Bất chấp dịch bệnh, bất động sản thấp tầng vẫn tăng giá mạnh

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với phân khúc thấp tầng cho thấy loại hình bất động sản này tăng giá mạnh trên thị trường trong những năm gần đây. Mức tăng mạnh nhất thuộc về khu vực ven Hà Nội là Gia Lâm, Hoài Đức, Hà Đông. Một số quận như Nam Từ Liêm, Long Biên, Cầu Giấy, giá cũng thiết lập mặt bằng mới nhưng có mức tăng thấp hơn các huyện vùng ven.

Đơn cử, tại Gia Lâm, phân khúc thấp tầng tại một đại đô thị đã thiết lập mức giá cao chóng mặt. Những căn liền kề 3 năm trước chỉ tầm chục tỷ/căn thì nay lên mức 17-20 tỷ/căn, những căn thấp tầng từ mức giá 20 tỷ, hiện được chào bán ở mức giá 25-40 tỷ/căn. Hay biệt thự, liền kề tại khu đô thị Đặng Xá giá cũng tăng 20-25% so với năm trước đó, giá hiện tại dao động phổ biến 15-25 tỷ/căn. Ngoài ra, biệt thự tại thị trấn Trâu Quỳ, ở vị trí kinh doanh được cũng thiết lập mức giá 130-140 triệu đồng/m2, tăng 20-30 triệu đồng/m2 so với cùng kì năm ngoái.

Biệt thự, liền kề Hà Nội vẫn tăng giá mạnh dù dịch bệnh phức tạp

Tại Hà Đông, thuộc khu A Geleximco Lê Trọng Tấn, so với năm ngoái, giá những căn liền kề 80m2 đã tăng từ 6,9-7,8 tỷ đồng/căn lên mức 8-8,6 tỷ đồng/căn. Những căn hơn 100m2, giá tăng từ 8-9,5 tỷ đồng/căn lên mức 10-12 tỷ đồng/căn. Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, những căn 120m2 thuộc B25, B27, giá từ 7,4-8 tỷ đồng/căn tăng lên 8,5-9,5 tỷ. Những căn biệt thự hơn 200m2 thuộc B26 và B32, tăng 10-15%, đạt mức giá 12-17,5 tỷ đồng/căn. Tại khu D Geleximco Lê Trọng Tấn, những căn biệt thự 240-260m2 thuộc D18, D19… có giá bán 16-20 tỷ đồng/căn, biệt thự diện tích từ 300-320m2 thuộc D34, D44… có giá 20-25 tỷ đồng/căn. Biệt thự khu vực Dương Nội cũng ghi nhận mức tăng 10-20%, tùy khu vực, vị trí so với thời điểm đầu năm.

Tại Hoài Đức, các dự án thấp tầng như An Lạc Green Symphony, Hinode Royal Park, Hado Charm Villas (Hoài Đức) cũng ghi nhận mức tăng giá so với năm ngoái. Giá bán những căn song lập vị trí đẹp tại An Lạc Green Symphony từ mức 100 triệu đồng/m2 đã lên tới 120 triệu đồng/m2. Hado Charm Villas cũng từ mức giá 60 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm, chạm mức 70-75 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại. Hinode Royal Park tăng từ mức70-76 triệu đồng/m lên mức 77-85 triệu đồng/m2 với làn đường 33m…

Báo cáo thị trường bất động sản của Savills Việt Nam cũng ghi nhận thực trạng này. Dù nhiều thị trường phải đối mặt với những thách thức do Covid-19 gây ra nhưng phân khúc thấp tầng tiếp tục đạt tỷ lệ hấp thụ tốt trong quý đến 56%, giá chào bán thứ cấp mỗi năm tăng khoảng 7% trong khi giá sơ cấp trung bình cũng tăng trong quý này. Mức tăng giá sơ cấp trung bình cao nhất ghi nhận được là 29% cho Biệt thự, 38% cho Liền kề và 59% cho Nhà phố thương mại tại một số khu vực.

Ông Phạm Văn Tuyên, môi giới bất động sản tại Hoài Đức cho biết sở dĩ phân khúc thấp tầng tăng mạnh thời gian qua là do gắn với tâm lý "tấc đất tấc vàng", người Việt Nam vẫn ưu tiên nhà ở liền thổ hơn. Cùng với đó nguồn cung khan hiếm khiến những sản phẩm nhà phố, đặt biệt là các sản phẩm được phát triển trong các dự án rất được nhà đầu tư quan tâm, tỷ lệ hấp thụ cao và giá biến động tương đối mạnh thời gian qua.

Còn theo đại diện Savills, xu hướng mở rộng ra vùng ven tại Hà Nội chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố như do quỹ đất ở trung tâm hiện rất hạn chế, đặc biệt là về giá cả và hạ tầng. Đối với thị trường Hà Nội, nếu giá không hợp lý và hạ tầng không thật sự thuận lợi, việc phát triển ra các vùng ven là không chắc chắn. Một khi cơ sở hạ tầng được phát triển, thị trường sẽ chào đón thêm nhiều bất động sản khu vực ngoại ô hơn. Những dự án này sẽ có quy hoạch rõ ràng, chú trọng hơn tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh. Đây cũng là nguyên nhân khiến bất động sản thấp tầng Hà Nội đạt được những con số tăng trưởng tích cực thời gian qua.

Hải Miên