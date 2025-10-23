Bàn Giao Cao Cấp, Khải Hoàn Prime Nâng Tầm Trải Nghiệm An Cư

Là căn hộ có mức giá hợp lý nhất tại khu Nam TP.HCM trong thời điểm hiện tại, Khải Hoàn Prime tiếp tục hút khách nhờ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp.

Khải Hoàn Prime với thiết kế sang trọng, bàn giao cao cấp

Sau gần nửa năm, anh Tuấn (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết việc chọn được một căn hộ ưng ý trong tầm tài chính không hề dễ. Anh từng đi xem nhiều dự án ở khu Nam nhưng đa phần chỉ đạt mức bàn giao trung bình, trong khi các vị trí đẹp liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, hay dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ đã tiệm cận 80–90 triệu đồng/m².

“Tôi đã đi coi hàng chục căn, có căn bàn giao chỉ ở mức trung bình mà giá vẫn cao, còn căn chất lượng tốt thì vượt quá khả năng. Mua nhà bây giờ phải cân nhắc kỹ, nếu không mua về sửa sang, bảo dưỡng cũng phải đội lên vài trăm triệu.” anh chia sẻ.

Mãi đến tháng 10/2025, được bạn bè giới thiệu anh mới biết đến căn hộ Khải Hoàn Prime, cách KĐT Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút di chuyển, nằm ngay trục đường Lê Văn Lương. Khi được trực tiếp tham quan nhà mẫu và công trường nhiều lần, anh cùng vợ quyết định chọn một căn hộ 2 phòng ngủ tại đây khi cân nhắc các yếu tố về vị trí, tiện ích và đặc biệt là mức giá hợp lý so với chất lượng bàn giao trong cùng phân khúc.

Theo tìm hiểu, căn hộ Khải Hoàn Prime được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp từ những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: Hafele, An Cường, Jotun, Vitto,… Mỗi căn hộ được hoàn thiện 100% nội thất cơ bản, bao gồm toàn bộ phòng bếp, thiết bị vệ sinh, khoá cửa, sơn tường và các tiện nghi chức năng, giúp cư dân có thể dễ dàng vào ở ngay khi nhận bàn giao. Trong đó, toàn bộ khu bếp và phòng tắm sử dụng thiết bị Hafele – thương hiệu nội thất có tuổi đời “trăm năm” đến từ Đức, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài.

Khải Hoàn Prime còn được đánh giá cao với cách thiết kế và bố trí không gian sống hợp lý, tính toán tỉ mỉ về hướng gió, ánh sáng và khoảng cách giữa các khu chức năng. Phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung được kết nối liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày, mà vẫn đảm bảo sự riêng tư, tách biệt.

Ban công với tầm nhìn rộng mở tại dự án

Ngoài ra, toàn bộ căn hộ được trang bị lan can kính cường lực cao cấp, mang đến tầm nhìn thoáng rộng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Giải pháp này giúp mở rộng không gian thị giác và tạo nên vẻ hiện đại, tinh tế cho tổng thể kiến trúc công trình.

Được biết, Khải Hoàn Prime là căn hộ ven sông hiếm hoi liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương và kết nối với tuyến Cao tốc Bến Lức Long Thành di chuyển về miền tây, Vũng Tàu, Phan Thiết hay sân bay Quốc Tế Long Thành rất thuận tiện. Nổi bật với mật độ xây dựng (MĐXD) chỉ 21%, top dự án có MĐXD thấp nhất TP.HCM, phần lớn diện tích đều được đầu tư cho mảng xanh và những tiện nghi hiện đại: hồ bơi muối khoáng, BBQ Riverside, Clubhouse 3000m2, quảng trường ánh sáng, đường dạo bộ ven sông,… mang đến một cuộc sống chất lượng và đẳng cấp hài hoà với thiên nhiên giữa lòng thành phố.

Hồ bơi muối khoáng phong cách Resort

Theo ghi nhận, dự án đang được chú ý với tiến độ thi công tích cực. Hiện, công trường đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho tầng 6, sẵn sàng tiến tới xây dựng tầng 7 và dự kiến ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) vào quý 4/2025.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn tung nhiều chính sách hấp dẫn hỗ trợ tài chính cho người mua nhà: chỉ cần thanh toán 15% ký HĐMB, thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/tháng trong 2 năm. Hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ và ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng và đặc biệt chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ trong 2 năm đầu sau khi bàn giao nhà.

Từ góc nhìn thị trường, các chuyên gia đánh giá các sản phẩm nhà ở bàn giao chất lượng với mức giá vừa tầm như Khải Hoàn Prime sẽ mang lại sức hút lớn, là nguồn cung hấp dẫn mang lại giá trị thật cho người mua nhà.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:30 23/10/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/ban-giao-cao-cap-khai-hoan-prime-nang-tam-trai-nghiem-an-cu--20201224000034052.html

