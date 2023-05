Ba yếu tố cạnh tranh của căn hộ Bình Dương

Phối cảnh tổng thể khu căn hộ phức hợp Legend Complex

Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 10/2020, thị trường Bình Dương đã đón nhận một loạt dự án căn hộ như: Legend Complex, Anderson Park, Astral City, Phúc Đạt Tower, Legacy Central… khi nhu cầu săn tìm căn hộ tại đây tăng cao. Tuy nhiên, dù nhiều sản phẩm nhưng những dự án lớn thực sự cao cấp, đạt được các tiêu chuẩn khắt khe dành cho nhóm khách hàng là doanh nhân, chuyên gia và quản lý cấp cao vẫn đang rất hiếm. Ở phân khúc này, dự án có giá cạnh tranh nhất là từ 25 triệu đồng/m2 trong khi dự án cao nhất là từ 37 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, điều này cũng dễ hiểu bởi phân khúc căn hộ chỉ mới phát triển tại Bình Dương vài năm gần đây, khi nhu cầu sống trong các khu phức hợp đầy đủ tiện ích và bảo đảm an ninh tăng lên theo đà phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Dương. Riêng tại TP. Thủ Dầu Một, dự án cao cấp duy nhất chỉ khu căn hộ phức hợp Legend Complex của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư; liên minh các sàn giao dịch bất động sản 5F (gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Minh Dương, Nhất Việt) phát triển và phân phối giúp giải cơn khát của thị trường.

Legend Complex tọa lạc trên ba mặt tiền Mỹ Phước – Tân Vạn, Điện Biên Phủ và ĐX 034, TP. Thủ Dầu Một. Điểm nổi bật của dự án là quy mô lớn gồm 2 giai đoạn với mật độ xây dựng thấp chỉ 34,88%, thiết kế châu Âu sang trọng xây dựng trên khu đất 3,2ha ở vị trí chiến lược, tích hợp hơn 50 tiện ích cao cấp, 3 vòng bảo vệ an ninh. Trong đó giai đoạn 1 (block A) cung cấp 414 căn hộ 2 và 3 phòng ngủ thiết kế vuông vức theo phong thủy kèm thiết bị bàn giao cao cấp. Trong giai đoạn 1, giá bán của Legend Complex chỉ từ 25 triệu đồng/m2, thấp hơn khoảng 25% so với các dự án cùng đẳng cấp ở khu vực xung quanh.

Theo tìm hiểu, Legend Complex là một trong những dự án căn hộ phức hợp lớn nhất đang phát triển tại Thủ Dầu Một. Mục tiêu của dự án khi hoàn thành không chỉ là mang đến một môi trường sống chất lượng, tinh tế, đầy đủ tiện ích cao cấp cho cư dân, từ trường học, trung tâm y tế, công viên, hồ bơi, khu thể dục thể thao, vườn nướng BBQ, khu tập gym – yoga, lối dạo bộ… mà còn là một điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm mang tính biểu tượng dành cho người dân cả khu vực nhờ tích hợp trung tâm thương mại đẳng cấp 5 sao ở 2 tầng khối đế của tòa nhà. Trung tâm thương mại này sẽ thu hút các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước nhằm thỏa mãn nhu cầu của những cư dân thành đạt nhất.

“Ở thời điểm này, tại Thủ Dầu Một hiếm có dự án căn hộ nào quy mô lớn và đầy đủ tiện ích như Legend Complex. Đặc biệt, dự án còn được thiết kế sang trọng theo phóng cách châu Âu, căn hộ bố trí thông minh tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên giúp tiết kiệm năng lượng và có lợi cho sức khỏe”, đai diện chủ đầu tư chia sẻ.



Thiết kế ấm cúng, gần gũi nhưng không kém sang trọng của căn hộ Legend Complex

Xóa tan nỗi lo về rủi ro pháp lý

Lâu nay, một nỗi lo thường trực của các khách hàng và nhà đầu tư mua căn hộ là về pháp lý dự án. Không ít người mua căn hộ dọn vào ở nhiều năm vẫn không được cấp sổ hồng và mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với tài sản của mình đều bị “treo” lại.

Với Legend Complex, nỗi lo đó sẽ không còn nữa khi đây là một trong vài dự án có pháp lý đầy đủ nhất đang chào bán tại Bình Dương.

Phần móng và tầng hầm dự án cũng đang hoàn thành, chuẩn bị bước vào xây dựng phần thân. Nhờ đó mà Vietcombank đã đứng ra cam kết bảo đảm tiến độ bàn giao nhà cho chủ đầu tư, đồng thời sẵn sàng cho khách hàng vay mua căn hộ lên đến 70% giá trị hợp đồng. Đây là thế mạnh nổi trội của Legend Complex, nhất là với những khách hàng ít thông tin về thị trường bất động sản.



Phối cảnh block A khu căn hộ phức hợp Legend Complex với kiến trúc châu Âu đẳng cấp

Theo giới kinh doanh bất động sản, với sự phát triển nhanh chóng của Bình Dương nói chung, thành phố Thủ Dầu Một nói riêng, sắp tới giá căn hộ tại đây sẽ tiệm cận một số khu vực của TP.HCM. Bởi tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế của Thủ Dầu Một hiện nay rất nhanh chóng, nhiều lao động từ khắp nơi đang đổ về sinh sống làm phát sinh nhu cầu nhà ở rất lớn.

Trong bối cảnh đó, đối với nhiều người, căn hộ vẫn là chọn lựa sáng giá nhất để nhanh chóng “an cư lạc nghiệp” với số tiền vừa phải so với mua đất xây nhà riêng lẻ. Chưa kể, ở căn hộ đang là xu hướng không thể đảo ngược bởi những ưu điểm như an ninh, an toàn; nhiều tiện ích; thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày… Đối với giới đầu tư, bỏ tiền vào căn hộ cũng ít gặp áp lực tài chính hơn so với đất nền hoặc nhà phố, biệt thự vì được đóng theo tiến độ xây dựng và có ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suât ưu đãi. Đặc biệt những dự án lớn có mức giá cạnh tranh như Legend Complex thì khả năng tăng giá trong giai đoạn 2 là rất hiện thực.

Khang Việt