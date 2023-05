Apec Mandala Wyndham Mũi Né chính thức nhận giấy phép đầu tư

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bình Thuận đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ký Thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD và gần 30.700 tỷ đồng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.



Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chứng kiến ký kết

thỏa thuận đăng ký đầu tư vào tỉnh Bình Thuận

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Bình Thuận có kết cấu hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời là rất lớn, tiền năng du lịch phong phú, nhất là du lịch về biển đảo, sinh thái nghỉ dưỡng, bờ biển có cảnh quan thiên nhiên đẹp, di tích lịch sử văn hóa phong phú. Mũi Né được xác định là trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương. Tiềm năng đất còn rất lớn và đã có hệ thống thủy lợi khá đồng bộ, sẽ là thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, có cơ chế, chính sách đầu tư hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp chiến lược, từ đó tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch xanh, bền vững, Bình Thuận cần tiếp tục thu hút các dự án tầm cỡ, gắn phát triển du lịch với nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển đảo để tạo ra nhiều sản phẩm nổi bật và tạo môi trường du lịch lành mạnh, văn minh, hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Apec Group là đơn vị phát triển dự án. Tọa lạc trên đường DT 716 – đường Xuân Thủy, Apec Mandala Wyndham Mũi Né với quy mô 4,5 ha, gồm 04 khối tòa cao 25 tầng, dự kiến cung ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ du lịch. Sau khi các dự án giao thông được hoàn thiện, quãng đường di chuyển từ TP. HCM đến Mũi Né chỉ còn khoảng 1 tiếng 45 phút đi xe cao tốc và 30 phút đường bay. Với vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng giao thông kết nối đến dự án đồng bộ, Apec Mandala Wyndham Mũi Né hứa hẹn là bảo chứng sinh lời bền vững trong thời gian tới.



Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao chủ trương đầu tư cho Apec Group và

các doanh nghiệp đầu tư tại Bình Thuận

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám Đốc Apec Group cho biết: “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt. Theo đó, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Mũi Né đặt mục tiêu trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đón khoảng 9 triệu lượt khách vào 2025, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt. Mũi Né phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,5 triệu lượt."

Cũng theo ông Huy, Apec Group mong muốn góp sức với các doanh nghiệp đưa du lịch Bình Thuận vươn tầm quốc tế, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Với mục tiêu đưa Apec Mandala Wyndham Mũi Né thành một trong những điểm đến du lịch biểu tượng của Việt Nam, Apec Group đã bắt tay những đối tác chiến lược hàng đầu Việt Nam và thế giới để phát triển khu nghỉ dưỡng này. Hai trong số những đối tác nổi bật của Apec Group tại Mũi Né có thể kể đến như Coteccons và Wyndham Hotel Group – thương hiệu top 5 thế giới về vận hành và quản lý khách sạn, là cam kết vững chắc cho sự phát triển lâu dài bởi sự chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế. Sự hợp tác chiến lược này sẽ góp phần đào tạo và sử dụng nhân lực địa phương, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận.

Được biết, trong những năm qua, Bình Thuận luôn được biết đến là địa phương thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, năng lượng sạch… Các dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế tỉnh tăng 8,46%, thu ngân sách đạt 4.745 tỷ đồng, tăng 30,9% so cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2018, lượng khách đến du lịch đạt khoảng 5,7 triệu lượt, tăng 12,08% so với năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12.864 tỷ đồng, cao hơn 18,98% so với năm trước.