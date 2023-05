Bất động sản Bình Dương thăng hoa, dự án Qi Island hưởng lợi

Thị trường Bình Dương thăng hoa

Cuối tháng 10/2019, UBND tỉnh Bình Dương đưa ra bảng dự kiến giá đất tại Bình Dương sẽ được điều chỉnh tăng từ 45-95% so với hiện nay. Việc bảng giá đất được điều chỉnh tăng sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thị trường BĐS Bình Dương, đặc biệt là những khu vực đầy tiềm năng.

Cụ thể: khu vực TP. Thủ Dầu Một sẽ tăng bình quân 50% so với bảng giá hiện hành; thị xã Thuận An và Dĩ An tăng bình quân 95%; thị xã Bến Cát và Tân Uyên tăng bình quân 60%; huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80%; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá hiện hành.

Lý giải về việc đề xuất tăng bảng giá đất mạnh như trên, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết đề xuất phương án bảng giá đất do Nhà nước quy định sẽ tương đương 80% giá thị trường.

Theo đánh giá của Sở TN&MT, bảng giá đất ở tại Bình Dương hiện nay chỉ bằng 50% giá phổ biến trên thị trường, còn bảng giá đất nông nghiệp chỉ bằng từ 15-40% giá phổ biến trên thị trường.

Theo ghi nhận, giá đất tỉnh Bình Dương tăng mạnh từ năm 2016 đến nay. Lý giải về việc giá đất tăng nhanh chóng, Sở TN&MT cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do phát triển hạ tầng, một số khu vực được công nhận đạt chuẩn đô thị loại I, II; một số xã chuẩn bị lên phường, thị trấn; thị xã Dĩ An, Thuận An chuẩn bị lên thành phố vào 2020.

Ngoài ra, giá đất Bình Dương tăng còn do nhu cầu mua thực của nhiều nhà đầu tư. Bởi lẽ, Bình Dương hiện nay gần như hoàn thiện các cơ sở hạ tầng giao thông, nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế (bệnh viện, trường học…). Bên cạnh đó, đây là khu vực lý tưởng để phát triển khu đô thị sống xanh trong khi thị trường giá đất vẫn còn thấp, dễ tiếp cận được nhiều nhà đầu tư có nhu cầu thực mà không bỏ ra quá nhiều tiền để tận hưởng không gian xanh.

Qi Island – tiềm năng phát triển trong tương lai



Dự án Qi IsLand có quy mô 32ha với hơn 1.000 sản phẩm

Theo nhiều chuyên gia, với tình trạng hiện nay, đất đai ngày càng khan hiếm đặt biệt là tại TP.HCM thì xu hướng đổ xô về các khu vực vùng ven, giáp ranh Thành phố để đầu tư hiện nay đang được các nhà đầu tư Bất động sản lựa chọn vì giá đất ở đây rẻ hơn. Theo đó, Thị xã Thuận An thật sự sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho nhà đầu tư hướng đến với tiềm năng sinh lời cao và an toàn.

Bởi lẽ, thị xã Thuận An còn là nơi tọa lạc của 3 khu công nghiệp (KCN VSIP, KCN Việt Hương, KCN Đồng An) và 2 cụm công nghiệp (An Phú, An Thạnh) cùng với đó có khoảng 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ, 5 siêu thị, 7 trung tâm thương mại (trong đó có 3 trung tâm thương mại quy mô lớn là Aeon Mall, Minh Sáng Plaza và Lotte Mart), 24 chợ theo quy hoạch đang hoạt động ổn định..

Với những tiềm năng vốn có, thị xã Thuận An đang dần thu hút đông đảo các chuyên gia, người lao động nhập cư đến sinh sống và làm việc và có xu hướng tăng lên mỗi năm, cho nên nhu cầu nhà đất tại đây là rất lớn. Bên cạnh đó, thông tin thị xã này sắp được trở thành thành phố trong năm 2020 càng làm cho nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn.

Mới đây nhất là hai dự án khu dân Qi Island do công ty Hoàng Ngân là đơn vị phát triển dự án và Viet Tin Real là đơn vị phân phối độc quyền dự án.

Dự án Qi IsLand có quy mô 32ha với hơn 1.000 sản phẩm BĐS. Đây là dự án khu phức hợp gồm nhà liền thổ, biệt thự, căn hộ thương mại, nhà ở xã hội, các công trình công cộng và tiện ích đẳng cấp. Với diện tích đa dạng từ 75-120m2 phù hợp cho nhà đầu tư và nhu cầu nhà ở.

Dự án Qi Island được chủ đầu tư hướng đến giá trị môi trường sống hiện đại, sống xanh của cư dân sinh với quãng trường trung tâm hơn hecta. Với vị thế “tuyệt đẹp” 4 mặt giáp sông Qi Island tạo nên một thế phong thuỷ đẹp “tựa sơn hướng thuỷ” cùng với thiết kế phủ xanh, dự án đáp ứng được nhu cầu sống thực của khách hàng không gian sống xanh và các tiện ích đẳng cấp.

Theo nhận định của các chuyên gia BĐS, trong tương lai, BĐS xanh chắc chắn sẽ là xu hướng chủ đạo ở những thị trường khác. Yếu tố “xanh” hiển nhiên trở thành yếu tố quan trọng, tác động đến quyết định mua cũng như đánh giá chất lượng dự án của khách hàng và giới đầu tư.

Vì thế, dự án Qi Island là địa điểm đầu tư an toàn và khả năng sinh lời cao ngất ngưỡng trong tương lai khi được hỗ trợ từ “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa” cửa ngõ giao thương Miền Đông nam Bộ về TP.HCM.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/28/bat-dong-san-binh-duong-thang-hoa-du-an-qi-island-huong-loi