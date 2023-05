Sống Xanh

Ngày nay, khi khói bụi thành phố ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối thì xu hướng lựa chọn nhà của người dân thành thị cũng dần thay đổi. Một tổ ấm đúng nghĩa ngoài đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về vị trí, tiện ích xung quanh còn phải gia tăng trải nghiệm sống xanh, sống khỏe cho gia chủ.

Với Anlac Green Symphony, các chủ nhân có thể cảm nhận được sự thư thái lan tỏa từ những cung đường rợp bóng cây, từ những công viên tràn sức sống thiên nhiên. Khu đô thị được quy hoạch với gần 50% diện tích cho cây xanh và hồ cảnh quan. Mật độ xây dựng chỉ 25,4%, giảm mức độ bê tông hóa tối đa, giữ trọn bầu không khí trong lành cho cư dân.



Không gian sống xanh, hòa mình cùng thiên nhiên tại Anlac Green Symphony

Đặc biệt, với vị trí nằm tại trung tâm của Mỹ Đình mở rộng, tiếp giáp 2 thủ phủ văn phòng Mỹ Đình và Cầu Giấy thì người dân Thủ đô sẽ không phải đi quá xa để tìm mảng xanh trong lành cho gia đình mình nữa. Khi mạng lưới giao thông huyết mạch của khu phía Tây với đường 70, đường vành đai 3,5, đường hướng tâm kết nối Vân Canh – Mỹ Đình chính thức thông xe, kết hợp với các tuyến đường đã hiện hữu như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, Lê Quang Đạo, Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô… thì cư dân Anlac Green Symphony sẽ chỉ mất từ 15 – 20 phút để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Có thể nói, Anlac Green Symphony chính là dự án hiếm hoi cân bằng được cả 2 yếu tố là không gian xanh và tính giao thương, kết nối – vừa đủ gần để di chuyển đến các khu vực trung tâm khác và đủ xa để tận hưởng sự trong lành, yên ả không thể tìm thấy ở chốn nội đô.

Sống sành

Không chỉ sống xanh, mà Anlac Green Symphony còn mang tới tiêu chuẩn sống sành cho các cư dân khi sở hữu hệ thống 40 tiện ích hiện đại và đa dạng. Chuỗi tiện ích “ngay trước cửa nhà” này đầy đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, mua sắm, giải trí… của cư dân.

Những con đường chạy bộ rợp bóng cây, hệ thống sân thể thao đa dạng, phòng tập gym hiện đại kết hợp cùng máy tập gym ngoài trời, bể bơi,.. đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe mỗi ngày của cư dân. Khu Đại An Sinh với phòng khám và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ tư vấn và giúp cư dân dễ dàng quản lý sức khỏe cho cả gia đình đặc biệt là người cao tuổi.



Khu trường mầm non và trường THPT tại Anlac Green Symphony

Các cư dân nhí của Anlac Green Symphony sẽ được trải nghiệm hệ thống giáo dục chất lượng với khu trường học liên cấp có khuôn viên rộng rãi, trang thiết bị giáo dục hiện đại, tân tiến cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Nhu cầu mua sắm, giải trí, nâng tầm chất lượng cuộc sống của cư dân dự án cũng được thỏa mãn bởi khu trung tâm thương mại sầm uất nằm tại khối cao tầng và các dãy nhà phố, shophouse thời thượng.

Sống chất

Lấy cảm hứng theo hình cây đàn Cello độc đáo, Anlac Green Symphony như một bản giao hưởng xanh tạo thành từ 6 phân khu mang tên của 6 loại đàn: Hạc Cầm, Vĩ Cầm, Phong Cầm, Măng Cầm, Dương Cầm và Mộc Cầm. Nổi bật trên những tuyến phố thẳng tắp, rộng rãi tựa như những khuông nhạc là các căn shophouse – shop villas – dinh thự thương mại thiết kế mang phong cách Tân cổ điển hoàn mỹ.



Những căn biệt thự phong cách Tân cổ điển mang đến không gian “sống chất”, phục vụ đối tượng khách hàng tinh anh và đẳng cấp

Không đơn giản chỉ là nơi ở, Anlac Green Symphony còn mang lại cho cư dân thật nhiều cảm xúc và trải nghiệm “sống chất” chỉ dành riêng cho giới tinh anh. Mở cửa ra là khoảng xanh bát ngát, ngửi được mùi thơm của hoa cỏ, nghe được tiếng lá rì rào, tiếng chim hót véo von, ngắm nhìn mặt hồ yên ả, cây cối xanh tươi, ong bướm rập rờn. Cư dân nơi đây tự do tận hưởng khoảng không gian riêng tư và an toàn tuyệt đối bởi mỗi phân khu đều có những chốt chặn bảo vệ riêng, đảm bảo an ninh 24/7. Nhưng cũng chỉ cần vài bước chân là dễ dàng hòa mình vào sự sôi động, sầm uất của dãy phố kinh doanh, khu trung tâm thương mại cao cấp hay trục đường Đại Lộ Ánh Trăng tấp nập.

Dự án được quản lý vận hành bởi CBRE – đơn vị quản lý số 1 tại Việt Nam với năng lực chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn giúp tăng thêm giá trị cho dự án và mang lại dịch vụ chất lượng tốt nhất cho cư dân.