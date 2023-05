Apec Group và triết lý phát triển bền vững

Trở thành nhà đầu tư chiến lược tại những tỉnh thành mà Apec Group đi qua

Với chiến lược khác biệt khi tập trung vào các thị trường bất động sản lỉnh lẻ thay vì các thành phố lớn, Apec Group mang tham vọng chiếm lĩnh thị trường tỉnh. Về lí do lựa chọn lối đi riêng này, đại diện Apec chia sẻ: “Các doanh nghiệp chuyển hướng tìm đến thị trường bất động sản tỉnh, theo một cách tự nhiên, dòng vốn cũng sẽ dịch chuyển về những thị trường đầy tiềm năng này. Đó chính là lý do tiên quyết giúp chúng tôi lựa chọn hướng đi để phát triển. Tuy nhiên, một lý do khác cũng quan trọng không kém, đó chính là khát vọng kiến tạo nên những dự án tầm cỡ tại các tỉnh mà Apec Group đặt chân đến, chúng tôi hy vọng những dự án này sẽ trở thành những dự án kiểu mẫu đóng góp vào việc thay đổi không gian đô thị của tỉnh”.



Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né với các căn hộ khách sạn 5 sao tại Bình Thuận

Hiện nay Apec Group được coi là đơn vị đầu tư chiến lược tại tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Bình Thuận… Các dự án của tập đoàn này đều nằm ở những vị trí đắc địa, tạo nên những điểm nhấn của thành phố. Những dự án mang lại thành công bước đầu phải kể đến: Royal Park Huế, khu đô thị xanh có quy mô 34,7ha được đánh giá là nơi đáng sống nhất miền Trung; Royal Park Bắc Ninh, dự án căn hộ khách sạn đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Bắc Ninh phục vụ các chuyên gia quốc tế và các cư dân thượng lưu; Aqua Park Bắc Giang, biểu tượng thượng lưu mới của Bắc Giang. Tại Phú Yên, Apec Group cũng trở thành nhà phát triển 3 dự án lớn có quy mô hành chục ha tại thành phố Tuy Hòa. Apec cũng là nhà phát triển dự án khách sạn lớn nhất tại Bình Thuận với quy mô 3.000 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Chữ “tâm” giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Với mỗi dự án, Apec Group đều mang đến một mô hình và màu sắc khác nhau không chỉ tạo nên một sản phẩm đầu tư sinh lời cao mà còn mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, triết lý sống và tìm về bản ngã của mỗi người. Vì vậy chữ “tâm” luôn được Apec Group đặt lên hàng đầu và thể hiện qua triết lý hạnh phúc mà Apec Group đang hướng tới.



Nội thất mang hơi thở Tây Nguyên đương đại tại dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên

Các dự án khách sạn của Apec Group đều lấy thương hiệu Mandala. Tại sao lại là Mandala? Một đại diện Apec Group chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng, để hạnh phúc bạn phải là chính mình, nhưng không phải ai cũng hiểu được bản thân mình và biết được mình là ai? Mandala ngoài tượng trưng cho cuộc sống luân hồi, mọi vật đều có sự kết nối thì còn có nghĩa là hành trình tìm đến bản ngã của mỗi con người. Đó là triết lý mà chúng tôi đang hướng đến và chúng tôi mong muốn rằng qua kiến trúc, không gian, dịch vụ, chúng tôi sẽ đem đến cuộc hành trình tìm kiếm bên trong mỗi cá nhân.

Chúng tôi muốn kể câu chuyện về Mandala thông qua chuỗi khách sạn của Apec và mong muốn truyền những thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống, giá trị của mỗi con người tới bất cứ ai đến với khách sạn của chúng tôi”.



Hình ảnh dự án Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng tại Hà Nội

Apec Group là một trong số ít những doanh nghiệp có triết lý rõ ràng. Triết lý được thể hiện qua văn hóa doanh nghiệp và các hoạt động xã hội mà Apec Group đang triển khai. Các hoạt động nổi bật như Siêu thị Hạnh phúc 0đ – Hệ thống siêu thị trên 22 tỉnh thành nhằm cung cấp các sản phẩm thiết yếu tới những người gặp khó khăn trong đợt dịch Covid. Chương trình “Cùng em đến trường” cấp học bổng dài hạn cho những em học sinh tại các vùng cao. Chương trình “Thư viện hạnh phúc” tại Hà Nội dành cho tất cả những người yêu sách và muốn phát triển bản thân. Hay học viên doanh nhân hạnh phúc – nơi đào tạo ra những thế hệ doanh nhân phụng sự, doanh nhân tử tế.

Mới đây Apec Group cũng giới thiệu dự án Nông nghiệp hữu cơ. Toàn bộ sản lượng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch công nghệ cao tại hệ thống trang trại của Apec Group sẽ được sử dụng và tiêu thụ trong toàn hệ thống khách sạn, resort thuộc chuỗi Apec Mandala trên cả nước (Mandala Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn, Huế, Phú Yên, Mũi Né – Bình Thuận…) hình thành chuỗi khách sạn hữu cơ – khách sạn xanh đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời bắt đầu cung ứng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao ra ngoài thị trường.

Cùng với các dự án xử lý rác thải, Apec Group dần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – khách sạn – tiêu dùng – giáo dục và bảo vệ môi trường. Apec Group xác định sứ mệnh trở thành “platform” (nền tảng) đưa sản phẩm chất lượng phổ biến rộng rãi đến với toàn xã hội.