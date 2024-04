Loại hình bất động sản cho thuê tại TP.HCM đang ghi nhận đà phục hồi trong 2 tháng đầu năm với nhu cầu thuê trên toàn thị trường tăng mạnh trở lại.

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn, trong 2 tháng đầu năm 2024, lượng khách hàng tìm kiếm bất động sản cho thuê tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã có xu hướng tăng trưởng trở lại. Nhất là ở loại hình nhà trọ và nhà mặt phố.

Cụ thể, tại TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ/ phòng trọ cho thuê tăng 15%, nhà riêng cho thuê tăng 9%. Gò Vấp, Thủ Đức đang là hai quận có lượt khách tìm thuê tăng mạnh nhất trong tháng qua với hơn 10%, theo sau là quận Bình Thạnh với nhu cầu tìm thuê bất động sản tăng 6% so với tháng 1.

Tương tự, với các thị trường vệ tinh TP.HCM, nhu cầu tìm thuê nhà trọ, nhà mặt phố cũng cải thiện rõ rệt với những mức độ khác nhau. Cụ thể, tại Long An, lượng khách thuê nhà trọ Long An tăng hơn 39% trong tháng 2. Nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố tại tỉnh này cũng tăng 27% và căn hộ chung cư cho thuê tăng 18% so với tháng 1/2024.