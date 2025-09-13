A&T Saigon Riverside Khẳng Định Sức Hút Với Hơn 35 Đối Tác Phân Phối Chiến Lược

Vào ngày 11/09/2025, DXMD Vietnam – Đơn vị phát triển dự án đã ký kết hợp tác chiến lược cùng hơn 35 đối tác phân phối uy tín. Đánh dấu bước khởi đầu cho biểu tượng sống mới bên sông Sài Gòn – Khu căn hộ chuẩn resort A&T Saigon Riverside với hệ tiện ích đẳng cấp và vị trí chiến lược, hứa hẹn mang lại giá trị kép: an cư tinh tế và đầu tư bền vững.

Cột Mốc Quan Trọng Đánh Dấu Sự Khởi Đầu Hành Trình Ra Khơi Của A&T Saigon Riverside

Chiều ngày 11/09/2025 vừa qua, tại An Lâm Retreats Saigon River – một không gian sang trọng bên sông Sài Gòn, “Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án A&T Saigon Riverside” đã diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Chủ đầu tư A&T Group, Đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam cùng hơn 35 đối tác phân phối chiến lược hàng đầu trên thị trường.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho hành trình kiến tạo A&T Saigon Riverside – chiếc “đại du thuyền” biểu tượng bên sông Sài Gòn, nơi hội tụ bốn giá trị sống: sống dẫn đầu – sống có gu – sống nghỉ dưỡng – sống tinh anh. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành chặt chẽ, niềm tin và khát vọng phát triển bền vững giữa chủ đầu tư – đơn vị phát triển – các đối tác phân phối – cùng nhau mở ra một chuẩn sống mới bên sông Sài Gòn.

Đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam chính thức ký kết hợp tác với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược dưới sự chứng kiến của Chủ đầu tư A&T Group, Đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam cùng với các lãnh đạo cấp cao đến từ các đơn vị.

Đáng chú ý, trước thềm sự kiện, ngày 25/07/2025 vừa qua, A&T Group đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình. Đây là bước đi quan trọng không chỉ khẳng định năng lực triển khai và pháp lý minh bạch của dự án, mà còn mở ra giải pháp tài chính linh hoạt, an toàn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và hiện thực hóa giấc mơ sở hữu căn hộ bên sông.

Ông Nghiêm Xuân Thủy – Phó Tổng Giám Đốc A&T Thuận An – Đại diện Chủ đầu tư giải đáp về chất lượng bàn giao theo chuẩn resort của A&T Saigon Riverside

Đồng hành cùng A&T Saigon Riverside trong vai trò phân phối chiến lược là hơn 35 đơn vị uy tín trên thị trường – những “cánh tay nối dài” sẽ cùng đưa “con thuyền lớn” vươn xa. Trong đó có thể kể đến: Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, Cona Land, Sala Holdings, Đại Trường Sơn, Premium, Hunter Land, iHouzz, Picoland, Vạn Xuân Services, GPT Land, D’Capital Land, Seven Holding Land, Global Homes, BAM Land, Cali Homes, SC Realty, Vạn Phước House, A&T Realtor, Opus Realty, Thế Giới Địa Ốc, Trung Thực Land, Vinaland, Easyland, Thịnh Vượng Home, QT Property, HORIZON, EMG, Mapleland, BHS Miền Nam, Winton Homes, ECOE, Solution, BRE, BTC Land, Khởi Minh, TNP Holdings.

Đại diện Đơn vị phát triển dự án, ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó Tổng giám đốc Khối Kinh doanh & Tiếp thị, Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi – DXMD Vietnam lấy làm vinh dự khi nhận được sự tin tưởng hợp tác của các Đơn vị phân phối uy tín tại khu vực miền Nam cùng triển khai dự án này ra thị trường. Với sự hợp lực của hơn 35 đối tác uy tín, tôi tin rằng A&T Saigon Riverside – một dự án “thuận an cư, lợi đầu tư” sẽ tiếp tục trở thành một dự án căn hộ cao cấp “cháy hàng” ở trung tâm Đông Bắc TP.HCM trong thời gian tới.”

Sự đồng hành của hơn 35 đối tác chiến lược không chỉ bổ sung nguồn lực mạnh mẽ cho hành trình đưa A&T Saigon Riverside ra thị trường, mà còn là minh chứng sống động cho niềm tin và sự cộng hưởng giá trị giữa những đối tác cùng chung tầm nhìn.

A&T Saigon Riverside – Biểu Tượng Sống Chuẩn Resort Bên Sông Sài Gòn

A&T Saigon Riverside là dự án trọng điểm mới của Chủ đầu tư A&T Group, được phát triển bởi DXMD Vietnam, mang trong mình tâm huyết kiến tạo một biểu tượng sống bên sông khác biệt – nơi cư dân được tận hưởng trọn vẹn phong cách sống “resort-style living” ngay giữa lòng đô thị.

Lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng bên sông, A&T Saigon Riverside được quy hoạch như một khu “compound” khép kín gồm hai tòa tháp cao 40 tầng với gần 1.000 căn hộ, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối nhưng vẫn đầy đủ tiện ích. Từ hồ bơi, vườn dạo xanh mát, lounge thư giãn, khu gym – spa hiện đại, khu vui chơi trẻ em, đến chuỗi nhà hàng, café… tất cả được đầu tư như một “resort tại gia”. Mỗi căn hộ đều bàn giao với trang thiết bị cao cấp, giúp chủ nhân cảm nhận sự sang trọng và tiện nghi trong từng chi tiết.

Một góc phối cảnh của khu căn hộ A&T Saigon Riverside

Không chỉ mang lại không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng, A&T Saigon Riverside còn sở hữu giá trị chiến lược về vị trí. Nằm trên trục đường ven sông Sài Gòn – tuyến giao thông song song với Quốc lộ 13, dự án thừa hưởng hạ tầng quy hoạch lên đến 32 m, hứa hẹn trở thành một trong những cung đường sôi động bậc nhất khu Đông Bắc TP.HCM.

Với sự đồng hành của hơn 35 đối tác phân phối chiến lược, A&T Saigon Riverside càng củng cố thêm niềm tin về sức bật mạnh mẽ khi chính thức ra mắt thị trường. Đây không chỉ là những “cánh tay nối dài” đưa dự án đến gần hơn với khách hàng, mà còn là minh chứng cho sự cộng hưởng tầm nhìn giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển và các đối tác uy tín. Từ cột mốc ký kết này, A&T Saigon Riverside hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm tại khu Đông Bắc TP.HCM – một khu căn hộ vừa mang giá trị an cư chuẩn resort bên sông, vừa mở ra tiềm năng đầu tư bền vững trong tương lai.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 13/09/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/a-t-saigon-riverside-khang-dinh-suc-hut-voi-hon-35-doi-tac-phan-phoi-chien-luoc-70352.html

