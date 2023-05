An Phu New City chính thức ra mắt thị trường khu Đông TP.HCM

Với ý tưởng “khơi nguồn giá trị sống”, An Phu New City – Khu nhà ở mới tại trung tâm quận 2, mang trong mình một sứ mệnh đem đến cho mỗi cư dân nơi đây một giá trị sống đích thực.

Hiện nay, thị trường bất động sản quận 2 đang ngày càng tăng trưởng. Ngoài các yếu tố về hạ tầng giao thông, khu vực này còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích hiện hữu sẵn có. Do đó, thị trường nhà đất tại khu vực này đang được thiết lập một mặt bằng giá mới.

Được biết, các dự án dân cư đang xây dựng và đưa vào giao dịch phần lớn thuộc 7 phường của quận 2, trong đó bao gồm các phường Thảo Điền, An Phú, Bình An, Bình Trưng Động, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái. Trong đó, khách hàng đặc biệt quan tâm đến dự án An Phu New City của chủ đầu tư Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Phú Nhuận tại phường An Phú.



Phối cảnh tổng thể dự án An Phu New City

Trong bối cảnh thị trường địa ốc TP.HCM khan hiếm nguồn cung mới và tình trạng pháp lý là một vấn đề mà khách hàng quan tâm hàng đầu, thì An Phu New City sẽ làm khách hàng thực sự an tâm đầu tư hay an cư.

An Phu New City có quy mô 4,8ha, là dự án thành phần trong quy hoạch Khu đô thị mới An Phú quy mô 87ha tại phường An Phú, quận 2. Dự án được quy hoạch khu nhà ở thấp tầng gồm 134 căn nhà phố và khu chung cư cao cấp, toạ lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Hoàng, kết nối trực tiếp ra đường Song Hành – Xa Lộ Hà Nội và trục đường Mai Chí Thọ – Thủ Thiêm. Đây chính là vị trí huyết mạch và là tâm điểm kết nối trung tâm đô thị mới của quận 2.



Sơ đồ vị trí dự án An Phu New City

An Phu New City được thiết kế theo phong cách hiện đại và đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu do được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích hiện hữu sẵn có và đa đạng để phục vụ nhu cầu cho cộng đồng cư dân như: TTTM, Siêu thị, hệ thống bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học quốc tế, sân golf, sân tennis, công viên rộng lớn 7ha… hứa hẹn mang đến một môi trường sống đầy đủ tiện ích và không gian xanh trong lành cho cư dân.



Sơ đồ tiện ích dự án An Phu New City

Bên cạnh đó, cư dân An Phu New City chỉ mất 5 – 10 phút tới khu trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm thông qua Đại lộ Mai Chí Thọ và liên kết đến Trung tâm Quận 1 thông qua hầm Thủ Thiêm; chỉ mất 30 phút để di chuyển đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đặc biệt hơn trong lương lai sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay Quốc Tế Long Thành thông qua cao tốc Long Thành – Dầu giây.

Sơ đồ liên kết vùng dự án An Phu New City

Hiện tại, An Phu New City đã hoàn thiện 90% hạ tầng và chuẩn bị đi vào xây dựng trong quý IV/2019, dự kiến bàn giao vào quý I/2021.

An Phu New City hướng đến đối tượng chính là khách hàng thượng lưu. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các khách hàng dễ dàng sở hữu một căn nhà phố ưng ý tại An Phu New City, chủ đầu tư đã liên kết với ngân hàng Indovina tài trợ vốn lên đến 70% giá trị và hỗ trợ trong 25 năm cùng các ưu đãi đặc biệt.

Sở hữu kiến trúc hiện đại của Châu Âu; tiện ích hoàn hảo sẵn có; hạ tầng đồng bộ; vị trí chiến lược; cộng đồng thượng lưu; pháp lý hoàn chỉnh, sở hữu nhà vĩnh viễn và giá trị gia tăng bền vững… An Phu New City chính là lựa chọn đầu tư và an cư lý tưởng tại quận 2.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, Quý khách vui lòng liên hệ đơn vị phân phối độc quyền:

Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Hưng Thịnh

Địa chỉ: 34 – 36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website Hưng Hưng Thịnh:

Website dự án:

