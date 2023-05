An Phu New City: Sức hút từ những giá trị thực

Với quy mô 4,8ha và được quy hoạch thiết kế bao gồm 134 căn nhà phố, An Phu New City đang là dự án thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng trên thị trường bất động sản Quận 2.

Vị trí kết nối thuận tiện

An Phu New City sở hữu vị trí đắc địa tại Quận 2 khi nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hoàng và Vũ Tông Phan (phường An Phú), kết nối trực tiếp ra đường Song Hành – Xa Lộ Hà Nội và trục đường Mai Chí Thọ – Thủ Thiêm. Đây chính là vị trí huyết mạch và là tâm điểm kết nối trung tâm đô thị mới của Quận 2. Với vị trí này, giá trị của dự án An Phu New City chắc chắn sẽ gia tăng rất nhiều theo thời gian.

Cùng với vị trí kết nối thuận tiện, khu vực này còn được xem là cửa ngõ giao thương của thành phố và là hướng phát triển chính với tuyến đường huyết mạch Xa Lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, kết nối với hầm Thủ Thiêm từ Đông sang Tây.

Một thế mạnh nữa của An Phu New City là cư dân chỉ mất từ 5 -10 phút di chuyển tới khu trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm thông qua Đại lộ Mai Chí Thọ và liên kết đến trung tâm Quận 1 thông qua hầm Thủ Thiêm; 30 phút để di chuyển đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.



Phối cảnh tổng thể dự án An Phu New City

Đặc biệt, An Phu New City còn đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân dân với hệ thống tiện ích như: Trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học quốc tế, sân golf, sân tennis, công viên rộng lớn 7ha…

Quy hoạch hạ tầng đồng bộ

Theo các chuyên gia, thị trường Quận 2 có tốc độ tăng giá ở mức cao và có sự khác biệt theo từng khu, gia tăng tùy theo cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

Quận 2 được xác định là khu trung tâm mở rộng của TP.HCM, đảm nhận chức năng thương mại – dịch vụ và tài chính. Đây cũng là khu vực có nhiều ưu thế về quy hoạch với hàng loạt công trình hạ tầng lớn nhằm kết nối với trung tâm hành chính cũ (Quận 2) và các khu vực kinh tế động lực trong vùng như trung tâm công nghệ cao (Quận 9), vùng kinh tế Đông Nam Bộ, hệ thống cảng biển liên hoàn trên sông Sài Gòn, khu đô thị mới hiện đại Nam Sài Gòn…

Đặc biệt, An Phu new City nằm trong khu vực đang triển khai và sắp đi vào hoạt động các tuyến đường Metro, tuyến đường Vành đai 2 (Võ Chí Công), nút giao thông Mỹ Thủy, cầu Thời Đại bắc qua đảo Kim Cương, dự án nâng cấp đường Nguyễn Thị Định… Tất cả các công trình này sẽ giúp kết nối thông suốt giữa quận 2 và các khu vực lân cận như Phú Mỹ Hưng, quận 1, quận 9, Thủ Đức… trong thời gian tới.

Tiềm năng gia tăng giá trị thực

Sở hữu quỹ đất khan hiếm ngay trung tâm Quận 2 cộng với mức giá phù hợp, An Phu New City trở thành một kênh đầu tư sinh lời vượt trội, mang lại cho nhà đầu tư những tiềm năng gia tăng giá trị thực. Theo chủ đầu tư, việc hình thành một khu đô thị mới cũng góp phần nâng cao giá trị cho cư dân An Phu New City. Dự án sẽ là tài sản giá trị của khách hàng trong tương lai.

Pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng từng căn

Trong bối cảnh thị trường địa ốc TP.HCM khan hiếm nguồn cung mới, An Phu New City đảm bảo khả năng đầu tư của khách hàng nhờ chất lượng và pháp lý hoàn chỉnh. Chủ đầu tư cam kết các sản phẩm có sổ hồng và thời gian sở hữu lâu dài.

Cảnh báo tình trạng các đơn vị không có thẩm quyền nhận tiền giữ chỗ tại An Phu New City Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận xin gửi thông báo tới quý Quý khách hàng như sau: Trong thời gian vừa qua, Công ty Nhà Phú Nhuận có nhận được thông tin về việc nhiều đơn vị tự xưng là đơn vị phân phối dự án An Phu New City để thực hiện hành vi nhận tiền giữ chỗ của khách hàng với lời hứa bảo đảm cho khách hàng được quyền ưu tiên mua trực tiếp sản phẩm từ chủ đầu tư. Chúng tôi xin khẳng định tính đền thời điểm này, Công ty Nhà Phú Nhuận chỉ mới uỷ quyền cho một đơn vị duy nhất làm đơn vị tiếp thị, môi giới và phân phối độc quyền sản phẩm của dự án là Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Hưng Thịnh. Do đó, nếu bất kỳ một đơn vị nào khác tự xưng là được chủ đầu tư uỷ quyền phân phối sản phẩm tại An Phu New City thì đều là mạo danh, có dấu hiệu chiếm dụng vốn của khách hàng. Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình và tránh bị thông tin sai lệch bởi các đơn vị không có thẩm quyền, Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các thông tin liên quan đến dự án có thể truy cập website chính thức của chủ đầu tư: www.anphunewcity.com.vn Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin liên quan đến dự án, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận hoặc Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Hưng Thịnh. Thông tin liên hệ của Chủ đầu tư:

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận

Địa chỉ: 99 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Website:

SĐT: 028 3844 7959 Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú NhuậnĐịa chỉ: 99 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.Website: http://nhapnco.com SĐT: 028 3844 7959 Thông tin liên hệ của đơn vị phân phối độc quyền:

Công ty Cổ phần bất động sản Hưng Hưng Thịnh

Địa chỉ: 34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

Website:

SĐT: 028 3940 6666 – Hotline: 0969 93 94 95 Công ty Cổ phần bất động sản Hưng Hưng ThịnhĐịa chỉ: 34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.Website: http://hunghungthinh.com SĐT: 028 3940 6666 – Hotline: 0969 93 94 95

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/14/an-phu-new-city-suc-hut-tu-nhung-gia-tri-thuc