bất động sản Tây ninh

Với tiềm năng kinh tế hiện hữu, Tây Ninh đang vươn mình trở thành “điểm hẹn” mới của các dòng vốn bất động sản. Sự hiện diện liên tiếp của các ông lớn bất động sản với loạt dự án hàng chục nghìn tỷ đồng đã đưa thị trường địa ốc nơi đây bước sang một trang phát triển mới. Không chỉ đơn thuần là cơn sóng đầu tư, sự dịch chuyển này cho thấy Tây Ninh đang dần định hình vị thế trung tâm bất động sản mới của khu vực phía Nam.

Kinh Tế Tây Ninh – Tiềm Năng Tăng Trưởng Lớn Trong Tương Lai

Tây Ninh – cửa ngõ phía Tây Nam bộ giáp ranh TP.HCM, trong nhiều năm qua nổi lên như một “điểm sáng” về phát triển công nghiệp, tạo trụ cột vững chắc cho nền kinh tế địa phương. Thực tế, cơ cấu kinh tế Tây Ninh hiện nay cho thấy công nghiệp đã chiếm tới gần 50% tỷ trọng GRDP, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ khỏi mô hình nông nghiệp truyền thống. Đây là con số đáng chú ý nếu so sánh với mặt bằng chung các tỉnh trong khu vực, khi công nghiệp đã và đang trở thành động lực chủ đạo kéo tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở quy mô, sự đa dạng ngành nghề từ dệt may, chế biến cao su, sản xuất năng lượng, đến cơ khí, thực phẩm… đang giúp Tây Ninh hình thành hệ sinh thái sản xuất tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ 50% cũng đồng nghĩa nền công nghiệp tỉnh vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại thế hệ mới tiếp tục mở ra cánh cửa cho hàng hóa sản xuất tại địa phương thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tây Ninh đang nổi lên như một “điểm sáng” về phát triển công nghiệp, tạo trụ cột vững chắc cho nền kinh tế địa phương

Tây Ninh đang khẳng định vị thế là điểm đến công nghiệp năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện tỉnh đã quy hoạch 46 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.500 ha; trong đó, 32 khu đã hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện đón nhà đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 70%. Đáng chú ý, hơn 1.000 ha đất sạch vẫn còn sẵn sàng để cho thuê, mở ra dư địa lớn cho làn sóng đầu tư mới. Đến nay, các KCN của Tây Ninh đã hút về 2.490 dự án, bao gồm 1.403 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 17,3 tỷ USD và 1.087 dự án trong nước, quy mô vốn hơn 217.500 tỷ đồng. Hoạt động của các dự án này đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 350.000 lao động, trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Không dừng lại ở hiện tại, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng số KCN lên 59, với diện tích mở rộng khoảng 16.800 ha, khẳng định định hướng chiến lược đưa công nghiệp trở thành trụ cột tăng trưởng chủ lực.

Tây Ninh đang khẳng định vị thế là điểm đến công nghiệp năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Mục tiêu mở rộng đó, thu hút FDI và làn sóng đầu tư hoàn toàn khả thi bởi Tây Ninh đang sở hưu bệ phóng từ vị trí và hạ tầng tăng tốc mạnh mẽ. Với vị trí chiến lược – nằm trên trục giao thương quốc tế kết nối TP.HCM với Campuchia, Lào và xa hơn là Thái Lan – chính là lợi thế để Tây Ninh trở thành điểm trung chuyển sản xuất và logistics. Đặc biệt, tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và các hạ tầng giao thông trọng điểm đang được thúc đẩy sẽ mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho công nghiệp tỉnh. Theo các chuyên gia, khi các KCN mới đi vào vận hành, Tây Ninh không chỉ gia tăng quy mô vốn FDI mà còn có điều kiện để thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, chế biến sâu và năng lượng sạch – những ngành đang là xu thế toàn cầu. Chính sự kết hợp giữa nền tảng công nghiệp đã định hình và chiến lược mở rộng KCN đồng bộ sẽ đưa Tây Ninh trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào bản đồ công nghiệp phía Nam trong giai đoạn tới.

bất động sản Tây ninh Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của bất động sản Tây Ninh. Xem Ngay

Thị Trường Bất Động Sản Tây Ninh Đang Cất Cánh

Tây Ninh đang dần khẳng định vị thế là “thủ phủ mới” của bất động sản Nam Bộ, khi tiềm năng kinh tế tăng trưởng bền vững trở thành lực hút mạnh mẽ đối với những tên tuổi lớn trên thị trường địa ốc. Trên thực tế, chỉ trong vài năm trở lại đây, hàng loạt tập đoàn bất động sản hàng đầu đã đồng loạt “đặt chân” vào tỉnh, tạo nên một cuộc cạnh tranh sôi động chưa từng có.

Vingroup là cái tên tiên phong, khi khởi công khu đô thị Vinhomes Green City quy mô gần 200 ha với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, kỳ vọng kiến tạo một chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản Tây Ninh. Cuộc đổ bộ của Vingroup không chỉ dừng lại với Vinhomes Green City mà còn được khẳng định dấu ấn với 2 dự án quy mô khác là khu đô thị Phước Vĩnh Tây với quy mô 1.090ha, tổng vốn đầu tư 90.000 tỷ đồng hay khu đô thị mới Tân Mỹ với quy mô 930ha, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản Tây Ninh quy tụ nhiều ông lớn bất động sản

Ông lớn Ecopark cũng góp mặt tại Tây Ninh với dự án Eco Retreat rộng 220 ha, vốn gần 17.000 tỷ đồng, hướng đến mô hình đô thị xanh – nghỉ dưỡng, đáp ứng xu hướng an cư gắn liền với trải nghiệm sống cân bằng. Nam Long cũng không đứng ngoài cuộc, với dự án Waterpoint được mở rộng, đưa vào Tây Ninh dòng sản phẩm nhà phố và biệt thự vốn tạo thương hiệu cho tập đoàn. Bên cạnh đó, SEA Holdings phát triển khu phức hợp căn hộ Destino Centro trên diện tích hơn 2 ha, cung cấp trên 2.000 căn hộ, góp phần lấp khoảng trống về nhà ở cao tầng tại tỉnh. Thắng Lợi Group và MIK Group cũng nhanh chóng góp mặt, với các dự án nhà phố thương mại và khu đô thị hiện đại quy mô trung bình nhưng giàu tính thương mại. Con số hàng chục nghìn tỷ đồng được rót vào các dự án cho thấy các “ông lớn” không chỉ nhìn thấy cơ hội kinh doanh mà còn đặt cược vào triển vọng dài hạn của thị trường Tây Ninh.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, khi các khu đô thị này từng bước hình thành, không gian sống, kinh doanh và giải trí sẽ đồng bộ hơn, tạo lực nâng giá trị bất động sản. Có thể nói, sự góp mặt của những tập đoàn hàng đầu đã đưa bất động sản Tây Ninh bước sang giai đoạn phát triển mới: từ thị trường truyền thống, nhỏ lẻ trở thành điểm hẹn của những dự án quy hoạch bài bản, quy mô lớn, mở ra viễn cảnh cạnh tranh ngang hàng với các đô thị vệ tinh lớn quanh TP.HCM. Đây chính là bước ngoặt giúp Tây Ninh sớm định vị mình trên bản đồ bất động sản khu vực.

Xem thêm:

———

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 13:30 1/10/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bat-dong-san-tay-ninh-ngoi-sao-moi-cua-thi-truong-phia-nam-70816.html

——–