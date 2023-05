Bất động sản Bình Dương có gì hấp dẫn?

Phối cảnh dự án Victory City – đô thị cao cấp dành cho chuyên gia tại Tân Uyên, Bình Dương.

Nhộn nhịp giao dịch

Từ giữa quí 2 đến nay, thị trường bất động sản Bình Dương trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Một loạt dự án được các chủ đầu tư liên tiếp công bố ra thị trường như Grand View, Phú Đông Sky Garden, The Emerald Golf View, Bcons Green View, Green Square… Ở phân khúc đất nền, tuy nhu cầu giao dịch lớn hơn so với căn hộ nhưng nguồn cung lại hạn chế hơn. Các dự án điển hình của phân khúc này là Bình Dương Avenue City, Victory City, Phố thương mại Lộc Phát, The Eden City…

Theo một công bố gần đây của Jones Lang LaSalle, Bình Dương hiện có 2,4 triệu dân, nguồn cung căn hộ ghi nhận hơn 24.000 căn và đang trên đà tăng tốc về số lượng cũng như chất lượng nhà. Số căn hộ tại Bình Dương hiện nay cao hơn gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ.

Quan sát cho thấy, phân khúc căn hộ tại Bình Dương chỉ tập trung phát triển ở những khu vực đông dân cư như Thủ Dầu Một hay Dĩ An. Các dự án này nhắm đến nhóm khách hàng trẻ, năng động và quản lý tầm trung trong các doanh nghiệp trên địa bàn với tốc độ giao dịch khá tốt.

Trong khi đó, nhu cầu mua đất tự xây nhà hay mua nhà xây sẵn tại đây rất lớn. Một phần đó là do thói quen của người dân; một phần khác do biên độ tăng giá đất nền, nhà phố cao hơn so với căn hộ nên thu hút nhiều nhà đầu tư. Chẳng hạn, tại dự án Bình Dương Avenue City mới đây đã tiêu thụ toàn bộ 287 nền đất chỉ sau 2 tuần công bố. Hiện nay một số nhà đầu tư sang tay lại đã thu được lợi nhuận do trường Đại học Quốc tế Việt Đức nằm liền kề chuẩn bị khai trương hoạt động.

VSIP là một điển hình phát triển KCN thành công của Bình Dương. Hiện nay, KCN VSIP 3 đang triển khai tại Tân Uyên đã kéo theo sự biến động của thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, dự án Victory City – khu đô thị dành cho chuyên gia tiên phong tại Bình Dương – vừa tung ra đầu tháng 6 cũng đã được đặt chỗ hơn 50% sản phẩm. Lợi thế vượt trội của Victory City là nằm trên hai mặt tiền đường ĐT 745A và ĐT 746, liền kề hai KCN lớn là VSIP 3 (1.000ha) và Nam Tân Uyên mở rộng (350ha). Hướng đến khách hàng là các chuyên gia nên dự án tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, trường học, khu thể dục thể thao, công viên, sân chơi trẻ em… nhưng giá chỉ 790 triệu đồng/sản phẩm. Khách hàng giao dịch còn được tặng 6 chỉ vàng, chiết khấu 10% tổng giá trị và có cơ hội trúng 5 căn nhà xây dựng tại dự án. Hiện dự án này đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, pháp lý cũng đầy đủ nên khách hàng có thể nhận nền xây nhà ngay.

Lợi thế của Bình Dương

Nhận định về thị trường bất động sản Bình Dương, ông Phạm Sỹ Giáp, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Dương, cho rằng so với các khu vực vùng ven TP.HCM khác thì Bình Dương có nhiều lợi thế vượt trội. Đáng chú ý là Bình Dương triển khai xây dựng thành phố thông minh, Dĩ An và Thuận An lên thành phố, thu hút FDI đứng thứ 3 cả nước năm 2019 với 3,073 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt mức cao (146,9 triệu đồng), hạ tầng phát triển nhanh… “Đây là ‘chất xúc tác’ giúp thị trường bất động sản Bình Dương phát triển nhanh và ổn định trong tương lai nên thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư”, ông Giáp nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tạo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu, cho rằng Bình Dương có thế mạnh đặc biệt về chiến lược phát triển công nghiệp và dịch vụ. Theo ông, Bình Dương hiện có 48 cụm và khu công nghiệp; trong đó có nhiều KCN lớn hiện đại như VSIP 1 và 2, Mapletree, Nam Tân Uyên, Bàu Bàng, Mỹ Phước… thu hút nhiều tập đoàn trong và ngoài nước đến xây dựng nhà máy. Từ đây kéo theo lượng người nhập cư rất lớn đến làm việc, sinh sống và phát sinh nhu cầu nhà ở làm điểm tựa cho thị trường bất động sản.

Đáp ứng nhu cầu tiện ích là yếu tố quan trọng giúp các dự án thu hút nhiều khách hàng. Trong ảnh là trung tâm thương mại Victory Galaxy của dự án Victory City.

Ông Tạo nhận định: “Thời gian gần đây, tăng trưởng của thị trường bất động sản Bình Dương là dựa trên nhu cầu thật do dân số tăng nhanh, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ và thu nhập người dân ngày càng tăng cao. Đặc biệt, các nhà đầu tư đang có sự chuyển hướng lên Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng. Đây là trung tâm phát triển công nghiệp mới trong chiến lược phát triển của Bình Dương”.

Cũng là nhà phát triển và phân phối bất động sản giàu kinh nghiệm trên thị trường Bình Dương, ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Uniland, dự báo cả phân khúc căn hộ và đất nền tại Bình Dương đều đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ hơn giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên lựa chọn chủ đầu tư hoặc các nhà phân phối uy tín để giao dịch. Đặc biệt, cần xem xét kỹ pháp lý, tiến độ xây dựng và hạ tầng khu vực xung quanh dự án để nắm chắc tiềm năng tăng trưởng mới có thể tối ưu hóa lợi nhuận.

Khánh An