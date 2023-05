Áp lực thanh toán lớn, nhà đầu tư căn hộ vội vã “bán lúa non”

Áp lực tài chính lớn

Sau hơn một năm chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, tại TP.HCM và Bình Dương đã xuất hiện một số trường hợp nhà đầu tư rao bán BĐS nhằm cắt lỗ, tránh thiệt hại về vốn. Nếu thị trường đất nền hạ nhiệt nhưng động thái cắt lỗ chưa phổ biến thì phân khúc căn hộ tại TP. HCM đang xuất hiện ngày càng nhiều tin rao bán căn hộ, với nhiều mức cắt lỗ khác nhau.

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , anh N.Đ.T (phường An Phú, TP. Thủ Đức) cho biết vừa đăng tin rao bán căn hộ diện tích 56m2, 2 phòng ngủ thuộc một dự án chung cư đang xây dựng tại khu vực Dĩ An, Bình Dương với giá 1,2 tỷ. Được biết đầu năm 2020 anh T. mua căn hộ này với giá gần 32 triệu/m2, tính đến hiện tại anh đã thanh toán cho chủ đầu tư 70% giá trị căn hộ và chỉ còn khoảng 25% nữa là nhận bàn giao nhà. Tuy nhiên sau khi trải qua nhiều lần kinh tế “lao đao” vì dịch bệnh, anh chỉ còn cách bán non căn hộ này để thu hồi vốn và cũng không thể tiếp tục thanh toán thêm cho chủ đầu tư vì tài chính cạn kiệt.