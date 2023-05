Bài toán mua căn hộ 26tr/m2 giáp ranh TP. Thủ Đức với thu nhập 13-15 triệu/tháng/người

Cơn khát nhà bình dân tại TP.HCM và vùng giáp ranh

Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, giá bán thị trường căn hộ không ngừng đạt đỉnh trong 10 năm qua. Cụ thể, trong quý 1/2022, các dự án mới đưa ra thị trường đều thuộc phân khúc trung cấp nhưng có mức giá bán trung bình 57,1 triệu đồng. Còn nếu tính mức giá bán trung bình toàn thị trường của tất cả các phân khúc thì tương đương 75,4 triệu đồng, tăng 8% theo quý và tăng 27% theo năm.

Với mặt bằng giá như vậy, để sở hữu một căn hộ 50m2 tại TP.HCM ở phân khúc tầm trung, người dân phải có hơn 3 tỷ đồng. Khoản chi phí để sở hữu được nhà ở như vậy gần như ngoài tầm tay với số đông người dân đô thị, nhất là người trẻ chưa có nhiều tích lũy. Ông bà ta có câu “An cư mới lạc nghiệp” và người định hướng lập nghiệp tại đô thị lớn như TP.HCM, Bình Dương càng cần sớm có kế hoạch mua nhà, bởi quỹ đất hạn hẹp khiến cho nhà ở giá thấp dần dần hết nguồn cung.

Honas Residence gây bất ngờ với giá khó tin chỉ 26tr/m2 ngay khu vực giáp ranh Tp. Thủ Đức

Không riêng tại TP.HCM, giá nhà ở tại các địa phương lân cận như Đồng Nai, Long An, Bình Dương đều tăng mạnh. Minh chứng rõ nét cho điều này là một loạt các dự án mới ở TP Dĩ An cũng đang chào bán với giá trên 32 triệu đồng/m2. Vị chi 1 căn hộ ở Dĩ An cũng đã lên tới hơn 2 tỷ đồng. Chỉ một vài dự án có mức giá bất ngờ như Honas Residence với giá từ 26 triệu đồng/m2 chính là cơ hội để mua nhà trong quý 2/2022 này.

Honas Residence – thời cơ sở hữu nhà của gia đình trẻ

Việc sở hữu một căn hộ tại Honas Residence với gia đình trẻ là hoàn toàn khả thi. Chính sách dành cho dự án này là được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng, chiết khấu đến 9.82% và chỉ thanh toán 10% tương đương 120-200 triệu đồng ở thời điểm ban đầu (tùy diện tích).

Honas Residence chính là cơ hội mua nhà “có một không hai” cho gia đình trẻ

Với thu nhập của hai vợ chồng từ 13-15 triệu/tháng/người, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, hàng tháng gia đình tích luỹ được 10 triệu và đã có sẵn tài chính tầm 400 triệu đồng hoàn toàn sở hữu được căn hộ Honas Residence với giá từ 1,3 tỷ đồng. Như với căn hộ 1,3 tỷ đồng, theo lí thuyết người mua cần vay thêm 900 triệu. Tuy nhiên, với 18 tháng được hỗ trợ lãi suất, tức là đã tích luỹ được thêm hơn 6 triệu đồng/tháng, như vậy tính chung 18 tháng là đã có được 108 triệu. Như vậy, người mua nhà có thể tính toán để giảm khoản vay xuống ít hơn, điều này cũng đồng nghĩa là khoản tiền gốc trả hàng tháng cũng ít hơn, từ đó có thể tiết kiệm thêm một khoản nữa, đợi đến khi nhận nhà có thể trả bớt một phần khoản vay ban đầu.

Honas Residence –giải bài toán mua nhà bằng tiền cho thuê

Cũng với bài toán tính tài chính này, với người mua căn hộ Honas Residence đầu tư lâu dài càng có lợi. Với giá thuê căn hộ tại TP Dĩ An hiện từ 6-7 triệu đồng/tháng thì ngay sau khi nhận nhà, phần tiền cho thuê căn hộ hoàn toàn “gánh” tốt phần lãi vay. Như vậy, vay mua căn hộ đầu tư là bài toán tích luỹ tài sản 0 đồng chi phí, chưa kể tài sản là căn hộ gia tăng giá trị đột biến ngay sau khi căn hộ được bàn giao.

Căn hộ được bàn giao hoàn thiện cơ bản nội thất cao cấp của Hafele, An Cường, America standard…

Nhu cầu tìm kiếm nhà ở tại các khu vực giáp ranh TP.HCM có giao thông thuận lợi như vị trí Honas Residence đang tăng từng ngày. Ngoài giá tốt thì giao thông góp phần cho giá trị bất động sản của khu vực này gia tăng hàng năm. Honas Residence có vị trí đắc địa cho an cư dài lâu nhờ nằm tiến giáp 3 mặt tiền đường là Bình Thung, Mỹ Phước – Tân Vạn và Vành đai 3. Từ đây, di chuyển trong tầm 15 phút đã kết nối với 3 thành phố liền kề là TP Thủ Đức (TP.HCM), TP Thuận An (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai). Đó là chưa kể đến căn hộ được bàn giao hoàn thiện cơ bản nội thất cao cấp của Hafele, An Cường, America standard… có giá trị có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với giá bán căn hộ từ 26 triệu/m2, chưa bằng 1 nửa so với giá bán trung bình của căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trở thành nguồn động lực kéo người mua ở thực về khu vực giáp ranh TP Thủ Đức tìm kiếm nhà ở chất lượng cao nhưng có mức giá vừa tầm. Là dự án hiếm hoi “neo” mức giá bán hấp dẫn trong các cơn sóng giá liên tục trên thị trường khu vực, Honas Residence chính là sự lựa chọn thích hợp cho những gia đình trẻ đang tìm chốn an cư.

Khi mua căn hộ Honas Residence, khách hàng có cơ hội được ‘’Mua nhà-Nhận lộc vàng – Đón xe sang”: với giải đặc biệt là 1 xe ô tô Mercedes Benz C180; giải nhất bộ nội thất Index Living Mall (trị giá 150 triệu đồng); giải nhì là 15 chỉ vàng; giải ba là 5 chỉ vàng và hàng loạt các chương trình ưu đãi cho sự kiện “Hái lộc đầu năm” chỉ có tại Nhà mẫu Honas Residence.