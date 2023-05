Bất chấp người mua “quay lưng” vì Covid-19, giá căn hộ vẫn tăng

Hơn 40% dự án mới điều chỉnh tăng giá bán

Chia sẻ mới đây về thị trường căn hộ TP.HCM trong quý 2/2021, bà Giang Huỳnh, Quản lý cấp cao bộ phận thị trường Savills Việt Nam, cho biết 6 tháng đầu năm 2021, tuy nguồn cung sơ cấp giảm xuống mức thấp nhất, giá bán nhà vẫn có xu hướng tăng. Dưới những tác động tiêu cực của làn sóng Covid từ đầu quý 2/2021, lượng căn hộ mới mở bán tại TP.HCM bị hạn chế, cộng với số lượng hàng tồn kho thấp từ các quý trước, dẫn tới nguồn cung sơ cấp chỉ đạt 3.700 căn, giảm 18% so với cùng kỳ 2020.

Cũng theo đó mà tỷ lệ hấp thụ của phân khúc này xuống tới mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, với tổng lượng giao dịch chỉ gần 1.400 căn, giảm 35% theo quý và 36% theo năm. Các căn hộ hạng B dẫn đầu lượng giao dịch với 49% thị phần cũng chỉ đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhất ở mức 52%.

Hơn 40% dự án chung cư mới mở bán trong 6 tháng đầu năm tăng giá dù nhu cầu giao dịch giảm mạnh. Ảnh minh họa

Bà Giang cũng cho hay, trong quý vừa qua, giá sơ cấp că hộ tại TP.HCM trung bình tăng 15%, với gần 40% dự án điều chỉnh giá bán. Ví dụ như 1 dự án hạng B có giá bán trong quý 2 tăng 14% so với quý 1/2021, đạt 3.200USD/m2. Một dự án khác thuộc phân khúc hạng C có giá bán trong quý 2 tăng 12% so với đầu năm, đạt 1.800 USD/m2. “Khoảng 40% số lượng dự án sơ cấp có giá bán tăng nhẹ. Việc các dự án sơ cấp tăng giá bán cao hơn trước, phần lớn đến từ việc chi phí phát triển dự án có xu hướng tăng dần theo thời gian. Quỹ đất phát triển nhà ở hạn chế, chi phí đất tăng cao, lãi vay, thời gian cấp phép dự án kéo dài, dẫn đến chi phí đầu vào và phát triển dự án của doanh nghiệp càng tăng”, bà Giang nhìn nhận.

Báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, giá bán căn hộ TP.HCM đang bị đẩy giá rất mạnh trong quý 2/2021, bất chấp diễn biến phức tạp của Covid-19. Nếu so với 2019, giá rao bán căn hộ tại TP.HCM trung bình tăng từ 2-6% so với 3 tháng đầu năm. Các quận khu Đông như Bình Thạnh, quận 9, quận 2 (cũ) có giá bán tăng 4-6%, riêng khu vực ngoại thành như Nhà Bè, Bình Tân, Gò Vấp có giá căn hộ cũng tăng tương tự từ 3-5% chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi.

Báo cáo quý 2/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam mới đây nhận định, giá bán tăng nhưng giao dịch căn hộ lại giảm. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020, lượng căn hộ chào bán trên toàn thị trường chỉ đạt 55%. So với quý 2/2020, lượng căn hộ chào bán trên toàn thị trường giảm 59,3%%. Giao dịch chỉ đạt 17,9%. So với cùng kỳ 6 tháng năm 2019, lượng căn hộ giao dịch thành công giảm đến 50,3%.

Sức mua tiếp tục ảnh hưởng nếu Covid-19 kéo dài

Nhìn nhận về xu hướng của thị trường 6 tháng cuối năm, chuyên gia Savills nhận định, việc thiếu vắng nguồn cung mới cạnh tranh cũng thúc đẩy sự tăng giá cục bộ. Tuy nhiên xu hướng tăng này và chỉ phản ánh yếu tố nguồn cung, chứ không phản ánh tình hình cung cầu thị trường. “Quý vừa qua tỷ lệ hấp thụ trong quý thấp, chỉ đạt 35% bởi ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch mới nhất. Điều này phản ánh áp lực về nguồn cầu tại thời điểm hiện tại. Trong nửa cuối năm 2021, dự kiến 6.800 căn từ 22 dự án sẽ được chào bán ra thị trường, chủ yếu là căn hộ trung cao chiếm 47% thị phần. Nếu tình hình dịch bệnh không sớm được kiểm soát, tình hình cung cầu của thị trường vẫn sẽ gặp những áp lực tương tự”.

Lượng giao dịch căn hộ được dự báo có thể hồi phục nếu dịch bệnh covid 19 được kiểm soát tốt. Ảnh minh họa

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho rằng, trong bối cảnh kinh tế vẫn còn bất ổn vì chịu tác động của biến số Covid-19, việc thiếu hụt các kênh đầu tư hoặc lãi suất tiền gửi ngân hàng đang sụt giảm sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý của nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào bất động sản. Giá chào bán căn hộ trên thị trường sơ cấp dự kiến tiếp tục đà tăng trưởng do nhu cầu an cư và đầu tư tại TP.HCM luôn ở mức cao.

Trong những tháng còn lại của năm nay, nhiều khả năng sức mua sẽ tiếp tục ảnh hưởng do thành phố giản cách để kiểm soát dịch bệnh và chỉ phục hồi khi chiến dịch tiêm chủng vaccine khả quan. Xu hướng tăng giá căn hộ TP.HCM đang khiến nhu cầu giao dịch mở rộng ra các quận huyện ngoài trung tâm và các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai trong thời gian tới.

Bà Hương Nguyễn, TGĐ Đại Phúc Land nhận định, thị trường BĐS vào 6 tháng cuối năm sẽ chịu tác động từ dịch Covid-19. Nếu kế hoạch tiêm chủng vaccine đạt 50% dân số, thị trường 6 tháng cuối năm có khả năng tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên nếu vaccine không đủ để triển khai cho toàn dân, kế hoạch sản xuất kinh doanh bị phá vỡ, thị trường nhìn chung sẽ khó đạt tăng trưởng trên mức 20% và sẽ phải hy sinh tiếp quý 3/2021. Động thái này đồng nghĩa với nhu cầu giao dịch nhà đất sẽ khó phục hồi mạnh mẽ trong 3 tháng tới đây.

Phương Uyên