mạnh của sự đổi mới theo tinh thần Zeit Living, Thu Thiem Zeit River tích hợp công nghệ thông minh, mang đến cho cư dân trải nghiệm an toàn cấp độ cao thông qua hệ thống an ninh đa lớp, từ khi bước chân vào tòa nhà, đến ngưỡng cửa căn hộ, đặt chân vào trong nhà hay dạo chơi ở nội khu Thu Thiem Zeit River.

Là thành viên của GS E&C – một trong những nhà phát triển và vận hành hệ thống an ninh hàng đầu tại Hàn Quốc, Việt Nam GS Enterprise (VGSE) luôn tiên phong đổi mới, ứng dụng những công nghệ thông minh tiên tiến trên thế giới, gần gũi và thân thiện với người dùng trong các dự án của mình. Trong đó, an toàn, an ninh thông minh là một trong bốn giá trị cối lõi mà VGSE đặt tâm huyết đầu tư vào dự án Thu Thiem Zeit River, phản ánh qua 4 lớp an ninh tối ưu.

An Tâm Khi Bước Chân Vào Tòa Nhà

Ngay tại sảnh, hệ thống thang máy thông minh Zeit Elevator độc quyền, tích hợp công nghệ tiên tiến như “tấm khiên điện tử” kiểm soát truy cập, bảo vệ sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân. Với hệ thống vận hành thông minh, cư dân có thể di chuyển đến căn hộ của mình bằng thẻ cư dân, nhận diện khuôn mặt, vân tay (mật khẩu) hoặc Smart Pass. Đặc biệt, Smart Pass với hệ cảm biến tích hợp công nghệ IoT giữa App cư dân và hệ thống thang máy giúp cư dân gọi thang mà không cần chạm, tự động di chuyển tới vị trí tầng đã được cài đặt. Tính năng này vừa nâng cao sự an toàn, vừa tiện lợi, nhất là khi cư dân đang mang vác đồ vật hoặc di chuyển cùng trẻ em.

Thang máy thông minh tự động nhận diện, mở cửa và di chuyển đến căn hộ

An ninh từ ngưỡng cửa căn hộ

Tại các cửa căn hộ Thu Thiem Zeit River đều được lắp đặt hệ thống khóa điện tử từ thương hiệu Yale nổi tiếng, sử dụng công nghệ vân tay hiện đại nhất – sinh trắc Biometric, chống làm giả và sao chép, an toàn tuyệt đối cho gia chủ.

Tăng cường giám sát an ninh với camera chất lượng cao

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát thông minh với camera chất lượng cao được lắp ngay trước cửa căn hộ sẽ tự động bật và ghi lại hình ảnh khi cảm biến phát hiện có chuyển động. Từ đó cảnh báo cư dân về bất kỳ hoạt động lạ hoặc truy cập trái phép nào.

Căn Hộ Luôn Được Bảo Vệ Ngay Cả Khi Chủ Nhân Vắng Nhà

Bên trong ngôi nhà, một lớp an ninh khác sẽ được kích hoạt khi gia chủ vắng mặt. Đó là cảm biến chuyển động thông minh bố trí tại khu vực phòng khách, lập tức gửi thông báo qua tin nhắn, ứng dụng tới gia chủ hoặc đội an ninh khi phát hiện chuyển động lạ trong căn hộ.

Các hệ thống đều được kết nối với mạng Internet, cho phép gia chủ truy cập và xem các hình ảnh hoặc video bằng hệ thống Smart Wall Pad trong nhà hoặc thiết bị di động từ xa, giúp gia chủ cảm thấy yên tâm dù đang ở nhà hay đi công tác, đi chơi dài ngày.

An Toàn Trong Khuôn Viên Thu Thiem Zeit River

Một hệ thống an ninh cũng được thiết lập trong khuôn viên của Thu Thiem Zeit River để đảm bảo cư dân luôn được bảo vệ mọi nơi 24/7.

Các khu vực quan trọng như tầng hầm, hành lang, tiện ích công cộng… đều được bố trí hệ thống giám sát CCTV cho phép giám sát an ninh trên diện rộng. Nhờ độ phân giải lên đến 200 triệu pixel, hình ảnh được ghi lại sắc nét, tăng khả năng nhận diện khuôn mặt, nhanh chóng phát hiện tình huống và xác định đối tượng để kịp thời xử lý.

Không chỉ vậy, nút cứu trợ khẩn cấp cũng được bố trí tại những vị trí dễ nhận biết ở khu vực công cộng, bãi đậu xe,… hỗ trợ cư dân kết nối dễ dàng với trung tâm quản lý khi cần trợ giúp. Đội an ninh sẽ nhanh chóng nhận được tin báo và xử lý kịp thời. Trong những tình huống đặc biệt mà sự an toàn chỉ được tính bằng phút thì giải pháp này được những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ đánh giá rất cao.

Luôn đảm bảo sự trợ giúp từ đội an ninh trong tình trạng khẩn cấp

Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng được Thu Thiem Zeit River cực kỳ chú trọng. Hệ thống hút khói tập trung bố trí dọc khu vực hầm xe, hành lang, tự động kích hoạt khi có dấu hiệu hỏa hoạn. Hệ thống sẽ tự động thu và hút khói, giúp cư dân an toàn và dễ dàng di chuyển ra khu vực thoát hiểm và ra ngoài. Hệ thống điều áp cung cấp không khí vào cầu thang thoát hiểm và thang máy chữa cháy, ngăn khói rò rỉ giúp cư dân thoát hiểm thuận lợi.

Thiết kế cuộc sống lý tưởng tại một dự án căn hộ hạng sang không chỉ là chú trọng tiện ích cao cấp, quan tâm về trải nghiệm tinh thần mà còn phải thực sự chú ý đến yếu tố an toàn cho cư dân. Với việc tích hợp công nghệ thông minh vào an ninh đa lớp, VGSE nâng cao trải nghiệm an toàn cho cư dân Thu Thiem Zeit River.

* Thông tin dự án Thu Thiem Zeit River: