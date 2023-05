Anlac Green Symphony và cuộc sống an lành nơi đô thị

Mang đến những lợi ích về sức khỏe nhờ môi trường sống trong lành; không gian xanh thoáng đãng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể thao ngoài trời; một nơi đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc, Anlac Green Symphony chính là lựa chọn tối ưu về tổ ấm cân bằng cho mọi thế hệ trong gia đình Việt.

Khu đô thị An Lạc Green Symphony

Sống "xanh" giữa thiên nhiên trong lành

Với tổng diện tích quy hoạch 75 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 24,5%, Anlac Green Symphony sở hữu cảnh quan sinh thái cây xanh, mặt nước lớn và đa dạng, gồm hệ thống các công viên chủ đề, hệ thống hồ nước và sông chạy trong dự án mang đến không gian sống an lành và tinh khiết cho cư dân.

Công viên cây sanh trong lòng dự án

Thay vì phải chọn lựa giữa nơi sống đông đúc, tấp nập nhưng thiếu không gian xanh – riêng tư hay nơi có không gian xanh – riêng tư thì lại "yên tĩnh" quá, Anlac Green Symphony cân bằng cả 2 yếu tố khi mang đến cho cư dân không gian sống gần gũi với thiên nhiên mà vẫn nhộn nhịp nhờ các hoạt động kinh doanh sầm uất ngay trong nội khu. Cùng với đó là sự kết nối thuận tiện tới các khu vui chơi giải trí hay trung tâm hành chính của thành phố nhờ vị trí được xem là “trái tim của Mỹ Đình mở rộng” với hàng loạt tuyến đường huyết mạnh bao quanh.

Sống "sành" với tiện ích 5 sao

Anlac Green Symphony được thiết kế đầy đủ để trở thành một trong những tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đáp ứng nhu cầu sống sang, sống sành của thế hệ người Việt tri thức và thành đạt tại khu vực phía Tây Hà Nội.

An ninh an toàn được đảm bảo tuyệt đối bởi đội ngũ quản lý chuyên nghiệp nhờ hệ thống kiểm soát tối ưu. Bên cạnh đó, cư dân sẽ được đặc quyền tận hưởng chế độ chăm sóc và nâng cao sức khỏe chất lượng với hệ thống trang thiết bị tiện nghi hiện đại tại phân khu Đại An sinh, hưởng thụ cuộc sống viên mãn, toàn diện. Đi kèm là sự chăm chút kỹ lưỡng sức khỏe toàn diện cho cư dân bằng những tiện ích rèn luyện sức khỏe, thư giãn, kết nối gia đình và cộng đồng như hệ thống các sân thể thao đa năng, Gym, Clubhouse, bể bơi…

Dự án còn đặc biệt quan tâm đến nền tảng tri thức của thế hệ mầm non tương lai. Tại Anlac Green Symphony, môi trường giáo dục được kiểm chứng chất lượng chuẩn quốc tế từ mẫu giáo đến cấp Trung học phổ thông tạo sự yên tâm và thuận tiện cho các gia đình để con nhỏ chủ động đến trường mỗi ngày và thụ hưởng nền giáo dục tân tiến, đảm bảo sự phát triển tương lai toàn diện.

Mặt khác, trung tâm thương mại, các dãy Shophouse hiện đại – nơi hội tụ những thương hiệu danh giá được quy hoạch thông minh trong khu đô thị cùng sự dịch chuyển của các tổ hợp văn phòng, thương mại về khu vực Mỹ Đình, khu Công nghệ cao Láng – Hòa Lạc… sẽ mang đến cho cuộc sống cư dân nhịp chuyển sôi đông, sầm uất đáng mong chờ.

Sống "chất" với thiết kế tân cổ điển

Anlac Green Symphony không những sở hữu vị trí vàng giúp khoảng cách di chuyển gần hơn với trung tâm mới của thủ đô mà còn đem tới không gian thẩm mỹ đỉnh cao. Tuyệt tác đại đô thị Anlac Green Symphony nổi bật với những biệt thự có kiến trúc Tân cổ điển hoàn mỹ, hệ thống tiện ích phong phú và hạ tầng hoàn thiện, là chốn sống mơ ước của giới thượng lưu thành phố.

Với các dòng sản phẩm đa dạng: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, liền kề, shophouse, chung cư,… sẽ là những dòng sản phẩm phục vụ cư dân tinh hoa và đẳng cấp.

Sở hữu đầy đủ các yếu tố cuộc sống xanh trong lành, tiện ích đẳng cấp 5 sao, lợi thế về vị trí, Anlac Green Symphony sẽ là nơi khơi nguồn cho một cuộc sống hiện đại, năng động, phù hợp với những chủ nhân đang tìm kiếm một nơi lý tưởng an cư và đầu tư.