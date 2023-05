Báo cáo từ Hiệp hội BĐS TP.HCM cho thấy, thành phố có khoảng 8,9 triệu dân nhưng trên thực tế con số này lên đến hơn 13 triệu dân. 10 năm qua, tỷ lệ tỷ lệ hộ gia đình ở chung cư tại TP.HCM tăng 67%, quy mô hộ gia đình trẻ dưới 35 tuổi chiếm gần 23% số khách hàng mua nhà, mỗi năm khoảng 50.000 cặp vợ chồng có nhu cầu về nhà ở. Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở cho người trẻ với vốn tích lũy hạn chế đang rất lớn.

Theo số liệu Bộ Xây dựng, quý 2/2021, cả nước chỉ có 69 dự án nhà ở thương mại được cấp phép, giảm 79% so với cùng kỳ 2020. TP.HCM là thị trường sụt giảm nguồn cung nhà ở mạnh nhất khi từ đầu năm 2021 đến nay chỉ lác đát vài dự án mới chào bán. Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, quý 2 tổng nguồn cung căn hộ rao bán trên thị trường TP.HCM giảm 23% so với cùng kỳ, dòng sản phẩm căn hộ trung cấp có nguồn cung giảm hơn 20% trong khi nhu cầu tìm mua loại hình này tăng 11%. Riêng tháng 8/2021, lượng tin rao bán căn hộ TP.HCM giảm 54%, sản phẩm căn hộ trung cấp, bình dân có lượng hàng rao bán giảm 49 -58%.

Bên cạnh nguồn cung, chi phí xây dựng gia tăng, quỹ đất khan hiếm đang đẩy giá BĐS liên tục leo thang. Trong tháng 8/2021, giá chung cư TP.HCM tăng hơn 9% so với cùng kỳ bất chấp làn sóng dịch bệnh thứ 4. Riêng 6 tháng đầu năm, giá chung cư tại TP.HCM vẫn tăng trung bình từ 5-7% và được dự báo sẽ tiếp tục leo thang khi tình trạng chi phí xây dựng và giá nguyên liệu tăng cao.

Giá nhà cao khiến các đối tượng vợ chồng trẻ sẽ ngày càng khó mua nhà nếu như không nhận được gói hỗ trợ từ chính quyền và chủ đầu tư dự án. Để giải bài toán sở hữu căn hộ cho người trẻ, nhiều doanh nghiệp BĐS đã tham gia triển khai nhiều dự án trung cấp, bình dân kèm theo đó là nhiều chính sách hỗ trợ mua nhà. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp các hộ gia đình trẻ sở hữu chốn an cư trong bối cảnh khan hiếm quỹ đất và giá cả leo thang.

Chia sẻ về việc hỗ trợ các đối tượng gia đình trẻ mua nhà, đại diện Tập đoàn BĐS An Gia cho biết, mới đây doanh nghiệp này đã áp dụng chương trình ưu đãi “Mua nhà được Cashback” áp dụng cho dự án Westgate Bình Chánh. Theo đó khi khách hàng đăng ký mua nhà thành công sẽ được hoàn ngay 100 triệu đồng vào tài khoản, giúp khách hàng “dễ thở” hơn trong việc huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền ở giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cùng với hoàn tiền 100 triệu đồng, chủ đầu tư còn hỗ trợ người mua chính sách thanh toán nhanh, chiết khấu 6% và ưu đãi thêm 4% cho khách hàng thân thiết. Những gia đình trẻ chỉ cần thanh toán trước 15%, tương đương 300 triệu đồng sau đó thanh toán theo tiến độ đến đủ 30% trước khi nhận nhà vào quý 1/2023. Phương án này giúp những gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30-35 triệu đồng/tháng có khoản tích lũy cơ bản từ 300 triệu đồng có thể sở hữu nhà tại TP.HCM. Tính toán nhanh, nếu mua một căn 2 phòng ngủ giá tầm 2 tỷ đồng, người mua có thể thu lợi khoảng 300 triệu đồng ngay tại thời điểm giao dịch. Chưa kể, sau 2-3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, tổng giá trị căn hộ sẽ tăng cao, dự kiến ít nhất từ 25-30%. Về khía cạnh đầu tư, chủ nhân có thể đạt lợi nhuận gần như 100% vốn đầu tư ban đầu.

Tương tự, Hưng Thịnh cũng tung ra một loạt chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng trẻ mua căn hộ tại dự án Lavita Thuận An. Khách mua căn hộ sẽ được chiết khấu 4-8% giá trị căn hộ đó. Khách cũ đã mua sản phẩm tại các dự án khác của Tập đoàn còn được giảm thêm 1% khi mua nhà tại dự án mới.

Tập đoàn Vạn Phúc cũng dành gói kích cầu 50 tỷ đồng cho khách hàng, với mỗi giao dịch thành công, khách hàng sẽ được ưu đãi chiết khấu 500 triệu đồng, đồng thời áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt trong 24 tháng.

Phú Đông Group cho biết tiếp tục tập trung vào nhóm khách hàng trẻ khi triển khai dự án Phú Đông Sky Garden tại Bình Dương. Chủ đầu tư này đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt chỉ cần thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà, 50% tiếp theo sẽ được hỗ trợ 100% lãi vay trong 24 tháng. Với chính sách này, khách hàng sẽ giảm tối đa áp lực tài chính khi có ít nhất 2 năm chuẩn bị tiền cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với người mua trẻ nhà có nguồn vốn hữu hạn cũng như nhà đầu tư muốn chia nhỏ dòng vốn.

Ông Ngô Quang Phúc, TGĐ Phú Đông Group cho rằng, để phát triển dự án căn hộ có mức giá trên dưới 2 tỷ đồng/căn, đáp ứng nhu cầu của đối tượng số đông trên thị trường, doanh nghiệp BĐS phải chấp nhận hi sinh lợi nhuận nhưng đổi lại dự án đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ có tính thanh khoản cao và việc chuyển nhượng cũng dễ dàng hơn.

Theo đại diện An Gia, để giải cơn khát về nhà ở giá vừa tầm cho đối tượng khách hàng trẻ không dễ dàng và không phải chủ đầu tư nào cũng tâm huyết theo đuổi. Việc đánh đúng vào thị hiếu của thị trường vừa giải quyết chốn an cư cho đối tượng chiếm phần lớn dân số còn thể hiện hướng đi bền vững của doanh nghiệp BĐS. Thực tế cho thấy, thu nhập bình quân theo đầu người tại TP.HCM hiện nay dao động ở khoảng 7.500 USD/năm, tương đương gần 175 triệu/năm và 15 triệu/tháng. Một hỗ gia đình trẻ có thu nhập bình quân gộp lại ở mức 30 triệu/tháng. Nếu chưa sinh con, vợ chồng trẻ vẫn có thể tích lũy được khoản tiền trên dưới 20 triệu/tháng, tương đương 240 triệu/năm. Với mức thu nhập này, nếu có kế hoạch tích lũy hợp lý, những gia đình trẻ hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ ở phân khúc giá tầm trung nếu đã có khoản tích lũy từ 3-4 năm cùng sự hỗ trợ của chủ đầu tư thông qua các chính sách thanh toán an toàn và linh hoạt.

