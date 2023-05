“Bắt đáy” thị trường phía Bắc, không dễ ăn với đất nền

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , trường hợp bán tháo, cắt lỗ sâu bất động sản do đại dịch ở khu vực phía Bắc ghi nhận diễn ra ở phân khúc nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng hoặc căn hộ chung cư cao cấp hay căn hộ chung cư ở các đại đô thị có nguồn cung quá lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smartcity…

Dù đại dịch diễn biến phức tạp nhưng đất nền phía Bắc vẫn chưa xuất hiện tình trạng cắt lỗ, giảm giá trên diện rộng mà chỉ là hiện tượng cá biệt, nhỏ lẻ ở những nhà đầu tư nhỏ, lẻ vốn mỏng. Khảo sát của Batdongsan.com.vn tại thị trường ven Hà Nội cho thấy dù giao dịch không được như cùng kì của các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng mặt bằng chung giá đất tại đây vẫn đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái.

Đơn cử, đất thổ cư đường nhỏ ở Sáp Mai (Võng La) vẫn có giá bán từ 9-12 triệu đồng/m2; đường to từ 13-16 triệu đồng/m2. Đất tại thôn Đoài, làng Đìa, làng My, làng Vệ (Nam Hồng) chỉ giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái, từ 14-16 triệu đồng/m2, giá giao dịch ghi nhận còn 13-15,5 triệu đồng/m2. Đất tại Mỹ Nội, Bến Trung, Quan Âm (Bắc Hồng) vẫn được chào bán từ 11-14 triệu đồng/m2 với đường nhỏ, đường to vẫn có giá từ 15,5-21 triệu đồng/m2. Những mảnh có vị trí đẹp giáp cao tốc Thăng Long Nội Bài hoặc gần chợ, trường học, giá chào bán vẫn đang là 18-24 triệu đồng/m2…

Đại dịch Covid-19 tái phát, nhiều nhà đầu tư tính toán đến việc bắt đáy thị trường

Tại Hà Đông, so với cùng kì năm ngoái, đất không tăng nhưng cũng không có hiện tượng giảm. Đất tại Phú Lãm, Phú Lương và Yên Nghĩa vẫn có giá chào bán trung bình từ 18-27 triệu đồng/m2. Tại Đồng Mai, Biên Giang, giá chào bán vẫn là từ 10-15 triệu đồng/m2.

Tại Hoài Đức, những xã gần trung tâm Hà Nội hơn hẳn như An Thượng, Đức Thượng, An Khánh, La Phù, giá đất vẫn được chào bán ngang ngửa so với cùng kì năm 2019. Cụ thể, giá đất tại các xã này tùy từng vị trí, vẫn dao động từ 18-24 triệu đồng/m2 với ngõ nhỏ, từ 25-32 triệu đồng/m2 với ngõ ô tô.

Không chỉ đất ven Hà Nội giữ giá mà đất ở các tỉnh vệ tinh giáp ranh Hà Nội cũng không ghi nhận hiện tượng sụt giảm đáng kể về giá trong bối cảnh đại dịch phức tạp. Đơn cử, tại thị trường Bắc Ninh, những vị trí đắc địa của khu vực thành phố vẫn giữ nguyên mức giá chào bán của cuối năm 2019. Đất mặt tiền kinh doanh tại Khả Lễ, Bồ Sơn (thành phố Bắc Ninh) vẫn có giá chào bán trung bình từ 40-50 triệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Ninh Xá vẫn giữ nguyên mức giá chào bán là 35-45 triệu đồng/m2. Đất nền khu vực Yên Phong vẫn có giá chào bán từ 12-20 triệu đồng/m2.

Một thị trường giáp ranh Hà Nội khác là Hưng Yên cũng không ghi nhận hiện tượng giảm giá của bất động sản trong đại dịch. Những lô đất thuộc khu vực vòng xuyến (bùng binh) Văn Giang và đường Liên tỉnh… vẫn có giá bán từ 35-55 triệu đồng/m2. Những lô đất mặt tiền thuộc trục đường chính có thể kinh doanh thuộc thị trấn Văn Giang vẫn được chào giá từ 23-30 triệu đồng/m2. Tại khu vực thành phố, đất ở những tuyến đường đắc địa như An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh (phường Hiến Nam), giá chào bán vẫn dao động từ 25-32 triệu đồng/m2…

Đất dự án tại Hưng Yên vẫn có giá bán phổ biến từ 10-15 triệu đồng/m2. Dù giá đất nền Hưng Yên không giảm nhưng giao dịch gần như không có. Hiện tượng cắt lỗ nhẹ có diễn ra trên thị trường thứ cấp.

Một nhà đầu tư chuyên đổ tiền vào đất nền giáp ranh Hà Nội cho biết, diễn biến của thị trường đất nền sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Nếu từ nay đến cuối năm dịch bệnh không được kiểm soát tốt thì đất nền ven Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hoàn toàn sẽ bắt đầu rơi vào nhịp thoái trào diện rộng, mức giá có thể quay đầu từ 10-15%.

Duy Bách