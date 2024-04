Astral City Tung Loạt Chính Sách Hấp Dẫn, Sở Hữu Căn Hộ Chỉ Với 5%

Dự án khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tái khởi động, tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trở lại với thị trường, Astral City nổi bật với hàng loạt chính sách mua bán hấp dẫn và tiến độ xây dựng vượt bậc.

Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương Ấm Dần

Bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng mới, thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ trong quý 1, hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương đã được giới thiệu ra thị trường và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Để đạt được những bước tiến vượt bậc, đứng top đầu cả nước về nguồn cung bất động sản, bên cạnh những yếu tố như tiếp sóng thị trường, hạ tầng giao thông phát triển, vị trí địa lý thuận lợi thì không thể thiếu các chính sách linh hoạt của tỉnh.

Tại phiên họp thứ 15 diễn ra trong ngày 19/02 – 20/02/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã tiến hành chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là các vấn đề liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, phương thức đấu giá đất, đấu thầu dự án, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa đối với doanh nghiệp Nhà nước, thuê đất công, chuyển từ thuê đất hàng năm sang thuê đất một lần. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, giúp các dự án bất động sản được “khơi thông” pháp lý.

Theo nhận định, dù số lượng sản phẩm trên thị trường không hiếm nhưng do nhu cầu về nhà ở thực đang rất lớn, dẫn đến giá bất động sản nhìn chung vẫn giữ ở mức cao chứ không giảm nhiều. Cụ thể, theo báo cáo của Savills Việt Nam, quý IV/2023 giá sơ cấp trung bình căn hộ chung cư là 54 triệu đồng/m2, tăng 19 quý liên tiếp và tăng hơn 77% so với quý I/2019. Riêng thị trường Bình Dương, chỉ trong vòng 4 năm qua, mặt bằng chung căn hộ Bình Dương đã ở ngưỡng trên dưới 30 triệu. Trong đó, Dĩ An và Thuận An dẫn đầu mặt bằng giá.

Bất động sản Bình Dương đang có những dấu hiệu hồi phục

Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm tốt để đầu tư vào bất động sản Bình Dương khi tỉnh sở hữu nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng giao thông cùng những kế hoạch quy hoạch đồng bộ nhằm thúc đẩy giao thương giữa các khu vực trọng điểm. Đặc biệt, TP. Thuận An được dự báo sẽ là thị trường rất sôi động trong thời gian sắp tới.

Đón Sóng Hồi Phục, Astral City Tung Loạt Chính Sách Hấp Dẫn

Là biểu tượng tâm điểm đô thị hạt nhân tại thành phố Thuận An, Astral City đang dần thành hình nhờ tiến độ thi công đảm bảo. Tái khởi công xây dựng từ cuối năm 2023, tính đến hiện tại, dự án đã hoàn thành đổ sàn bê tông cho tầng 14 của tháp The Rigel (A3) và tầng 13 của tháp The Sirius (A4). Các tòa tháp ở mặt tiền Quốc lộ 13 đang thi công đến tầng 4 và sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công thời gian tới.

Tiến độ thi công tại công trường Astral City

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Astral City cũng vừa tung ra thị trường loạt sản phẩm mới toanh với chính sách thanh toán hấp dẫn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư bất động sản như: Thanh toán 5% sở hữu căn hộ Astral City; ngân hàng VP Bank hỗ trợ phương án vay với lãi suất 0% trong 24 tháng; tổng mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 11%…

Ngoài ra, để hỗ trợ tối đa tài chính cho khách hàng sở hữu căn hộ, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách thanh toán giãn cách đến 48 tháng, kèm theo gói quà tặng nội thất trị giá lên đến 160 triệu đồng khi ký kết hợp đồng mua bán.

Công trường Astral City nhìn từ trên cao

Astral City là khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp, sở hữu vị trí đắt giá ngay tại trung tâm thành phố Thuận An. Được định vị ở phân khúc cao cấp gồm 8 tòa nhà cao 40 tầng với gần 5.000 căn hộ, Astral City sở hữu những tiện ích nội khu vượt trội bao gồm: khu thương mại, công viên trung tâm, hồ bơi chân mây, vườn thư giãn, suối nhiệt đới và cảnh quan rộng 1,7ha cùng “resort trên không” rộng 6.000m2 ở tầng 20 mỗi tháp sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo và đầy khác biệt.

Bên cạnh đó, dự án liền kề hệ tiện ích quốc tế trong khu vực như: siêu thị Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, trường cao đẳng nghề Vietnam – Singapore, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Becamex,… mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp với cộng đồng văn minh và an ninh tuyệt đối. Astral City xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự hoàn hảo và hài hòa trong cuộc sống hiện đại, được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng cho vị thế đỉnh cao tại thành phố Thuận An.

Không gian xanh đẳng cấp bên trong dự án Astral City

Hiện nhà mẫu dự án Astral City tọa lạc tại tòa nhà Leman Luxury đang mở cửa chào đón quý khách đến tham quan và tìm hiểu thêm nhiều thông tin về dự án. Với quy mô lên đến 1.200m2 cùng phong cách thiết kế hiện đại và tỉ mỉ theo chuẩn 5 sao gồm nhiều khu vực, nhà mẫu Astral City hứa hẹn mang lại cho khách hàng một cái nhìn tổng quan nhất về các loại căn hộ tại dự án cùng các chính sách mua bán hấp dẫn dành cho những chủ nhân xứng tầm.

Quý khách hàng quan tâm đến dự án có thể liên hệ qua các kênh thông tin: