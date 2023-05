Việc thành lập TP. Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao được đánh giá là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo. Điều này khiến nhiều người dân các quận nơi đây kỳ vọng về sự bứt phá mạnh về hạ tầng khu vực trong tương lai. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá nhà đất 3 quận phía Đông TP.HCM bắt đầu tăng trong thời gian gần đây. Chỉ cần gõ từ khóa “Bán đất tại quận Thủ Đức” trên trang Batdongsan.com.vn sẽ xuất hiện gần 1.300 thông tin mới rao trong vòng 1 tuần qua. Hàng loạt tin đăng rao bán đất nền nhà phố, căn hộ và nhà riêng tại khắp các phường thuộc Thủ Đức với giá không còn rẻ.

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn, mức giá bán nhà đất TPHCM , cụ thể là giá nhà riêng, đất nền và căn hộ quanh khu vực quận Thủ Đức và quận 9 có xu hướng xê dịch nhẹ trong tháng 8 nhờ những thông tin tích cực về hạ tầng. Cụ thể, giá chào bán đất nền trung bình tại Thủ Đức hiện rơi vào tầm 53,7 triệu đồng/m2, tăng khoảng 1,2% so với giá chào bán thời điểm đầu năm. Loại hình nhà riêng, nhà hẻm có giá chào bán từ 63-95 triệu/m2, tăng 0,5-07% nhưng lại là loại hình ghi nhận giao dịch thực tốt nhất thị trường. Riêng loại hình căn hộ có giá bán vào khoảng 33 triệu/m2, tăng thêm 1,1% so với giá chào bán tháng 8/2019.



Đề án phát triển thành phố Thủ Đức đang khiến thị trường nhà đất quận Thủ Đức và quận 9 thu hút được nhiều sự quan tâm. Ảnh minh họa.

So với Thủ Đức, quận 9 có biến động giá bán trung bình tăng cao hơn. Loại hình đất nền, đất thổ cư quanh khu vực này đang được rao bán tầm giá từ 44-50 triệu/m2, tăng gần 1,5% so với cùng kỳ 2019. Nhà phố, nhà riêng có giá chào bán vào khoảng 60-80 triệu/m2, tăng thêm 4,5%, riêng căn hộ đang xác lập mức giá trung bình từ 35-37 triệu/m2, tăng gần 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tìm hiểu về mức giá bán riêng trên một số tuyến đường gần khu vực phường Linh Trung, Trường Thọ, nơi được xem sẽ là trung tâm mới của TP. Thủ Đức, các lô đất có diện tích từ 55-112m2 nằm trên khu vực đường số 4, 8, 11 đang chào bán với giá trung bình từ 1,8-7 tỷ đồng/nền. Tuyến đường Nguyễn Văn Bá, Hồ Văn Tư, khu vực gần chợ Thủ Đức, ngã tư ga Metro Bình Thái có giá nhà đất trung bình từ 60-90 triệu/m2. Dù không tăng mạnh nhưng phần lớn đều đã rục rịch nhích thêm từ 1,5-1,7% so với cùng thời điểm 2019. Riêng loại hình nhà riêng lẻ có mức tăng trung bình từ 2,5-3% nhờ nhu cầu tìm mua và giao dịch tăng khá nhiều.

Không ít dự án chung cư hiện hữu đang giao dịch trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9 và vùng lân cận giáp ranh Bình Dương cũng rục rịch tăng giá nhờ “ăn theo” thông tin thành phố phía Đông. Một dự án chung cư tầm trung vừa chào bán cuối năm 2019 với tầm giá 34,5 triệu/m2 hiện tại đang đã được điều chỉnh tăng lên gần 37 triệu/m2, loạt chung cư hiện hữu từng lo lắng không ra được hàng vì thị trường giảm nhiệt nay mạnh dạn tung ra bán với giá tăng từ 3-5% so với mức rao bán thời điểm quý 1/2020.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, xu hướng tăng giá bán nhà đất khu Đông, nhất là với loại hình đất nền và căn hộ cao – trung cấp hiện chủ yếu đến từ một phía. Giá tăng phần lớn do chịu tác động từ việc nhiều chủ đất, doanh nghiệp “ăn theo” thông tin quy hoạch thành phố, điều chỉnh tăng để quảng bá, làm thị trường. Lượng giao dịch thực tế tại khu vực này không ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nào.



Giá bán nhà đất khu Đông được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi đề án Thành phố Thủ Đức được triển khai vào thực tế. Ảnh minh họa.

Theo chia sẻ từ một số môi giới đang hoạt động trên khu vực Linh Chiểu, Linh Đông, từ khi có thông tin chấp thuận chủ trương phát triển thành phố phía Đông, lượng khách hàng quan tâm tìm hiểu về nhà đất ở đây, đặc biệt là khu vực Thủ Đức tăng lên rất nhiều. Nhu cầu tìm kiếm nhà riêng và các dự án chung cư đã và đang triển khai tại quận 9 và Thủ Đức có tăng nhưng giao dịch thực thì chưa hề có biến động gì rõ rệt. Phần lớn nhà đầu tư không nôn nóng xuống tiền mà chủ yếu vẫn tìm kiếm sản phẩm và nghe ngóng thị trường. Riêng loại hình nhà phố, nhà riêng giá tầm 1,7-3 tỷ và loại hình căn hộ có giá bán dưới 33 triệu/m2 có giao dịch tăng nhẹ, còn lại hầu hết các phân khúc khác vẫn ở mức cầm chừng, chưa có đột phá về sức mua.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận R&D DKRA Viet Nam, đề án Thành phố Thủ Đức được thông qua chủ trương đang tác động giúp thị trường BĐS khu vực này nóng lên. Nhiều chủ đầu tư tận dụng thông tin trên làm lợi thế gia tăng quảng cáo, thu hút người mua, nhiều dự án thuộc khu vực nhờ vậy cũng tranh thủ đẩy mặt bằng giá lên một mức mới. Trên thực tế, 3 quận 2, 9 và Thủ Đức thời gian qua vốn đã có nhiều dự án trọng điểm ra đời, việc xây dựng thành phố mới sắp tới được xem là cú bồi thêm giúp giới đầu tư kỳ vọng giá BĐS sẽ tăng vọt.

Tuy vậy ông Hoàng cho rằng, không nên vin vào việc thành lập Thành phố Thủ Đức để đẩy giá hoặc thổi giá BĐS lên quá cao. Để phát triển ra các khu đô thị vệ tinh, TP.HCM cần phát triểnnhanh hơn, thành trung tâm quốc tế về tài chính, dịch vụ ở bậc cao. Việc phát triển thành phố Thủ Đức là bước đi lâu dài, nhà đầu tư nên có tính toán dài hạn để tiên liệu về tiềm năng và dự địa phát triển của thị trường trong tương lai thay vì vội vàng, thiếu thận trọng.

