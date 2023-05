Thực tế cho thấy rằng, trong một năm trở lại đây, giá đất tại TX. Tân Uyên tăng xấp xỉ 30% tùy khu vực, tại Phường Tân Phước Khánh, nhiều dự án đã cán mốc 20-25 triệu/m2 và những dự án đón đầu luôn là “gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư bất động sản nơi đây. Đơn cử là Khu dân cư An Phát Luxury do Công ty CP Đầu tư & Xây dựng địa ốc An Phát làm chủ đầu tư và phân phối. Không những đã có hạ tầng hoàn chỉnh của khu dân cư kiểu mẫu, An Phát Luxury hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, giúp khách hàng an tâm đầu tư và an cư.

Vị trí kết nối, hạ tầng hoàn chỉnh trong khu dân cư kiểu mẫu

An Phát Luxury – Khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên tại P.Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên gồm 72 căn nhà liền kề thiết kế 1 trệt 1 lầu đặt ở vị trí đang mơ ước. Cụ thể, từ vị trí dự án tại đường Tân Phước Khánh 07, P.Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, chỉ mất 2 phút để di chuyển đến trung tâm tỉnh Bình Dương. Phía Nam dự án giáp với TX. Dĩ An – cửa ngõ quan trọng di chuyển đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Bắc; nơi tập trung nhiều khu chế xuất, với 7 KCN đã đi vào hoạt động; Phía Tây liền kề trung tâm TP.Thủ Dầu Một; Phía Đông giáp Biên Hòa – Đồng Nai cùng hàng loạt khu công nghiệp khu vực Nam Tân Uyên.

Với vị trí nêu trên, trong bán kính 2km, An Phát Luxury còn kết nối với các tiện ích hoàn chỉnh trong khu vực như:

2 phút đến Hồ sinh thái Hồ Nam, Tiểu Học Tân Phước Khánh B, Chợ Vị Hảo, THCS Tân Phước Khánh;

5 phút đến Chợ Tân Phước Khánh, UBND Tân Phước Khánh, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh;

7 phút đến THPT Tân Phước Khánh, Sacombank, Vietinbank, Chợ Khánh Long;

15 phút đến TP. Thủ Dầu Một, Aeon Mall Bình Dương, KCN Nam Tân Uyên, KCN VSIP I.



Mặt bằng phân lô dự án An Phát Luxury

Dự án được xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu tiện nghi, hiện đại, đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu gồm: Điện âm, đèn chiếu sáng, hồ cảnh quan điều hòa không khí, vườn hoa, công viên thể thao, công viên cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn bộ cảnh quan trong khuôn viên dự án là Bằng Lăng Tím, An Phát Luxury cũng có sẵn trường mầm non trong khuôn viên.



Phối cảnh An Phát Luxury

Pháp lý hoàn chỉnh, sổ riêng từng nền

Sau khi thực hiện các thủ tục và làm hạ tầng, hiện tại dự án An Phát Luxury đã hoàn chỉnh về mặt pháp lý. Cụ thể, dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 của UBND TX. Tân Uyên (số 54/QĐ-UBND); Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương (số 556/UBND-KTN) và Giấy phép xây dựng của Sở Xây Dựng (số 3291/SXD-QLXD).



Nhà mẫu và tiến độ thực tế dự án An Phát Luxury tại thời điểm tháng 9/2019

Đặc biệt, An Phát Luxury hiện đã có sổ riêng cho từng nền đất, công chứng sang tên cho khách hàng trong vòng 30 ngày. Khách hàng sẽ được nhận sổ bàn giao là sổ đã hoàn công nhà. Có thể nói đây là dự án hiếm hoi tại Bình Dương có pháp lý hoàn chỉnh trong bối cảnh địa bàn xuất hiện nhiều dự án “ảo” như hiện nay.

Với giá bán chỉ từ 1,97-2,3 tỷ đồng/căn nhà và chia thành các đợt thanh toán linh hoạt, ngân hàng hỗ trợ tối đa 70%, khi mua các nền đất trong dự án, khách hàng sẽ không quá căng thẳng về áp lực tài chính.

Ngoài ra, chủ đầu tư An Phát Luxury còn đưa ra cam kết bảo hành sản phẩm từ 6-12 tháng tùy hạng mục và cam kết hỗ trợ cho thuê giá 6 triệu/tháng (duy trì ít nhất 6 tháng đầu).

Hiện tại, khi mua nhà trong dự án An Phát Luxury, khách hàng còn được hưởng chính sách ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn: Tặng ngay 03 chỉ vàng SJC và bốc thăm trúng thưởng với phần thưởng tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

