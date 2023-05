Bất động sản cho thuê phục hồi diện rộng

Theo báo cáo thị trường tháng 5/2022 của Batdongsan.com.vn , lượt tìm kiếm bất động sản cho thuê trên toàn thị trường tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Hai loại hình phục hồi mạnh nhất là văn phòng cho thuê và nhà mặt phố cho thuê với mức tăng trưởng lượng quan tâm lần lượt 122% và 64% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượt tìm kiếm bất động sản cho thuê trên Batdongsan.com.vn tăng ở hầu hết các loại hình và thị trường.

Tại Hà Nội, loại hình nhà mặt phố cho thuê có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, đạt 97%, tiếp theo là văn phòng cho thuê với mức tăng 89% so với cùng kỳ 2021. Các loại hình khác như căn hộ, nhà trọ, phòng trọ, cửa hàng cho thuê cũng có lượt tìm kiếm tăng từ 6% đến 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng tin đăng cho thuê hầu hết các loại hình lại sụt giảm khá mạnh, sâu nhất là căn hộ chung cư với mức giảm 35% so với cùng kỳ. Riêng loại hình nhà mặt phố cho thuê có lượng tin đăng tăng 19%.

Tại TP.HCM, tương tự Hà Nội, nhà mặt phố cho thuê tại TP.HCM có lượt tìm kiếm tăng khá mạnh, đạt 67% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, đây không phải là loại hình có mức độ quan tâm phục hồi mạnh nhất mà là văn phòng cho thuê. Theo đó, lượt tìm kiếm văn phòng cho thuê tại TP.HCM trên Batdongsan.com.vn tăng 112% so với cùng kỳ. Căn hộ chung cư cho thuê là loại hình duy nhất tại TP.HCM có lượt tìm kiếm sụt giảm trong tháng 5 với mức giảm lên tới 33%.

Tại các tỉnh thành, hầu hết các thị trường trọng điểm như Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hải Phòng, Khánh Hòa… đều ghi nhận sự phục hồi nhu cầu bất động sản cho thuê mạnh mẽ. Trong đó 3 tỉnh thành phục hồi mạnh nhất đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam lần lượt là Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu.



Bất động sản cho thuê từng rơi vào khủng hoảng trong năm 2020. Ảnh: Vũ Lê, VNE

Cụ thể, thị trường bất động sản cho thuê Hải Phòng ghi nhận lượt tìm kiếm nhà mặt phố cho thuê tăng 78%, kho xưởng cho thuê tăng 73%. Các loại hình khác như căn hộ chung cư cho thuê, nhà trọ phòng trọ, nhà riêng cho thuê cũng được tìm kiếm nhiều, với mức tăng lần lượt 47%, 29% và 27%. Bên cạnh Hải Phòng, Quảng Ninh cũng là tỉnh thành miền Bắc có thị trường bất động sản cho thuê phục hồi mạnh, đặc biệt là loại hình kho xưởng cho thuê với mức tăng lên tới 138% so với tháng 4. Nhà mặt phố, nhà riêng cho thuê tại đây có lượt tìm kiếm tăng hơn 70%.

Với thị trường Đà Nẵng, nhà mặt phố cho thuê cũng là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất với 30%, các loại hình khác như chung cư, nhà riêng, văn phòng cho thuê tăng lần lượt 19%, 15% và 14%.

Đại diện miền Nam có mức độ hồi phục mạnh nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu với lượt tìm kiếm nhà mặt phố cho thuê tăng 58%, nhà riêng cho thuê tăng 25%, nhà trọ tăng 21%. Cùng khu vực, thị trường Long An có lượt tìm kiếm kho xưởng tăng mạnh nhất với 73%.

Như vậy bất động sản cho thuê đã và đang phục hồi diện rộng ở tất cả các thị trường với hai loại hình được quan tâm mạnh nhất là nhà mặt phố và văn phòng cho thuê. Với các tỉnh thành ngoài Hà Nội, TP.HCM thì kho xưởng cho thuê là loại hình phục hồi mạnh nhất. Diễn biến này cho thấy thị trường từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 đã dần lấy lại vị thế khi dịch được đẩy lùi và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khôi phục. Đây cũng là chỉ báo sức khỏe nền kinh tế đang tốt dần lên và dịch bệnh không còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân.

Ngọc Sương