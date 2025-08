Bên cạnh sự sôi nổi của phân khúc đất nền, thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu cũng đón hàng loạt dự án sơ cấp mới được tung ra thị trường. Nguồn hàng sơ cấp mới đang khuấy đảo sự sôi nổi của thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu: Hàng Loạt Dự Án Mới Được Tung Ra Thị Trường

Mới đây nhất, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị trên đường 3 Tháng 2, thuộc phường 10 và 11. Được biết, khu đô thị rộng hơn 96 ha đã được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó, đất nhà ở, công trình dịch vụ – công cộng là hơn 40 ha; đất dịch vụ du lịch là hơn 35 ha và 19,5 ha là đất cây xanh, bãi đỗ xe, đường giao thông. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 35.000 tỷ đồng. Khu đô thị gồm tổ hợp các công trình nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội; các công trình thương mại, dịch vụ thấp và cao tầng; khách sạn; công viên nước…đáp ứng quy mô dân số khoảng 13.000 người và 11.000 khách du lịch.

Thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu đang đón hàng loạt nguồn cung mới. Ảnh: Tạp chí Môi Trường Xây Dựng

Bên cạnh khu đô thị quy mô lớn, Vũng Tàu cũng đón thêm một dự án mới là Vung Tau Centre Point . Dự án nằm trên hai mặt tiền đường 2/9 và Nguyễn Hữu Cảnh (TP Vũng Tàu), thuộc khu đô thị Chí Linh, có quy mô 7.428 m2. Vung Tau Centre Point bao gồm hai tòa tháp 2 tầng hầm và 25 tầng nổi, với 540 căn hộ cao cấp và 26 căn Duplex. Trong đó, các căn 2 phòng ngủ có diện tích dao động từ 72,1-87,6 m2, các căn 3 phòng ngủ có diện tích từ 91,7-103,6 m2. Chủ đầu tư dự án là DIC Holdings.

Một dự án bất động sản cũng chính thức được giới thiệu trên thị trường Vũng Tàu thời gian qua là Phu My Estates . Được biết, Phu My Estates gồm 333 căn nhà phố, biệt thự sân vườn, nằm trên mặt tiền đường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Theo quy hoạch, dự án rộng 7,2 ha. Trong đó, đất ở là 3,73 ha, gồm 240 nhà phố liền kề diện tích 85-112 m2, 83 biệt thự song lập có diện tích 133-196 m2 và 10 biệt thực đơn lập diện tích lớn 297-412 m2. Chủ đầu tư của dự án là VinaLiving, trực thuộc tập đoàn VinaCapital.

Cùng thời gian, TDG Group cũng chính thức giới thiệu dòng sản phẩm biệt thự liền biển Serenity thuộc tổ hợp giải trí The Maris Vũng Tàu – tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại biển quy mô 23 ha, nằm trên mặt đường 3/2 thuộc bãi biển Chí Linh (Vũng Tàu). Phân khu biệt thự Serenity gồm 192 căn biệt thự liền biển, có diện tích từ 400-600m2, được quy hoạch thành 3 dòng sản phẩm là Golf Villa Compound với 26 căn, Grand Ocean Villa với 43 căn và Grand Seaside Villa với 123 căn.

Tiềm Năng Tăng Trưởng Lớn Của Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu

Nguồn cung sơ cấp đang đóng vai trò quan trọng vào sự sôi động của thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên thực tế, thị trường Bà Rịa Vũng Tàu đang tăng trưởng đồng đều ở nhiều phân khúc, loại hình. Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý. So với năm 2023, đất nền Bà Rịa Vũng Tàu tăng 36%, từ 52 triệu đồng/m2 lên 71 triệu đồng/m2. Condotel tăng 11%, từ 50 triệu đồng/m2 lên 55 triệu đồng/m2; biệt thự Bà Rịa Vũng Tàu tăng 10% lên 77 triệu đồng/m2; nhà riêng tăng 4% lên 116 triệu đồng/m2 và chung cư tăng 6% lên 52 triệu đồng/m2.

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu là rất lớn. Ảnh: Dân Việt

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu là rất lớn, đến từ những tăng trưởng tích cực của du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế. Số liệu của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, năm 2024, kinh tế Vũng Tàu tăng 11,72 % – mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 108,54% so với dự toán, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Du lịch cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đón hơn 16,1 triệu lượt, tăng 13,11%; trong đó khách lưu trú hơn 4,9 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú tăng 13,12%.

Nhìn nhận về diễn biến của thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group cho biết, so với các tỉnh lân cận TP.HCM, nguồn cung bất động sản của Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang rất khiêm tốn. Cụ thể, nếu so với tổng nguồn cung khu vực miền Nam (gồm TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu) thì đất nền tại thị trường này chỉ chiếm 11%, chung cư chiếm 3,8%, biệt thự chiếm 4,4%. Sự khan hiếm, hữu hạn của nguồn cung trong khi các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng từ kinh tế, du lịch, nghỉ dưỡng lớn nên yếu tố cạnh tranh tại thị trường này thấp, hứa hẹn dư địa tăng trưởng lớn,

Đồng quan điểm, ông Bùi Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc TDG Group cho biết, thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới do sự kích hoạt mạnh mẽ của hạ tầng giao thông khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thông xe, sân bay Long Thành đi vào vận hành, hút khách quốc tế. Đặc biệt, trong tương lai. Bà Rịa – Vũng Tàu còn được quy hoạch để trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Nhờ đó, bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng sẽ có nền tảng để cất cánh mạnh mẽ.

