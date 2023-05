Bất động sản Bình Tân cất cánh nhờ hạ tầng

Cửa ngõ kết nối phía Tây

Quận Bình Tân nằm ở cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, có vai trò kết nối các quận, huyện trung tâm thành phố với vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long. Dù không nằm gần các quận trung tâm nhưng Bình Tân lại có vị trí tiếp giáp thuận tiện cho việc kết nối và lưu thông hàng hoá. Phía Đông quận tiếp giáp quận 6, quận Tân Phú; phía Tây tiếp giáp huyện Bình Chánh, phía Bắc tiếp giáp quận 8 và phía Nam giáp quận 12, huyện Hóc Môn. Hiện Bình Tân đang là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh, cả 10 phường trực thuộc hầu như không còn đất nông nghiệp. Nhờ đó, bộ mặt kinh tế, xã hội của quận cũng phát triển nhanh theo hướng đô thị.

Mật độ phương tiện và hạ tầng tại quận Bình Tân luôn sôi động

Hạ tầng hoàn thiện không ngừng

Hạ tầng quận Bình Tân đang hoàn thiện từng ngày nhờ tầm nhìn và loạt chính sách đúng đắn của lãnh đạo thành phố. Hàng loạt tuyến đường mới được mở ra làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt địa phương và giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn, có thể kể đến như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Cao tốc Trung Lương, Hồng Bàng, các tuyến tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16… cùng các tuyến đường dự phóng mở rộng như Tây Lân, Hương Lộ 2, Bà Hom…

Sắp tới, bức tranh hạ tầng Bình Tân sẽ hoàn chỉnh hơn khi các dự án giao thông trọng điểm được triển khai và đưa vào hoạt động như Metro số 3A Bến Thành – Ga Tân Yên và tuyến Metro số 6 Bà Quẹo – Vòng Xoay Phú Lâm. Theo nhận định từ chuyên gia trong ngành, tuyến metro với vai trò tạo tính liên kết vùng mạnh mẽ không chỉ làm giá bất động sản lân cận mà tỷ suất sinh lời cũng tăng lên.

Đặc biệt, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ di dự án dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà để xây dựng các khu dân cư và công viên cây xanh với tổng kinh phí lên đến gần 2.500 tỷ đồng. Theo đó, trong tổng số 44 ha đất giải toả sẽ có 24 ha dành cho công viên cây xanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 12 ha xây dựng trung tâm thương mại. Thông tin này đã tạo lực đẩy về mặt bằng giá bất động sản khu vực quanh dự án nói riêng và quận Bình Tân nói chung. Nếu như mặt bằng giá đất trung bình khu vực này vào năm 2015 chỉ khoảng 40 triệu/m2 thì nay có khu không dưới 100 triệu đồng/m2. Cụ thể, dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhà cấp 4 diện tích 74m2, mặt tiền 5m thuộc phường Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hoà A hiện đang được rao bán với giá 8,2 tỷ đồng, tương đương hơn 110 triệu đồng/m2.

Hạ tầng hoàn thiện, pháp lý vững chắc, dân cư sầm uất chính là những giá trị góp phần mang giá trị cao cho KDC Đất Nam Tây Lân (nguồn ảnh: www.datnamtaylan.com)

Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại góp phần phát huy vị thế cửa ngõ phía Tây của quận Bình Tân, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa Bình Tân với khu vực trung tâm và tạo đà cho kinh tế – xã hội phát triển.

Hệ thống tiện ích đa dạng

Cùng với quá trình đô thị hoá nhanh chóng và sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông, Bình Tân ngày càng xuất hiện nhiều tiện ích cao cấp, hiện đại đáp ứng nhu cầu mua sắm, học tập, vui chơi, giải trí người dân như Aeon Mall, siêu thị Co.op Mart, Bách Hoá Xanh, trường Cao đẳng giao thông vận tải III, trường Mầm non Đông Nam Á, trường Mầm non Quốc tế Kindy City, các khu dân cư kiểu mới… Khu vực này cũng quy tụ hệ thống bệnh viện quốc tế hiện đại như Bệnh viện Triều An, Bệnh viện quốc tế City, trong tương lai còn có thêm Khu Y tế Kỹ thuật cao. Hạ tầng đồng bộ cộng hưởng cùng tiện ích đa dạng sớm đưa Bình Tân trở thành một trong những nơi đang sống nhất tại TP.HCM và là “địa chỉ đỏ” đầu tư an toàn, sinh lợi nhuận cao của giới đầu tư bất động sản.

Đất nền Bình Tân tiềm năng tăng giá

Trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, mặt bằng giá đã thiết lập ở mức cao thì kỳ vọng về khả năng sinh lời từ khu vực này thấp hơn. Cùng với đó là chính sách siết chặt phát triển dự án mới, người dân có nhu cầu an cư và đầu tư tại TP.HCM sẽ dần chuyển dịch ra các quận, huyện vùng ven hoặc các tỉnh lân cận. Với vị trí cửa ngõ kết nối, hạ tầng, tiện ích không ngừng hoàn thiện và đặc biệt giá cả rẻ hơn khá nhiều so với khu vực trung tâm, Bình Tân nghiễm nhiên sẽ trở thành “cửa sáng” cho người mua ở thực và cả giới đầu tư. Thực tế, dân số quận Bình Tân là hơn 780.000 người dân, mỗi năm tăng thêm từ 28.000-35.000 dân và sẽ nhanh chóng đạt đến con số 1 triệu người cho thấy nhu cầu mua nhà, thuê nhà ở thực là rất lớn, kéo theo giá trị bất động sản tăng cao hơn trong tương lai. Theo khảo sát, mức biến động giá nhà đất khu Tây Sài Gòn nói chung và quận Bình Tân nói riêng ở ngưỡng trung bình 15-20%/năm và thanh khoản rất tốt. Khi giá bất động sản khu Đông và khu Nam đã “neo” ở mức cao, khu Tây mà cụ thể là Bình Tân đang là lựa chọn được người mua nhà săn đón nhờ vẫn tồn tại các dự án giá “mềm” và giàu tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Những vị trí bất động sản pháp lý đã có sổ hồng, hạ tầng hoàn thiện luôn được nhà đầu tư quan tâm (trong ảnh là KDC Đất Nam Tây Lân, nguồn ảnh: www.datnamtaylan.com)

Trên thực tế, thị trường bất động sản Bình Tân đang chứng kiến hiện tượng khan hàng do số lượng dự án mở bán mới khá khiêm tốn trong khi sức cầu cao và gia tăng mạnh. Các dự án mới ra mắt đều thu hút đông đảo khách mua và cung không đủ cầu. Theo đó, những sản phẩm bất động sản có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận tiện được các chuyên gia dự đoán sẽ có tính thanh khoản tốt và tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Đơn cử, khu dân cư Đất Nam Tây Lân liền kề khu Tên Lửa sầm uất đã được Tập đoàn Đất Nam mở bán thành công với tỷ lệ đầu tư và an cư cao. Các khách hàng quan tâm khu dân cư được tận mắt thẩm định nền đất của mình, nhìn thấy các nhà phố khang trang đã hiện hữu tại khu dân cư. Đại diện đơn vị phát triển cho biết, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng của chính nền đất là bảo chứng cho dự án. Không những thế, khách mua còn được hỗ trợ bởi 2 ngân hàng lớn là Vietcombank và VIB với gói vay ưu đãi lên đến 70%. Cùng với đó là những gói ưu đãi quà tặng khách hàng cực kỳ hấp dẫn.

Nguyễn Phượng