AVLand Việt Nam phân phối dự án thành phố sinh thái Five Star Eco City

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, chủ đầu tư dự án Five Star Eco City vừa ký hợp đồng hợp tác phân phối với Công ty Cổ Phần Avland Việt Nam. Cụ thể là hơn 111 căn shophouse Nasaky – Five Star Eco City sẽ do Avland Việt Nam phân phối ra thị trường. Dự án sở hữu nhiều lợi thế như vị trí đắc địa, số lượng căn khan hiếm, thiết kế châu Âu giúp nhà đầu tư dễ dàng kinh doanh, cho thuê sinh lời và để ở.

"Sự kết hợp giữa chủ đầu tư dự án sinh thái đẳng cấp với đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm và uy tín sẽ đưa Five Star Eco City trở thành dự án nổi bật của thị trường bất động sản vào những tháng cuối năm”, ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cho biết.

Với tổng diện tích 420ha, Thành Phố Sinh Thái Năm Sao có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 15 ngàn tỉ đồng. Five Star Eco City được thiết kế quy hoạch bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Dự án là sự hoà trộn giữa hiện đại, đẳng cấp Tây Âu và bình yên, tinh khiết của Á Đông. Một không gian sống đẳng cấp kết hợp giữa kinh doanh sinh lời không giới hạn tại các căn nhà phố thương mại với sinh sống nghỉ dưỡng được hiện thực hoá ngay tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Five Star Eco City nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Đinh Đức Thiện, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng, bệnh viện Việt – Pháp, trung tâm thương mại Lotte (quận 7) chỉ 10 phút chạy xe. Dự án có kết nối giao thông thuận lợi đến trung tâm thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thông qua các tuyến đường giao thông trọng điểm: cao tốc Bến Lức – Long Thành; đại lộ Võ Văn Kiệt và đại lộ Nguyễn Văn Linh.



Phối cảnh tổng thể dự án Five Star Eco City

Dự án nằm tại Cần Giuộc Long An – nơi được quy hoạch là một trong 7 tỉnh vệ tinh cùng với TP.HCM trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tầm nhìn từ nay tới năm 2020 và đến 2050 sẽ trở thành trung tâm kinh tế của khu vực và châu Á. Five Star Eco City có đầy đủ các dịch vụ tiện ích đẳng cấp quốc tế: Trung tâm tài chính – thương mại, các trường học chuẩn từ mẫu giáo đến trung học, trung tâm thể dục thể thao, sân tennis, sân golf 9 lỗ, bến du thuyền, trung tâm y tế và bệnh viện Quốc tế; làng ẩm thực 3 miền, nơi tổ chức và giới thiệu các món ăn độc đáo, đậm đà bản sắc Việt đến thực khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng của thành phố là Quảng trường và Hồ trung tâm rộng hơn 5 ha với sức chứa trên 10 ngàn người. Nơi đây có nhiều loại hình vui chơi dành cho mọi lứa tuổi, với những trò chơi dưới nước như đua thuyền, bơi lội, xiếc cá heo. Công viên giải trí Five Star Eco City là điểm bắn pháo hoa lý tưởng và thả đèn hoa đăng vào những dịp lễ tết.

Với tiêu chí xây dựng Thành phố sinh thái văn minh, Xanh – Sạch – Thiên nhiên hòa quyện, mọi cư dân Five Star Eco City không chỉ được sở hữu những căn nhà có kiến trúc và tiện nghi hiện đại mà còn được thụ hưởng một môi trường thiên nhiên vô giá. Và nhờ vậy, giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu của họ sẽ càng tăng theo thời gian. Five Star Eco City – Thành Phố Sinh Thái Năm Sao, vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, là bản tình ca hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, nơi mang đến cho cư dân một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc.