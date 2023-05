Bất động sản Bàu Bàng khẳng định sức hút

“Lộ diện” tiềm năng lớn

Một trong những động lực quan trọng nhất giúp Bàu Bàng “thay da đổi thịt” chính là sự phát triển đột phá về hạ tầng theo hướng liên kết vùng. Ngoài quốc lộ 13 nối liền TP.HCM với Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, Bàu Bàng còn có đường Vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 749 giúp kết nối thông suốt với các cảng biển quốc tế, khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong tương lai, việc giao thương giữa Bàu Bàng với các khu vực càng trở nên thuận lợi hơn khi có thêm một loạt công trình lớn được đầu tư xây dựng như đường tạo lực Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên, ĐT 741B, cao tốc Đức Hòa – Chơn Thành, cao tốc TP.HCM – Lộc Ninh, metro thành phố mới Bình Dương – Mỹ Phước – Bàu Bàng… Trong đó, đáng chú ý nhất là đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài đến Bàu Bàng thông xe vào cuối năm nay sẽ tạo thành chuỗi giao thông liên kết hiện đại, mở ra cơ hội giao thương và phát triển kinh tế – xã hội vô cùng lớn.



Bên cạnh đó, Bàu Bàng hiện có nhiều triển vọng do được “định vị” là trung tâm công nghiệp và đô thị vệ tinh phía Bắc tỉnh Bình Dương. Thống kê cho thấy, hiện Bàu Bàng đã thu hút được 680 dự án trong nước với tổng số vốn trên 26.503 tỷ đồng; 147 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn hơn 2,930 tỷ USD. Trong đó có các tập đoàn lớn như Kumho Asiana, Sunwood Vina, Polytex Far Eastern…

Với tốc độ thu hút vốn đầu tư tăng nhanh, chính quyền nơi đây có kế hoạch phát triển thêm 2.300 ha đất công nghiệp, 20 ha xây dựng cảng cạn ICD Bàu Bàng vào năm 2020. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thuận lợi giúp thị trường bất động sản Bàu Bàng “bứt tốc”. Bởi một khi dòng vốn khổng lồ đổ vào, đồng nghĩa nhu cầu về nhà ở cũng như thương mại – dịch vụ chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, hạ tầng và công nghiệp phát triển đã tạo ra hấp lực cho thị trường bất động sản Bàu Bàng. Trên thực tế, từ năm 2017 đến nay, bất động sản Bàu Bàng trở thành điểm ngắm mới của nhà đầu tư cá nhân lẫn các doanh nghiệp địa ốc. Điều này đã khiến cho giá trị bất động sản nơi đây được đẩy lên cao, thậm chí hình thành mặt bằng giá mới.

Đánh giá về thế mạnh và tính hấp dẫn của thị trường bất động sản Bàu Bàng, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real), cho rằng so với Thuận An, Dĩ An hay thị xã Tân Uyên thì giá đất nơi đây vẫn còn thấp hơn rất nhiều trong khi tiềm năng không hề thua kém. Đặc biệt, việc tỉnh Bình Dương đẩy mạnh mở rộng các khu công nghiệp về phía Bắc là cơ hội hiếm có giúp bất động sản Bàu Bàng gia tăng giá trị trong thời gian tới.



Dự báo, khả năng thị trường bất động sản Bàu Bàng sẽ tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới vào cuối năm nay, khi đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn kéo dài đến Bàu Bàng được thông xe. Theo tìm hiểu, hiện nay một số chủ đầu tư đang rục rịch bung các dự án ra thị trường để đón đầu cơ hội. Điển hình là Kim Oanh Real giới thiệu dự án khu đô thị Golden Future City, quy mô hơn 8 ha, gồm 509 nền nhà phố cùng các tiện ích nội khu như trường học, công viên cây xanh,…

Điểm nổi bật của Golden Future City là rất thích hợp để an cư và đầu tư bởi có vị trí thuận lợi, ngay cửa ngõ dẫn vào khu đô thị – công nghiệp Bàu Bàng và cách quốc lộ 13 chỉ 500 mét. Đây là khu vực sở hữu hệ thống giao thông kết nối liên vùng hoàn chỉnh, nhiều tiềm năng khai thác kinh doanh, xây nhà cho thuê nhưng giá bán của Golden Future City chỉ từ 610 triệu đồng/nền, thanh toán linh hoạt nhiều đợt. Đặc biệt, Golden Future City có pháp lý rõ ràng và chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tặng 5 chỉ vàng, rút thăm trúng xe Honda SH Mode, Honda Vision, Honda Blade,…

