Asia Property Awards 2019: Kiến Á được vinh danh "Best of the best"

Kiến Á đã phát triển nhiều dự án bất động sản từ nhà phố, biệt thự, căn hộ đến resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp… Kiến tạo nên những công trình có phong cách kiến trúc ấn tượng xứng tầm châu Á, Kiến Á không chỉ được khách hàng nhiệt tình đón nhận mà còn nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia bất động sản quốc tế.



Dự án Khu đô thị LAVILA NAM SÀI GÒN của Kiến Á vinh dự nhận giải thưởng uy tín

tầm khu vực châu Á, "Best of the best" hạng mục Best Township Development.

Với mọi dự án, Kiến Á luôn tính toán cẩn trọng, đặt chất lượng sống của chủ nhân lên hàng đầu với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”. Điển hình là Khu đô thị LAVILA NAM SÀI GÒN đã tạo nên dấu ấn khác biệt, thể hiện tầm cỡ, vị thế của Kiến Á trên thị trường bất động sản. Nơi đây không chỉ được quy hoạch bài bản, hiện đại với các công trình căn hộ, biệt thự, mà còn đầy đủ tiện nghi cao cấp như công viên, cảnh quan, khu vui chơi, khu thể thao… với mật độ xây dựng thấp. Nằm trong khu đô thị này, đặc biệt có thể kể đến dự án LAVILA DE RIO được bao bọc bởi nhiều mảng xanh sông hồ, không gian biệt lập lý tưởng như ốc đảo yên tĩnh nhưng không tách rời những tiện ích xung quanh của đô thị. “Cư dân LAVILA NAM SÀI GÒN là những người đã có vị trí nhất định trong xã hội, cần một nơi sống viên mãn, đủ đầy cảm xúc. Với không gian đặc biệt như vậy, kiến trúc đậm chất Pháp đương đại chính là lựa chọn hoàn hảo”, ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc Kiến Á, đơn vị phát triển dự án chia sẻ.



Kiến Á được vinh danh nhiều hạng mục giải thưởng tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019

Từ những thành tựu và giá trị đạt được trong thời gian qua, Kiến Á đã được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019 dành cho dự án Khu đô thị LAVILA NAM SÀI GÒN, với các hạng mục: Best Township Development (Dự án khu đô thị tốt nhất), Best Township Masterplan Design (Thiết kế mặt bằng tổng thể khu đô thị tốt nhất), Best Condo Landscape Architectural Design (Thiết kế kiến trúc cảnh quan căn hộ đẹp nhất). Trong đó, Best Township Development là hạng mục được công nhận “Best of the best” khu vực châu Á.

PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng hàng đầu dành cho những thương hiệu bất động sản tốt nhất châu Á. Đây là giải thưởng cực kỳ danh tiếng, đáng tin cậy với hệ thống chấm giải độc lập và đơn vị giám sát uy tín trên thị trường quốc tế. Trong lễ chung kết diễn ra tại Thái Lan 2019, PropertyGuru Asia Property Awards có sự tham dự của hơn 90 công ty đến từ 10 quốc gia: Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Sri Lanka, Philippine, Mông Cổ, Thái Lan, Việt Nam… với 150 hạng mục giải thưởng. Vinh quang này tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng, giá trị của Kiến Á trên thị trường bất động sản trong và ngoài nước, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp công sức của toàn thể thành viên Kiến Á trong hành trình phát triển của Tập đoàn.



Dự án LAVILA DE RIO

Trước đó vào tháng 8/2019, Kiến Á đã được vinh danh là Best Developer (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards. Trên chặng đường 25 năm phát triển của mình, Kiến Á luôn kiên trì theo đuổi xây dựng các giá trị thương hiệu để trở thành Nhà kiến tạo đô thị bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, hòa hợp với thiên nhiên và không ngừng đổi mới. “Chúng tôi kỳ vọng tạo nên những khu đô thị mang hơi thở thời đại, từ thiết kế kiến trúc đặc sắc, không gian sống xanh chất lượng, cư dân tri thức tương đồng đến những trải nghiệm tinh tế và cảm xúc nhất, để góp phần mang đến dấu ấn khác biệt trong từng chặng đời của mỗi người”, TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch HĐQT Kiến Á chia sẻ.

Với những thành tựu đạt được, Kiến Á tự tin sẽ mở rộng phạm vi phát triển dự án không chỉ về mặt địa lý mà còn ở lĩnh vực hoạt động, đồng thời vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế. Tất cả hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khỏe của cư dân, kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

