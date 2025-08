Bất Động Sản Bình Dương: Điểm Sáng Nổi Bật Của Thị Trường Phía Nam

Tại buổi công bố dữ liệu thị trường bất động sản quý 3/2024 của Batdongsan.com.vn, bất động sản Bình Dương được đề cập đến như một điểm sáng nổi bật của thị trường phía Nam với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Bất Động Sản Bình Dương Chuyển Biến Cùng Nền Kinh Tế Công Nghiệp

Bất động sản Bình Dương đang là điểm sáng nổi bật khi so với hàng loạt thị trường vệ tinh khác của TP.HCM như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Hiện Bình Dương là tỉnh có mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh nhất. So với cùng kì năm ngoái, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương tăng 32%, trong khi Long An có mức tăng 17%, Đồng Nai tăng 18%, Bà Rịa Vũng Tàu là 22%. 2 khu vực tại Bình Dương có mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến là Dĩ An với mức tăng 9%, Dầu Tiếng tăng 4%.

Bất động sàn Bình Dương chuyển biến cùng nền kinh tế công nghiệp Bình Dương. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị

Đáng chú ý, kinh tế công nghiệp từ lâu đã được coi là trụ cột trong sự phát triển và định hình diện mạo thị trường bất động sản Bình Dương. Đến hiện tại, Bình Dương là tỉnh có nền kinh tế công nghiệp vững chắc khi công nghiệp và xây dựng chiếm đến 65% cơ cấu kinh tế tỉnh này. Năm 1998, Becamex IDC Corp tiên phong phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp và đô thị Bình Dương. Những khu công nghiệp đầu tiên xuất hiện ở giai đoạn này như khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP 1, Bình Chuẩn, Việt Hương đã tạo tiền đề cho sự xuất hiện của thị trường nhà ở cho cán bộ công nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp.

Những năm 2002-2003, thị trường bất động sản Bình Dương đón hàng loạt dự án bất động sản công nghiệp là khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B​, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bình An, Bình Đường​, Thới Hòa​. Nhờ đó, mà giai đoạn 2003-2004 có đà bật với định hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, khiến thị trường Bình Dương ghi nhận sự xuất hiện khu đô thị kết hợp khu công nghiệp. Thời điểm này, Becamex IDC phát triển các khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 1,2. Nhiều dự án khu dân cư cũng được triển khai.

Năm 2006 khi thị trường bùng nổ các khu công nghiệp với khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Đại Đăng, Mai Trung, Nam Tân Uyên, khu công nghiệp VSIP II, Đồng An 2, Kim Huy, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, KSB, Việt Hương 2, An Tây,..​ thì ngay giai đoạn 2007-2008, thị trường bất động sản Bình Dương chuyển mình bùng nổ và mở rộng các khu đô thị và nhà ở thương mại. Cụ thể, VSIP phát triển tổ hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị, SetiaBecamex phát triển khu đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước hiện đại, với không gian sống xanh​.

Những năm 2011-2012, dự án xe buýt đô thị Becamex Tokyu Bus góp phần mang lại không gian đô thị văn minh, hiện đại​; cùng với khánh thành cầu Phú Long, bất động sản Bình Dương cũng đón nhận chuyển biến mới là Sông Đà phát triển Ecolakes Mỹ Phước​, Becamex Tokyu khởi công Tokyu Garden City.

Năm 2014, Thành phố mới Bình Dương đi vào hoạt động​, TP. Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại 2, thông xe đường ​Mỹ Phước – Tân Vạn khiến mức độ quan tâm thị trường bất động sản Bình Dương tăng mạnh. Các dự án đất nền nở rộ giai đoạn này với Golden Center City 1 The Mall City 2 . ​

Từ 2015 đến nay, thị trường bất động sản Bình Dương tiếp tục đi qua những cột mốc đáng chú ý như thành lập thành phố Dĩ An, Thuận An trực thuộc tỉnh​, thành lập thành phố Tân Uyên giúp chất lượng thị trường được nâng cao. Cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, đặc biệt thị trường mở rộng với các KĐT thông minh, xanh. Hàng loạt ông lớn đang đổ vốn về Bình Dương với Artisan Park​ (Gamuda Land);Khu phức hợp Thuận An 1​ (Phát Đạt); Sycamore​ (CapitaLand), Harmony Residences​ (Phú Mỹ Hưng).

Căn Hộ Chung Cư Dẫn Sóng Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của căn hộ chung cư Bình Dương . Hơn 5 năm về trước, đất nền là phân khúc bất động sản áp đảo nguồn cung và giao dịch thị trường Bình Dương thì trong 5 năm trở lại đây, câu chuyện đã đổi khác. Dữ liệu thị trường 9 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý. Theo đó, cả trên thị trường mua bán và cho thuê, căn hộ chung cư đang giữ ngôi vị quán quân về mức độ quan tâm. Cụ thể, trên thị trường mua bán, căn hộ chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với tỉ lệ tăng trưởng 6% so với thời điểm đầu năm . Trên thị trường cho thuê, căn hộ chung cư bỏ xa tất cả các phân khúc khác về mức độ quan tâm, tăng trưởng 33% so với đầu năm.

Chung cư đang dẫn sóng thị trường bất động sản Bình Dương. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Đáng nói, dù là phân khúc bất động sản thu hút quan tâm lớn nhất ở cả thị trường bán và thị trường cho thuê nhưng sự áp đảo về mức độ quan tâm có sự phân hóa rõ rêt. Hiện mức độ quan tâm chỉ tập trung ở các căn hộ có vị trí gần TP.HCM là Dĩ An và Thuận An. Đây cũng là hai khu vực có mức độ quan tâm căn hộ top đầu thị trường Bình Dương với các con số tăng trưởng so với đầu năm lần lượt là 20% và 7%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, sở dĩ phân khúc bất động sản căn hộ chung cư Bình Dương hút khách bởi nhu cầu ở thực của thị trường rất lớn. Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, Bình Dương thu hút nhu cầu sinh sống lớn, tỷ lệ gia tăng dân số cao. Theo Tổng cục Thống kê, mật độ dân số và tỷ suất nhập cư Bình Dương là 26,4% đứng đầu cả nước. So với hàng loạt các thị trường vệ tinh khác thì Bình Dương là tỉnh gần TP.HCM với vị trí cửa ngõ giao thương. Mặt bằng giá căn hộ chung cư tại Bình Dương cũng thấp hơn so với TP.HCM, khi giá chung cư trung bình tại 3 điểm nóng là Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một chỉ dao động 28-33 triệu đồng/m2. Với lợi thế an cư, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ rõ, về mặt địa lý, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương đến từ 2 nhóm khách hàng chính là Bình Dương và TP.HCM. Trong đó khách hàng từ TP.HCM chiếm 49%, khách hàng Bình Dương chiếm 33%.

Khánh Chi

