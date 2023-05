Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đầu tư 3 dự án nhà ở mới

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án nhà ở mới

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở Long Hương với diện tích khoảng 5,3ha. Công ty TNHH Bất động sản Phước Sơn được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận đầu tư giai đoạn 1 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 122 tỷ đồng. Quy mô dân số của toàn dự án khoảng 800 người. Dự án gồm 200 căn, trong đó có 44 căn biệt thự (tổng diện tích xây dựng khoảng 14.667m2) và 156 căn nhà liên kế (tổng diện tích xây dựng khoảng 43.440m2). Dự án được đầu tư xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở An Sơn tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền do Doanh nghiệp tư nhân An Sơn đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 1,93ha. Dự án gồm 100 căn nhà ở, trong đó có 31 căn nhà ở độc lập (tổng diện tích xây dựng khoảng 6.999,33m2) và 69 căn nhà liên kế (tổng diện tích xây dựng khoảng 5.793,49m2). Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 95 tỷ đồng. Dân số dự kiến khoảng 400 người. Dự án được đầu tư xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong thời gian 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án thứ ba là Chung cư Kim Ngân tại đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu do Công ty TNHH Kim Ngân làm chủ đầu tư. Diện tích khu đất để xây dựng dự án là khoảng 1.058,30m2. Tổng mức đầu tư khoảng 103 tỷ đồng. Dự án có quy mô 22 tầng nổi, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật thang máy, với tổng cộng 156 căn hộ. Dân số dự kiến khoảng 420 người. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Khánh Trang