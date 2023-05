Thực trạng thị trường bất động sản hậu Covid 19

Thị trường bất động sản trong những tháng đầu năm 2020 phải đổi mặt với vô vàn khó khăn và thách thức do dịch Covid 19 gây ra. Theo ghi nhận, hầu như các doanh nghiệp bất động sản đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các sự kiện mở bán, quảng bá sản phẩm bị hủy bỏ vì giãn cách xã hội, các hoạt động bán hàng và tương tác trực tiếp với khách hàng đều không thể thực hiện được. Phân tích về phía người mua nhà, mức độ quan tâm đến thị trường BĐS trong những tháng đầu năm 2020 giảm 23% so với cùng kỳ 2019 và giảm 18% so với quý 4/2019 (theo ghi nhận của batdongsan.com).

Nguyên nhân chính của hiện tượng này là thu nhập của người dân giảm do ảnh hưởng của Covid 19, kéo theo sức mua cũng đi xuống rõ rệt. Trước đây, cặp vợ chồng có nguồn thu nhập 20 triệu/tháng vẫn có thể vay thêm để mua nhà nhưng hiện nay nhiều công ty giảm lương, cắt thưởng do kinh doanh thua lỗ. Thậm chí có những doanh nghiệp cắt giảm đến 50% lao động. Đối với các nhà đầu tư, thời điểm này cũng là lúc họ “án binh bất động”, theo dõi bước đi của thị trường. Chính vì vậy, thị trường nhà đất thời điểm này đang rất ảm đạm.

Cái khó ló cái khôn, doanh nghiệp đưa ra giải pháp sáng tạo

Nếu kéo dài, thực tế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như sức mua của thị trường và luồng tiền của các nhà đầu tư. Chính vì vậy, một giải pháp cho thị trường bất động sản là điều cần thiết nhất vào thời điểm này. Và Apec Group đã mạnh dạn đi tiên phong để đưa ra một giải pháp táo bạo: mua nhà ân hạn nợ gốc vô thời hạn.

Theo đó, khi đầu tư vào sản phẩm bất động sản bất kì của Chủ đầu tư (CĐT) này, khách hàng chỉ cần thanh toán đủ 50% giá trị căn hộ (GTCH) khi nhận bàn giao nhà, 50% còn lại khách hàng được phép thanh toán không thời hạn. Lãi suất hàng tháng khách hàng cần trả cho 50% GTCH còn lại là 7.5%. Ví dụ, nếu mua một căn hộ condotel tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né trị giá 1,1 tỷ đổng, khách hàng chỉ phải thanh toán khoảng hơn 500 triệu đồng cho đến khi nhận nhà. Số tiền 550 triệu đồng còn lại, khách hàng trả cho CĐT bất cứ khi nào mình muốn, đồng thời mỗi tháng chỉ phải trả khoản tiền lãi rất nhỏ, chỉ từ 3,5 triệu đồng.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né với 100% căn hộ view biển

Giải pháp mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư và cả thị trường

Bước đi này đã đem đến cho thị trường một sản phẩm có một không hai với lợi ích “kép”, cho cả các nhà đầu tư nói riêng và cả thị trường nói chung. Lợi ích đối với các nhà đầu tư là dễ thấy nhất bởi họ sẽ giảm được nỗi lo kinh tế sau covid. Thời hạn thanh toán “dài vô kể” sẽ khiến cho áp lực về tài chính giãn ra, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tích lũy tài sản, bảo toàn nguồn vốn. Thậm chí, với những khách hàng có tiềm lực kinh tế tốt, đây là lúc họ có thể tham gia đầu tư nhiều dự án cùng một lúc, chia trứng ra các giỏ khác nhau để giảm bớt rủi ro. Chính sách này còn tạo điều kiện để nhiều người có số vốn ít ỏi cũng có cơ hội đầu tư, ngay cả những bạn trẻ.

Thiết kế độc đáo của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Xét trên phạm vi rộng hơn, trước mắt, chính sách này sẽ thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng các giao dịch trên thị trường bất động sản và toàn bộ nền kinh tế. Thị trường ấm lên, dần dần tâm lý chờ đợi, thăm dò của các nhà đầu tư giảm bớt. Đây chính là nền tảng cho một bước tiến dài của ngành bất động sản để quay trở lại với tốc độ phát triển như thời điểm trước dịch, thậm chí có thể sẽ tạo nên một “cú nổ” lớn, mạnh mẽ hơn cả trước đây. Giới chuyên gia đánh giá rằng, nếu trong dài hạn, chính sách đột phá này của Apec Group hoạt động tốt thì sẽ mang lại lợi ích lớn, giống như chính sách HDB của Singapore, bởi nó sẽ biến giấc mơ sở hữu “bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp” với mức giá thấp nhất của người Việt trở thành hiện thực.

Công trường thi công tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Ricons và Delta đồng tổng thầu

Được biết, để có thể thực hiện chính sách tiên phong này, Apec Group đã kết nối với những tổ chức tài chính và quỹ đầu tư lớn cả trong và ngoài nước như Lurcen Capital, AFDV… Với tiềm lực tài chính mạnh, Apec Group đã phát triển thành công hàng loạt dự án: Apec Royal Park Bắc Ninh, Apec Royal Park Huế, Apec Aqua Park Bắc Giang, Apec Mandala Wyndham Phú Yên, Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Mandala Wyndham Hải Dương… Các dự án này đều được đầu tư bài bản với quy mô lớn, là tâm điểm của thị trường thời điểm ra mắt, không chỉ bởi có ưu đãi đặc biệt về chính sách giá mà còn sở hữu vị trí đắc địa với cơ sở hạ tầng tốt.